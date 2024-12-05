В Киеве и ряде областей объявлена ​​тревога: ракетная опасность (обновлено)

Утром 5 декабря в Киеве, центральных и северных областях объявлена воздушная тревога.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

"Ракетная опасность в областях, где объявлена тревога", - говорится в сообщении.

7:29 - Ракета на Черниговщине в направлении Чернигова.

7:32 - Чернигов в укрытие!!!

7:35 - Ракета продолжает движение в юго-западном направлении.

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