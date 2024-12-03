В Киевской области в результате атаки дронов повреждены четыре частных дома. ФОТОрепортаж

Ночью 3 декабря российские захватчики в очередной раз атаковали Киевскую область беспилотниками. Есть повреждения гражданской инфраструктуры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко

"В области работали силы ПВО. Есть уничтоженные цели. Пострадавших среди населения нет.

Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено", - говорится в сообщении.

В результате падения обломков сбитых вражеских целей в одном из населенных пунктов повреждены 4 частных дома, два автомобиля, уничтожено гаражное помещение с хозяйственным блоком, забор. В домах выбиты окна и двери, повреждены кровли.

В одном из домов повреждена газовая труба. Утечка ликвидирована, подача газа перекрыта.

"Оперативные группы продолжают работы по фиксации последствий вражеской атаки", - отметил Кравченко.

По данным ГСЧС, падение обломков произошло в Вышгородском районе. Спасатели ликвидировали возгорание.

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