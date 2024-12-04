Блинкен о приглашении Украины в НАТО: Нужно больше реформ

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что главным для продвижения Украины на пути в НАТО являются практические шаги, в частности, реформы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я считаю, что важнейшей является практическая составляющая, а практическая составляющая - это принять необходимые меры, чтобы получить членство",- отметил Блинкен.

Таким образом он ответил на вопрос, почему США не убедили союзников предоставить Украине официальное приглашение к членству в Альянсе.

Госсекретарь США в этой связи отметил, что Украина должна продолжать воплощение реформ.

"Она достигла значительного прогресса в этих реформах только за последний год или около того, но ей нужно сделать больше", - отметил глава Госдепа.

Читайте также: Украина должна принять непростые решения относительно мобилизации, но они необходимы, - Блинкен

Поэтому, с точки зрения США, самым важным и эффективным в этой связи является поддержка Украины, которая движется по этому пути. Именно поэтому было создано специальное командование НАТО.

"Мы никогда раньше в истории НАТО не делали этого",- добавил Блинкен.