В Киеве и ряде областей объявлена тревога: ракетная опасность (обновлено)
Утром 5 декабря в Киеве, центральных и северных областях объявлена воздушная тревога.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
"Ракетная опасность в областях, где объявлена тревога", - говорится в сообщении.
7:29 - Ракета на Черниговщине в направлении Чернигова.
7:32 - Чернигов в укрытие!!!
7:35 - Ракета продолжает движение в юго-западном направлении.
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