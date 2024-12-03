Через атаку "Шахедів" були знеструмлення у Вишгородському районі: енергетики вже повернули світло

Сьогодні, 3 грудня 2024 року, вночі окупанти знову атакували Київську область безпілотниками. Через пошкодження електромереж частина жителів Вишгородського району залишилась без світла.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

"Щойно дозволила ситуація, енергетики приступили до ремонтних робіт. Наразі усі домівки знову з електрикою", - йдеться у повідомленні.

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