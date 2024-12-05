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Новости Война
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Украина должна одержать победу в этой войне, а Россия - проиграть, - Мерц

Фрідріх Мерц

Кандидат в канцлеры Германии от консервативного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц назвал ошибочным утверждение, что ядерная держава в принципе не может потерпеть военное поражение.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой телеканал ntv, об этом лидер немецкой парламентской оппозиции заявил во время выступления в Федеральной академии политики безопасности.

"Советский Союз, будучи ядерной державой, проиграл войну в Афганистане. Америка, тоже ядерная держава, проиграла войны во Вьетнаме и Афганистане. Так что не факт, что ядерные державы автоматически одерживают победу в любой начатой ими войне.

Говорить о победе Украины можно будет, если будет восстановлена ее территориальная целостность, если в стране будет демократически легитимное правительство и обеспечена полная свобода выбирать, к какому политическому или военному союзу присоединяться.

Поражение же России наступит в тот момент, когда она больше не будет видеть возможностей продолжать эту войну. Предпосылкой этого должно быть обретение Украиной такой военной мощи, которая позволила бы ей эффективно отражать российскую агрессию. И Берлин должен наращивать поставки вооружений Киеву", - заявил Мерц.

При этом Мерц, как и канцлер ФРГ Олаф Шольц, считает, что Германия ни в коем случае не должна оказаться вовлеченной в эту войну. Разница - в путях достижения этой цели. Шольц опасается эскалации конфликта с Россией, если, например, Германия позволит Киеву бить немецким оружием вглубь российской территории или начнет поставлять Украине крылатые ракеты TASURUS. Мерц же считает, что Кремль понимает только язык силы

"Сила отпугивает агрессию, а слабость - это приглашение к агрессии. Мы должны иметь способность защищаться, чтобы нам не пришлось защищаться. Германия и Европа должны иметь сильные вооруженные силы, сильную гражданскую оборону и устойчивую инфраструктуру. Необходимо значительное увеличение бюджетных расходов на оборону - принятая в НАТО норма в 2% ВВП является нижним пределом.

Нам стоит задуматься о том, чтобы постепенно вернуться к всеобщей воинской повинности в Германии", - отметил лидер ХДС.

И снова призвал к созданию контактной группы из Германии, Франции, Польши и Великобритании.

"Это должно выработать общую европейскую стратегию поддержки Украины с целью прекращения войны. Я продвигаю эту инициативу уже прямо сейчас, потому что никто из нас не знает, что на самом деле произойдет после 20 января 2025 года", подытожил Мерц.

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Автор: 

Германия (6933) Украина (44923)


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Топ комментарии
+8
А яку ціну заплатили українці за втрату незалежності 100 років назад?
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05.12.2024 07:04
+7
Мерц - молодець, Меркель уже оголосила його своїм ворогом. Хоча вони в одній партії
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05.12.2024 06:39
+5
Якою ціною цей старий дрищ не сказав?
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05.12.2024 06:43
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Дабро далжно пабєдіть зло!
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05.12.2024 06:28 Ответить
Сюдячи по рейтингам перед виборами - наступний канцлер.
Буде лідером Євпропи, особливо на фоні неадекватного Трампа
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05.12.2024 06:33 Ответить
Мерц обожнює Трампа. Разом із Трампом вони зроблять НАТО знову великою організацією - на тлі того, що Меркель знищила бундесвер і скасувала загальну військову повинність, порізала майже всі танки...
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05.12.2024 06:41 Ответить
Ги.
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05.12.2024 06:56 Ответить
Мерц - молодець, Меркель уже оголосила його своїм ворогом. Хоча вони в одній партії
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05.12.2024 06:39 Ответить
Якою ціною цей старий дрищ не сказав?
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05.12.2024 06:43 Ответить
А яку ціну заплатили українці за втрату незалежності 100 років назад?
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05.12.2024 07:04 Ответить
18 річних дітей.Вони вже про це вже не кажуть а кричать ..
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05.12.2024 07:09 Ответить
Ніякі це не діти.
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05.12.2024 08:38 Ответить
Кому має?
Яким чином?
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05.12.2024 07:02 Ответить
Дякуємо
Найбільший шанс був одразу після вторгнення, до того як кацапи окопались і навели логістику. Але наш бовдур готував шашлики, а ви вагались і думали продасть воно Україну чи ні
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05.12.2024 07:36 Ответить
Блювати вже хочеться від цієї блюзнірською демагогії.
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05.12.2024 07:43 Ответить
Так і буде, але після перевиборів зеленої шобли.
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05.12.2024 07:48 Ответить
Ну не можуть же бути на одному електоральному полі дві однакові фігури з однаковими меседжами. Тому цей кандидат такий увесь бойовий ястреб,але як завжди тільки на словах.
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05.12.2024 08:06 Ответить
Вьєтнам навалякав спочатку США, а потім Китаю.

І США, і Китай вже були ядерними державами.
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05.12.2024 08:37 Ответить
США навалякали більше свої пацифісти, ніж В'єтнам (у союзі з серисером).
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05.12.2024 08:41 Ответить
Ага. А майже 20 років у контингента США там все дуже добре йшло.

А щодо підтримки Совка, так і Україна без західної зброї вже б злилася.
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05.12.2024 08:47 Ответить
Європа як хлопчик з дерев'яним мечем, який кричить і скаче навколо дорослих.
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05.12.2024 09:00 Ответить
 
 