Украина должна одержать победу в этой войне, а Россия - проиграть, - Мерц
Кандидат в канцлеры Германии от консервативного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц назвал ошибочным утверждение, что ядерная держава в принципе не может потерпеть военное поражение.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой телеканал ntv, об этом лидер немецкой парламентской оппозиции заявил во время выступления в Федеральной академии политики безопасности.
"Советский Союз, будучи ядерной державой, проиграл войну в Афганистане. Америка, тоже ядерная держава, проиграла войны во Вьетнаме и Афганистане. Так что не факт, что ядерные державы автоматически одерживают победу в любой начатой ими войне.
Говорить о победе Украины можно будет, если будет восстановлена ее территориальная целостность, если в стране будет демократически легитимное правительство и обеспечена полная свобода выбирать, к какому политическому или военному союзу присоединяться.
Поражение же России наступит в тот момент, когда она больше не будет видеть возможностей продолжать эту войну. Предпосылкой этого должно быть обретение Украиной такой военной мощи, которая позволила бы ей эффективно отражать российскую агрессию. И Берлин должен наращивать поставки вооружений Киеву", - заявил Мерц.
При этом Мерц, как и канцлер ФРГ Олаф Шольц, считает, что Германия ни в коем случае не должна оказаться вовлеченной в эту войну. Разница - в путях достижения этой цели. Шольц опасается эскалации конфликта с Россией, если, например, Германия позволит Киеву бить немецким оружием вглубь российской территории или начнет поставлять Украине крылатые ракеты TASURUS. Мерц же считает, что Кремль понимает только язык силы
"Сила отпугивает агрессию, а слабость - это приглашение к агрессии. Мы должны иметь способность защищаться, чтобы нам не пришлось защищаться. Германия и Европа должны иметь сильные вооруженные силы, сильную гражданскую оборону и устойчивую инфраструктуру. Необходимо значительное увеличение бюджетных расходов на оборону - принятая в НАТО норма в 2% ВВП является нижним пределом.
Нам стоит задуматься о том, чтобы постепенно вернуться к всеобщей воинской повинности в Германии", - отметил лидер ХДС.
И снова призвал к созданию контактной группы из Германии, Франции, Польши и Великобритании.
"Это должно выработать общую европейскую стратегию поддержки Украины с целью прекращения войны. Я продвигаю эту инициативу уже прямо сейчас, потому что никто из нас не знает, что на самом деле произойдет после 20 января 2025 года", подытожил Мерц.
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Буде лідером Євпропи, особливо на фоні неадекватного Трампа
Яким чином?
Найбільший шанс був одразу після вторгнення, до того як кацапи окопались і навели логістику. Але наш бовдур готував шашлики, а ви вагались і думали продасть воно Україну чи ні
І США, і Китай вже були ядерними державами.
А щодо підтримки Совка, так і Україна без західної зброї вже б злилася.