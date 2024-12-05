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Призывной возраст в Украине слишком высок. Его можно снизить, – Ходжес

Бен Ходжес про мобілізацію

В Украине необходимо уничтожить мобилизационный возраст. Для пополнения рядов Вооруженных Сил Украины нужно призывать молодежь.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Hromadske заявил бывший командующий Сухопутных сил США в Европе Бен Ходжес.

"По моему мнению, призывной возраст в Украине слишком высокий. В большинстве стран мира можно поступить на военную службу уже в 18 или 19 лет. Украина тоже могла бы использовать такую возможность", - подчеркнул он.

По его словам, это выбор Украины и он уважает решение оберегать молодых людей от войны.

Ходжес заявил, что украинское правительство должно сделать все возможное для того, чтобы граждане были уверены в том, что их не бросят на фронт без надлежащей подготовки и оборудования.

"Украинцы должны знать, что служба в армии во время войны - это не билет в один конец, что их жизни ценят и оберегают", - добавил военный аналитик.

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина должна принять непростые решения о дальнейшей мобилизации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Никто не готовит мобилизацию 18-летних, - советник Зеленского Литвин

Автор: 

молодежь (243) мобилизация (2746) Ходжес Бен (167)


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Топ комментарии
+21
У нас 10 бригад не забезпеченні озброєнням, а на 31 Абрамсу не сильно "погуляєш"
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05.12.2024 12:47
+19
У Бубочки рейтинг 16% ви що, взагалі йому смерті бажаєте?!!
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05.12.2024 12:52
+15
На лугандонії є обмеження в призовному віці, не знаєш? Прийдуть кацапи, узнаєш...
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05.12.2024 13:04
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Ага і лопатками забезпечити твльки не гострити , а то вже буде експедиція і не на росіян їх застосовувати а то ялинка полетить по Арізоні.
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05.12.2024 12:45 Ответить
Американські воєнні технології в Україні всрались.

GPS заглушені, американська високоточка перетворилась на тикву.

Петріот не може достати літак з КАБом.

Ф-16 не може достати літак з КАБом.

