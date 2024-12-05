Призывной возраст в Украине слишком высок. Его можно снизить, – Ходжес
В Украине необходимо уничтожить мобилизационный возраст. Для пополнения рядов Вооруженных Сил Украины нужно призывать молодежь.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Hromadske заявил бывший командующий Сухопутных сил США в Европе Бен Ходжес.
"По моему мнению, призывной возраст в Украине слишком высокий. В большинстве стран мира можно поступить на военную службу уже в 18 или 19 лет. Украина тоже могла бы использовать такую возможность", - подчеркнул он.
По его словам, это выбор Украины и он уважает решение оберегать молодых людей от войны.
Ходжес заявил, что украинское правительство должно сделать все возможное для того, чтобы граждане были уверены в том, что их не бросят на фронт без надлежащей подготовки и оборудования.
"Украинцы должны знать, что служба в армии во время войны - это не билет в один конец, что их жизни ценят и оберегают", - добавил военный аналитик.
Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина должна принять непростые решения о дальнейшей мобилизации.
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GPS заглушені, американська високоточка перетворилась на тикву.
Петріот не може достати літак з КАБом.
Ф-16 не може достати літак з КАБом.
Значить треба мобілізувати більше людей.
Тому що Зеленський це сказав ?
Ага, щас, зелёным вылупкам надо побольше поубивать и побольше разворовать
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Зі знищенням якраз усе гаразд. Зелень у цьому профі.
Залужний - наш президент
ЛОЛ.
Аж по ногах тече!
Ото ж тепер - або нові Крути і капітуляція з сумними піснями, або просто капітуляція з сумними піснями, бо ніякий призив 18-річних на фронтах вже нічого не змінить, усі ж це розуміють.
Звісно, за 3 роки вже можна було перевести країну на військові рейки і клепати Громи з Сапсанами, але ... Кому то треба? Краще клянчити західну допомогу на зброю та енергетику і розкрадати.
Просто багато бабла(
якби цей імпотентний т.н.цивілізований світ перекрив на півроку баблопровод на р@шу та трохи подамбив москоу, війна закінчилася на раз-два
Або ще пробувати розтягувати РЕБ на аеростатах але це допоможе тільки на далекі пуски по 40-100км а на ближні 40км і інерційна система добре працює.
А не розповідати, що надали достатньо зброї, щоб перемогти орків, у яких військовий бюджет, завдяки покупці заходом, у них ресурсів, як весь бюджет України разом із допомогою.
Він відмовився від 100млн на навчання пілотів в 2022 виділених Конгресом
Відповідаючи Блінкену, навіщо пілоти, якщо немає літаків, а літаки ми не дамо.
Через 2.5 роки - літаків не дав, обіцянка виконана