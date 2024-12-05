На Киевщине в результате атаки БПЛА повреждены три частных дома и линия электросетей

В Киевской области из-за атаки дронов повреждены 3 частных дома и линия электросетей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко.

В области работали силы ПВО. Есть сбитые цели. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено.

"В результате падения обломков сбитых вражеских целей в двух районах области повреждены 3 частных дома и линия электросетей. В домах повреждены окна, двери, кровли", - говорится в сообщении.

Оперативные группы продолжают работу по фиксации последствий ночной атаки.

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