Штурмовые действия в районе Часова Яра усилились, враг бросил сразу и десантные, и механизированные части, - 24-я ОМБр
В последние дни в Донецкой области усилились штурмовые действия врага в районе Часова Яра. Оккупанты пытаются проскочить через позиции пехоты ВСУ в тыл и навязать бой там.
Об этом в эфире "Суспільне. Новини" рассказал представитель пресс-службы 24-й механизированной бригады имени Короля Даниила Андрей Полухин, информирует Цензор.НЕТ.
Как отметил Полухин, штурмовые действия происходят по несколько раз в сутки. Противник пытается проскочить через позиции нашей пехоты в тыл и навязать бой там.
Сейчас 24-я ОМБр вместе со смежными подразделениями противостоит, как минимум, двум военным частям врага.
"Одна десантная часть и одна - механизированная. Точной цифры я вам назвать не могу. Но могу точно сказать, что их количество уменьшается каждый день",- рассказал спикер 24-й ОМБр.
Также, по его словам, недавно россияне применили на этом направлении семь боевых машин десанта, которые должны были довезти и высадить максимальное количество пехоты у позиций Сил обороны.
"Они были остановлены минными заграждениями. А потом были дожжены нашими и смежными дронщиками", - сказал Полухин.
Кроме этого, он рассказал, что логистика в Часовом Яре сейчас затруднена, но, несмотря на это, все необходимое военнослужащим доставляется, и им есть чем воевать.
Ранее сообщалось, что сейчас практически невозможно заехать в города Мирноград, Часов Яр, Торецк и Курахово, что в Донецкой области. Российские захватчики простреливают все подъездные пути к этим городам.
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