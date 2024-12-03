У Київській області внаслідок атаки дронів пошкоджено чотири приватні будинки. ФОТОрепортаж
Вночі 3 грудня російські загарбники вчергове атакували Київську область безпілотниками. Є пошкодження цивільної інфраструктури.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко
"В області працювали сили ППО. Є знищені цілі. Постраждалих серед населення немає.
Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в одному з населених пунктів пошкоджено 4 приватні будинки, два автомобілі, знищено гаражне приміщення з господарчим блоком, паркан. В будинках вибиті вікна та двері, пошкоджено покрівлі.
В одному з будинків пошкоджено газову трубу. Витік ліквідовано, подачу газу перекрито.
"Оперативні групи продовжують роботи з фіксації наслідків ворожої атаки", - зазначив Кравченко.
За даними ДСНС падіння уламків сталося у Вишгородському районі. Рятувальники ліквідували загоряння.
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