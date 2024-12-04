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Блинкен о приглашении Украины в НАТО: Нужно больше реформ

блінкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что главным для продвижения Украины на пути в НАТО являются практические шаги, в частности, реформы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я считаю, что важнейшей является практическая составляющая, а практическая составляющая - это принять необходимые меры, чтобы получить членство",- отметил Блинкен.

Таким образом он ответил на вопрос, почему США не убедили союзников предоставить Украине официальное приглашение к членству в Альянсе.

Госсекретарь США в этой связи отметил, что Украина должна продолжать воплощение реформ.

"Она достигла значительного прогресса в этих реформах только за последний год или около того, но ей нужно сделать больше", - отметил глава Госдепа.

Читайте также: Украина должна принять непростые решения относительно мобилизации, но они необходимы, - Блинкен

Поэтому, с точки зрения США, самым важным и эффективным в этой связи является поддержка Украины, которая движется по этому пути. Именно поэтому было создано специальное командование НАТО.

"Мы никогда раньше в истории НАТО не делали этого",- добавил Блинкен.

Автор: 

НАТО (9968) членство в НАТО (1507) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+27
Наверное Турция на момент принятия в НАТО была демократической страной и коррупции уже давно не было...
Жалкие отмазки...скащал бы блинкин правду...мы (сша)забздели
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04.12.2024 23:58
+15
- Як дипломатично сказати "Ми не збираємось і ніколи не збирались вас приймати в НАТО, але хочемо щоб ви продовжували танцювати під нашу дудку з надією на це"?
- "Вона досягла значного прогресу в цих реформах лише за останній рік чи близько того, але їй потрібно зробити більше"
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04.12.2024 23:58
+14
А єрмаківська полуграмотна Сибіка Бібіка сьогодні за НАТО брехала, що все так гарнюня, все так добре, все зробили.
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04.12.2024 23:48
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Не буде ніякого нато ніколи.
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05.12.2024 04:48 Ответить
З такою владою як зараз - дійсно не буде. Адже йде повна грузиніфікація України. Аналог "рашиської мрії" Грузії у нас при владі з 2019
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05.12.2024 05:04 Ответить
Основною перешкодю до НАТО, ЄС є ішак і Ко. Наявність цього мудака у владі буде лише віддаляти перспективи вступу до цих структур.
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05.12.2024 06:46 Ответить
"Ішак і Ко" - це причина чи наслідок? Вата постсовкова російськомовна є основною перешкодою.
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05.12.2024 11:24 Ответить
Блінкін навіть наостанок насрав купу демагогії
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05.12.2024 06:50 Ответить
Ще більше?
Та в нас вже.все.скуйовджено в хлам і перевернуто догори дригом!
Повне беззаконня, повна безкарність, цунамі корупційних потрясінь, як вошей наглядачів від міжнародників, зона
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05.12.2024 07:00 Ответить
То ясно, що зеблатота у всьому винна. Але чому Україну не прийняли в НАТО у період божої благодаті і геніального правління великого Порошенка? Тоді ж все було краще!
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05.12.2024 07:24 Ответить
Хіба США недостатньо заміни кольору на світлофорах? Що їм ще потрібно?
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05.12.2024 07:51 Ответить
от те що я і казав.Вони скажуть що потрібні реформи навіть яких не існує у світі. А коли дійсно зацікавлені то з ногами і руками як колись інші держави накшталт Турції.
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05.12.2024 08:11 Ответить
Застосовуючи силу, Москва зацікавлена в тому, щоб інші робили те саме, тому що вищий рівень глобального насильства прикриває її власний.
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05.12.2024 08:14 Ответить
бідон помилував свого виводка по яким злочинам???!
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05.12.2024 10:34 Ответить
Коротко по тим що зізнався: покупка зброї, та неуплата налогів (період десь з 2017)
та додатково по всім що можуть знайти за період 2014-2024 років

тому звіт Конгреса про корупцію втрачає сенс
якщо відкриють справу та докажуть, то вже є помилування
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05.12.2024 12:52 Ответить
мг..."більше реформ"... - очень похоже на "копать от забора до обеда", х.з что это за величина такая "більше"
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05.12.2024 11:30 Ответить
Клоуны.
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05.12.2024 11:43 Ответить
Та в голові Пересидента його реформи на сотню років випередили реформи всіх країн Світу!
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05.12.2024 12:24 Ответить
Повернемось до фактів, котрі на офіційних державних сайтах
Кожен сам вирішить вірити офіційним документам, чи заявам в газетах та "клоунам" без фактів

1)
Міноборони США, закупки для України
https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_16OCT2024.pdf

USAI 11.5млрд без контракту на виготовлення
20.7млрд без контракту на поповнення складів

2) PDA підписані президентом
https://comptroller.defense.gov/Budget-Execution/pda_announcements/

З якого можна вийти на факт-чек, зі всіма майбутнімі обіцянками 62млрд на зброю
https://media.defense.gov/2024/Dec/02/2003596033/-1/-1/1/UKRAINE_FACT_SHEET.PDF

3) Звіт аудита за 2022-2023 роки по PDA
https://www.gao.gov/assets/gao-24-106934.pdf

Розписано, що таке амортизація, чому так рахують і т.п.
Цікавить це, що додатково до 6.2млрд знайшли 2млрд та 119млн
The $2 billion above and this $119 million are in addition to the $6.2 billion misvaluation originally identified in 2023 for defense articles provided under PDA to Ukraine for fiscal years 2022 and 2023.

Цього достатньо, щоб порахувати реальні залишки по кожній програмі
Всі дані на офіційних урядових сайтах
Виходить:
- USAI - 1.7млрд навіть не обіцяли. З того що обіцяли, проте контракти не уклали - 11.5млрд
- PDA - залишок 4.8млрд за 2022-2023 року з врахування аудита на 8.3млрд за ці роки
3.2млрд за 2024 рік, дедлайн якого закінчився 1 жовтня
Загалом PDA 8млрд
- Поповнення складів: без контракту 20.7млрд

Президент підписує в рамках PDA.
В 2023, міноборони казало "нам не комфортно" - маючи на увазі, що не хочуть виконувати наказ президента, тому що немає грошей на поповнення складів.
На закон не послались, мабуть тому що закона не існує
Зараз поповнення складів в 2.5 рази більше за право PDA - тепер кажуть склади "критично пусті".
Коли закінчиться право PDA, а на поповнення складів будуть кошти, або виділять новий пакет на 16млрд поповнення - будуть казати, президент не має права PDA.

Виходить поповнення складів не стосується України
Додавши до PDA суму на поповнення складів, та казати що в сумі це допомога Україні - взагалі вводить в оману.
Наприклад в пакеті на 61млрд в 2024 році
PDA 7.8млрд, поповнення складів 13.4млрд
В сумі 21.2млрд допомога Україні,
хоч реальний PDA 7.8млрд - майже в 3 рази менший
а в реальності згідно підпису президента 4.6млрд - майже в 5 разів менший

4) Звіт Конгреса про корупцію
https://oversight.house.gov/wp-content/uploads/2024/08/2024.08.19-Report-of-the-Impeachment-Inquiry-of-Joseph-R.-Biden-Jr.-President-of-the-United-States.pdf

Помилування охвачує період та події за який наданий звіт Конгреса
Тепер звіт Конгреса втрачає сенс, тому що все що може бути доказано, вже має помилування.
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05.12.2024 12:49 Ответить
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