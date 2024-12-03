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Ворог намагається пробитися у Часовому Ярі: штурмує позиції ЗСУ в "лоб" та пробує зайти у тил, - 24 ОМБр

військові про ситуацію в Часовому Яру

У Часовому Ярі ворог, крім своєї звичної тактики малих груп, почав використовувати іншу - більш прямолінійну.  

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Еспресо" розповів представник пресслужби 24 окремої механізованої бригади імені Короля Данила Андрій Полухін.

"Почав заново штурмувати позиції наших хлопців в лоб, тобто намагатися відкрито прямо вдень або ввечері пробувати пробити нашу оборону. На цей час йому це не вдалось, його тактика не є успішною. Наші хлопці утримують рубіж", - розповів військовий.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Штурмові дії в районі Часового Яру посилилися, ворог кинув одразу і десантні й механізовані частини, - 24 ОМБр

Нагадаємо, наразі практично неможливо заїхати у міста Мирноград, Часів Яр, Торецьк та Курахове, що в Донецькій області. Російські загарбники прострілюють всі під’їзні шляхи до цих міст.

Автор: 

Донецька область (8347) бойові дії (3711) 24 омб імені князя Данила Галицького (252) Часів Яр (322)


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Виснажують сили, бо підвоз *********** і поповнення дуже ускладнений...
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03.12.2024 14:14 Відповісти
 
 