Значить треба мобілізувати більше людей.
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05.12.2024 13:25 Ответить
У нас 10 бригад не забезпеченні озброєнням, а на 31 Абрамсу не сильно "погуляєш"
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05.12.2024 12:47 Ответить
Це так, но можливо тоді демобілізували б стариганів 45 +, які по багато років, без заміни в окопах гниють?
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05.12.2024 13:01 Ответить
Та невже, і звідки така інформація ?
Тому що Зеленський це сказав ?
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05.12.2024 15:42 Ответить
уряд повинен зробити все можливе для того, щоб громадяни були впевнені в тому, що їх не кинуть на фронт без належної підготовки та обладнання
Ага, щас, зелёным вылупкам надо побольше поубивать и побольше разворовать
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05.12.2024 12:50 Ответить
У Бубочки рейтинг 16% ви що, взагалі йому смерті бажаєте?!!
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05.12.2024 12:52 Ответить
Це ж буде ескалація
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05.12.2024 12:54 Ответить
Якщо вже пиво п"є та пуй стоїть,то вже не дитина!
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05.12.2024 12:54 Ответить
якби у тебе був син-підліток, то подумав що верзеш....В Америці немає обов*язкового призиву тому вони й киздять що це норм призивати з 18 років. У них контрактна армія - не зміг реалізувати себе в нормальному житті - є шанс підписати контракт на 5 років та відслужити десь в Афгані за 5К баксів на місяць.
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05.12.2024 14:56 Ответить
В Україні необхідно знищити мобілізаційний вік. Джерело: https://censor.net/ua/n3523570
************
Зі знищенням якраз усе гаразд. Зелень у цьому профі.
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05.12.2024 12:55 Ответить
На лугандонії є обмеження в призовному віці, не знаєш? Прийдуть кацапи, узнаєш...
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05.12.2024 13:04 Ответить
Вже мобілізуйся з дітьми і усіма родичами чоловічого роду
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05.12.2024 19:11 Ответить
Значит ,,американці тварини,, знищують дітей ,жінок та чоловіків? У вати мізки сами відмірають як рудиментичи їх вам десь хірургічним шляхом ампутують?
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05.12.2024 13:06 Ответить
Так це ж електорат смарагдового.
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05.12.2024 12:56 Ответить
18 літні за нього не голосували.Голосували за нього і молоді і старі.І жіночки,які зараз в Європах.
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05.12.2024 13:25 Ответить
Це називається - без мене мене женили - всі знають шо нам потрібно робити -- а шоб збільшити поставку зброі? - нє?
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05.12.2024 12:56 Ответить
А як всіх 18-річних українських призивників розмістити на 31 Абрамсу, Ходжес не хоче пояснити?
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05.12.2024 12:56 Ответить
сказал бывший командующий тепличных американских войск, блин
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05.12.2024 12:57 Ответить
Стоит кому-либо во власти заикнуться о призыве с 18и лет, как в тот же день колоны наших патриотичных мамаш со своими бубочками, масями и вишенками с боем пересекут границы Украины в Западном направлении. Впереди всех будут нестись патриоты-допысувачи нашего Цензора.
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05.12.2024 13:04 Ответить
А чому їх бубочки повинні вмирати на війні, коли все ухиляються?
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05.12.2024 13:17 Ответить
Як що не повинні, то давайте будем щірими - давайте визнаемо, що москалі нація сильніша, як фізично, так і морально за україньску та пересстанемо ломати комедію зі своїм дутим патріотізмом. Підпишемо капітуляці, візьмемо в руки якийсь національний струнний струмент і будем далі співати про свою тяжку долю.
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05.12.2024 13:26 Ответить
У моцкалів є нація?.
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05.12.2024 13:34 Ответить
мабуть є. Всі на фронті і ніхто не скиглить
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05.12.2024 19:41 Ответить
В якому зараз окопі, воїн? Чи як завжди, 70 річний інвалід, батько 10 неповнолітніх дітей, заброньований студент...
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05.12.2024 13:21 Ответить
А ты?
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05.12.2024 13:27 Ответить
Женя, на фронт
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05.12.2024 19:13 Ответить
Ну а юні мінтовські пенсіонери ?
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05.12.2024 13:09 Ответить
На початку повномаштабного біля воєнкоматів стояли черги. А після фактичного зливу України зеленим гадьонишем, люди не довіряють владі. Проблему вирішать вибори(офлайн).
Залужний - наш президент
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05.12.2024 13:12 Ответить
Зелень вже форсує вибори в Дії. Залужного можна привести тільки Майданом і ніяк інакше. Ці юні Януковичи владу не віддадуть ніколи.
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05.12.2024 13:33 Ответить
>В Україні необхідно знищити мобілізаційний вік.
ЛОЛ.
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05.12.2024 13:12 Ответить
У нас теж можна з 18 піти до війська. Але покищо не обов'язково.
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05.12.2024 13:12 Ответить
Ах як вам бажається, аби Україна сточилася нанівець!
Аж по ногах тече!
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05.12.2024 13:15 Ответить
Захід відчайдушно намагається заткнути українцями смертоносний рашистський ураган, щоб він не пішов на Європу. Але це вже мертвому припарки.
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05.12.2024 13:31 Ответить
А може, краще, підвищити? Хоча б до 75. Хай молодь гуляє.
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05.12.2024 13:24 Ответить
Як що не повинні, то давайте будем щірими - давайте визнаемо, що москалі нація сильніша, як фізично, так і морально за україньску та пересстанемо ломати комедію зі своїм дутим патріотізмом. Підпишемо капітуляці, візьмемо в руки якийсь національний струнний струмент і будем далі співати про свою тяжку долю.
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05.12.2024 13:24 Ответить
Щоб тепер не самовбиватися об кацапського монстра 17-тирічним, треба було дорослим думати в 19 році, КОГО ставити керівником держави, і ХТО зможе стримати в гамірній сорочці маньяка-хуйла. Але думати стратегічно - не про мудрий наріт.
Ото ж тепер - або нові Крути і капітуляція з сумними піснями, або просто капітуляція з сумними піснями, бо ніякий призив 18-річних на фронтах вже нічого не змінить, усі ж це розуміють.
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05.12.2024 13:30 Ответить
Ну что теперь по поводу 19го года кулаками размахивать. Сталоя те, що сталося. Але я з вами не згоден - як що мобилизувати всю країну (не тільки восемнадцятирічніх), то капітуляциї не буде.
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05.12.2024 13:47 Ответить
Мобілізувати всю країну неможливо. Бо не можна відправити на фронти усю націю. Ми не Жукови, та баби і нас більше не нарожають. І з лопатами кульоби бігти на танки - самогубство для нації і країни. Ми увійшли у цю війну з абсолютно голою дупою, дякуючи Гундосу, який так намагався побачити мір в глазах путіна, що роззброїв та розмінував Україну.
Звісно, за 3 роки вже можна було перевести країну на військові рейки і клепати Громи з Сапсанами, але ... Кому то треба? Краще клянчити західну допомогу на зброю та енергетику і розкрадати.
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05.12.2024 14:08 Ответить
Можливо... було можливо. Але Зе чі не зиіг, чі не схотів, чі в него було від когось зовсім іньше завдання.
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05.12.2024 14:45 Ответить
Випердиш пушькіна,ти так і будеш по гілкам стрибати з цим дописом?
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05.12.2024 13:36 Ответить
Й тебя, придурка, забыл спросить.
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05.12.2024 13:42 Ответить
Рсня НЕ сильніша!
Просто багато бабла(
якби цей імпотентний т.н.цивілізований світ перекрив на півроку баблопровод на р@шу та трохи подамбив москоу, війна закінчилася на раз-два
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05.12.2024 16:40 Ответить
Ходжеса головою Пентагону а тоді будемо слухати. А до цієї пори-пішов нах.
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05.12.2024 13:31 Ответить
Проблема в тому, що в Україні замало негрів!
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05.12.2024 13:34 Ответить
Мій дід був призваний під час 2 світової у віці 18 років. У моєї бабусі там же загинули два старші брати 18 і 22 роки.
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05.12.2024 13:41 Ответить
Мою бабцю мобілізували у 20 років. Але Совок міг собі позволити закидувати фронти юнаками, а Україна - ні.
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05.12.2024 14:09 Ответить
Ходжес-пнх!!!! Читай Будапештський меморандум!!!! Де розпіарені гарантії?
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05.12.2024 13:51 Ответить
Нехай для спочатку нададуть все необхідне озброєння для 10 бригад, а не 31 абрамсів, в той час як нашій владі потрібно зайнятися повною реформацією армії, змінювати саме сприйняття армії, потрібно позбавлятися радянщини в армії, зробити адекватні строки служби, адекватні ротації, адекватні соціальні гарантії, потрібно найти протидію КАБАМ, а то толку не буде, бо все навкруги познищує, тоді можна буде про це говорити, а взагалі це треба було ще робити, на самому початку війни коли ще регулярна армія воювала і були мотивовані доброльці, а не зараз коли це як "мертвому припарка
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05.12.2024 13:56 Ответить
Протидія Кабам наразі тільки літаки, які штати затримують через ескалацію, тому що ППО не справиться з наявною у орків балістикою, навіть без примінення Піонера, той же патріот можна різними засобами заставити витратити ракети, і тоді вже вдарити Іскандером.

