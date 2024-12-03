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Из-за атаки "Шахедов" было обесточивание в Вышгородском районе: энергетики уже вернули свет

Знеструмлення у Вишгородському районі

Сегодня, 3 декабря 2024 года, ночью оккупанты снова атаковали Киевскую область беспилотниками. Из-за повреждения электросетей часть жителей Вышгородского района осталась без света.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

"Как только позволила ситуация, энергетики приступили к ремонтным работам. Сейчас все дома снова с электричеством", - говорится в сообщении.

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Автор: 

Киевская область (4124) ДТЭК (520)


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