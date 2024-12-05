Призывной возраст в Украине слишком высок. Его можно снизить, – Ходжес

В Украине необходимо уничтожить мобилизационный возраст. Для пополнения рядов Вооруженных Сил Украины нужно призывать молодежь.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Hromadske заявил бывший командующий Сухопутных сил США в Европе Бен Ходжес.

"По моему мнению, призывной возраст в Украине слишком высокий. В большинстве стран мира можно поступить на военную службу уже в 18 или 19 лет. Украина тоже могла бы использовать такую возможность", - подчеркнул он.

По его словам, это выбор Украины и он уважает решение оберегать молодых людей от войны.

Ходжес заявил, что украинское правительство должно сделать все возможное для того, чтобы граждане были уверены в том, что их не бросят на фронт без надлежащей подготовки и оборудования.

"Украинцы должны знать, что служба в армии во время войны - это не билет в один конец, что их жизни ценят и оберегают", - добавил военный аналитик.

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина должна принять непростые решения о дальнейшей мобилизации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Никто не готовит мобилизацию 18-летних, - советник Зеленского Литвин