Або ще пробувати розтягувати РЕБ на аеростатах але це допоможе тільки на далекі пуски по 40-100км а на ближні 40км і інерційна система добре працює.
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05.12.2024 14:34 Ответить
При совке в армию забирали с 18-ти . Логика проста . Молодые , глупые , нет дома , нет семьи . Молодых надо привлекать в армию . Чтобы за 4 года к 22-м они уже были воинами .
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05.12.2024 13:59 Ответить
Брехня, що зниження мобілізаційного віку нічого не змінить. Стариганями неможливо виконувати більшість бойових завдань. Так що, рано чи пізно, прийдеться знижати вік призову і це факт який не залежить від вмовлянь із за кордону, чи міркувань в ОП.
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05.12.2024 14:00 Ответить
знизять і що всі 18 річні на наступний день побіжать з лопатами проти КАБІВ?
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05.12.2024 14:36 Ответить
Посилення мобілізації дозволить ефективно боротися з КАБами. (Ні).
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05.12.2024 14:02 Ответить
А среди нас остались ухилянты , забронированные , женщины и пенсионеры . И это правда .
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05.12.2024 14:08 Ответить
Ти диви, як легко розкидатися чужими дітьми
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05.12.2024 14:10 Ответить
НАТО та США людьми не воювали, авіація, далекобійна зброя, а вже потім заходить піхота. А нам вони навязують робити навпаки. Лицемірні покидьки
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05.12.2024 14:27 Ответить
А США, в тому числі чинна адміністрація, затримує навчання пілотів, його можна прискорити.
А не розповідати, що надали достатньо зброї, щоб перемогти орків, у яких військовий бюджет, завдяки покупці заходом, у них ресурсів, як весь бюджет України разом із допомогою.
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05.12.2024 14:29 Ответить
Конкретно Байден
Він відмовився від 100млн на навчання пілотів в 2022 виділених Конгресом
Відповідаючи Блінкену, навіщо пілоти, якщо немає літаків, а літаки ми не дамо.

