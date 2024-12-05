Украина должна одержать победу в этой войне, а Россия - проиграть, - Мерц

Кандидат в канцлеры Германии от консервативного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц назвал ошибочным утверждение, что ядерная держава в принципе не может потерпеть военное поражение.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой телеканал ntv, об этом лидер немецкой парламентской оппозиции заявил во время выступления в Федеральной академии политики безопасности.

"Советский Союз, будучи ядерной державой, проиграл войну в Афганистане. Америка, тоже ядерная держава, проиграла войны во Вьетнаме и Афганистане. Так что не факт, что ядерные державы автоматически одерживают победу в любой начатой ими войне.

Говорить о победе Украины можно будет, если будет восстановлена ее территориальная целостность, если в стране будет демократически легитимное правительство и обеспечена полная свобода выбирать, к какому политическому или военному союзу присоединяться.

Поражение же России наступит в тот момент, когда она больше не будет видеть возможностей продолжать эту войну. Предпосылкой этого должно быть обретение Украиной такой военной мощи, которая позволила бы ей эффективно отражать российскую агрессию. И Берлин должен наращивать поставки вооружений Киеву", - заявил Мерц.

При этом Мерц, как и канцлер ФРГ Олаф Шольц, считает, что Германия ни в коем случае не должна оказаться вовлеченной в эту войну. Разница - в путях достижения этой цели. Шольц опасается эскалации конфликта с Россией, если, например, Германия позволит Киеву бить немецким оружием вглубь российской территории или начнет поставлять Украине крылатые ракеты TASURUS. Мерц же считает, что Кремль понимает только язык силы

"Сила отпугивает агрессию, а слабость - это приглашение к агрессии. Мы должны иметь способность защищаться, чтобы нам не пришлось защищаться. Германия и Европа должны иметь сильные вооруженные силы, сильную гражданскую оборону и устойчивую инфраструктуру. Необходимо значительное увеличение бюджетных расходов на оборону - принятая в НАТО норма в 2% ВВП является нижним пределом.

Нам стоит задуматься о том, чтобы постепенно вернуться к всеобщей воинской повинности в Германии", - отметил лидер ХДС.

И снова призвал к созданию контактной группы из Германии, Франции, Польши и Великобритании.

"Это должно выработать общую европейскую стратегию поддержки Украины с целью прекращения войны. Я продвигаю эту инициативу уже прямо сейчас, потому что никто из нас не знает, что на самом деле произойдет после 20 января 2025 года", подытожил Мерц.

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