У Київській області внаслідок атаки дронів пошкоджено чотири приватні будинки. ФОТОрепортаж

Вночі 3 грудня російські загарбники вчергове атакували Київську область безпілотниками. Є пошкодження цивільної інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко

"В області працювали сили ППО. Є знищені цілі. Постраждалих серед населення немає.

Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в одному з населених пунктів пошкоджено 4 приватні будинки, два автомобілі, знищено гаражне приміщення з господарчим блоком, паркан. В будинках вибиті вікна та двері, пошкоджено покрівлі.

В одному з будинків пошкоджено газову трубу. Витік ліквідовано, подачу газу перекрито.

"Оперативні групи продовжують роботи з фіксації наслідків ворожої атаки", - зазначив Кравченко.

За даними ДСНС падіння уламків сталося у Вишгородському районі. Рятувальники ліквідували загоряння.

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