Через 2.5 роки - літаків не дав, обіцянка виконана
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05.12.2024 14:55 Ответить
До 23 років точно треба знизити, щоб ті хто у 2019му голосували за піськограя на повну змогли відчути, як вони "зробили себе разом"
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05.12.2024 14:32 Ответить
Навіть якщо ми почнемо мобілізувати 10-ти річних, все одно Україна не закриє людські потреби ЗСУ. Це ж так логічно. 30 Абрамсів здолають 3 000 Т-72, генерале ? А взвод батальйон ? Десяток F-16 замочать сотні літаків та ракет кацапів ? Сумніваюсь, що цей генерал вчився у Вест-Пойнті.
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05.12.2024 14:33 Ответить
"український уряд повинен зробити все можливе для того, щоб громадяни були впевнені в тому, що їх не кинуть на фронт без належної підготовки та обладнання.", - ну, це головне у міркуваннях генерала. Тобто, Штати теж мають не тупити з постачанням зброї для масового знищення кацапів.
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05.12.2024 14:50 Ответить
Архів. Унікальна статистика з облікових карток УПА виявлена ​​в секретних документах офіційного військового архіву. Виявила що в УПА було 90% патріотів повстанців які мали молодий вік до 28 років .... Вік членів УПА в середньому становив 18-22 роки. Більшість воїнів УПА бандерівців відрізнялися незвичайною молодістю. Так, за часів розквіту боротьби УПА - в 1943-45-му роках - 20% партизан були в віці до 18- років (народилися до 1925 році), 15% у віці 20 років, 13% - у віці 23 років, 12% у віці 21 року, 8% у віці 22 років.... Десятки тисяч молодих зовсім юних українських патріотів героїв УПА не замислюючись вмирали, але вони до останньої краплі своєї крові мужньо боролися за свободу і незалежність своєї рідної Української держави як з гітлерівськими фашистами окупантами так і з точно такими ж сталінськими кремлівськими комуно-фашистами окупантами, що зазіхнули на нашу святу суверенну українську землю. А зараз що ******* молодь якось спокійно дивится як гине Україна? Так тоді прийдуть москалі - загарбники і всіх молодих українців насильно з 18 років згребуть в своє окупаційне кацапське військо.
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05.12.2024 15:50 Ответить
Так саме молодь і пішла до воєнкоматів у 22р, а потім zeмародерня дискредитувала саме поняття "добровольці"
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05.12.2024 16:42 Ответить
Ходжес, знижеш мобілізаційний вік в США і одразу ж відправиш всіх воювати
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05.12.2024 19:08 Ответить
Воювати прийдеться все одно. Якще не в українській армії, то з часом в російській. По-іншому не буде.
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05.12.2024 21:46 Ответить
Як то запитали одного з израильских генералів, а чи можна пробачити ворога: терориста і окупанта і вести з ним перемовини, як цього хоче віроломний терорист )(уйло який підло пропонує Україні явну капітуляцію. На що генерал виразно відповів - Бог всім терористам простить. А наше завдання це просто без вагання і як можно швидше оперативно-без затримання організувати їх зустріч. Видно і те що всі високі керівники Ізраїлю не шкодуючи сил і самовіддано дуже таки сильно ******* свою рідну єврейську державу Ізраїль. На відміну від наших деяких вищих чиновників-правителів Української держави корупціонерів яких мало хвилює доля територіальної цілісності та суверенітет Української держави. Так приховану капітуляцію нав'язливо стали пропонувати і замасковані під нібито то наших друзів але підкуплених кремлем окрім Орбана і Папа і китайці і турки та інші яким точно що просто начхати на подальшу долю територіальної цілісності та і суверенітету України.
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06.12.2024 17:46 Ответить
 
 