Штурмові дії в районі Часового Яру посилилися, ворог кинув одразу і десантні й механізовані частини, - 24 ОМБр

В останні дні на Донеччині посилилися штурмові дії ворога в районі Часового Яру. Окупанти намагаються проскочити через позиції піхоти ЗСУ в тил і нав’язати бій там.

Про це в ефірі "Суспільне. Новини" розповів представник пресслужби 24 механізованої бригади імені Короля Данила Андрій Полухін, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначив Полухін, штурмові дії відбуваються по декілька разів на добу. Противник намагається проскочити через позиції нашої піхоти в тил і нав’язати бій там.

Наразі 24 ОМБр разом з суміжними підрозділами протистоїть як мінімум двом військовим частинам ворога.

"Одна десантна частина й одна механізована. Точної цифри я вам назвати не можу. Але можу точно сказати, що їхня кількість зменшується кожного дня",- розповів представник 24 ОМБр.

Також, за його словами, нещодавно росіяни застосували на цьому напрямку сім бойових машин десанту, які мали довезти та висадити максимальну кількість піхоти біля позицій Сил оборони.

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"Вони були зупинені мінними загородженнями. А потім були допалені нашими та суміжними дронщиками", - сказав Полухін.

Окрім цього, він розповів, що логістика до Часового Яру нині ускладнена, але попри це все необхідне військовослужбовцям доставляється, і їм є чим воювати.

Раніше повідомлялося, що наразі практично неможливо заїхати у міста Мирноград, Часів Яр, Торецьк та Курахове, що в Донецькій області. Російські загарбники прострілюють всі під’їзні шляхи до цих міст.

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