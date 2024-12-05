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Новости мобилизации
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Никто не готовит мобилизацию 18-летних, - советник Зеленского Литвин

У Зеленського заперечили, що готують мобілізацію 18-річних

В Офисе Президента отрицают, что готовят мобилизацию граждан с 18 лет.

Об этом в соцсети X сообщил советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин, передает Цензор.НЕТ.

"Никто не готовит никакую мобилизацию 18-летних", - написал он в ответ на пост о целесообразности вывоза парней 15-17 лет за границу.

У Зеленського заперечили, що готують мобілізацію 18-річних

Ранее сообщалось, что администрация действующего президента США Джо Байдена призывает Украину немедленно увеличить численность вооруженных сил путем призыва большего количества бойцов и пересмотра мобилизационного законодательства, чтобы позволить призыв в армию лиц в возрасте от 18 лет.

4 декабря 2024 года Энтони Блинкен заявил, что Украина должна принять непростые решения о дальнейшей мобилизации.

Читайте также: Призывы к снижению мобилизационного возраста не имеют смысла, когда военное оборудование не поступает вовремя, - советник президента Литвин

Автор: 

мобилизация (2746) Литвин Дмитрий (20)


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Топ комментарии
+27
Дозріли бухати,смалити кальян та засовувати в шльондру. А для фронту -оніжєдєті.
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05.12.2024 08:56
+15
Скільки існують регулярні мобілізаціцні армії призив молоді був їх основою.

І тільки підари, які ніколи не служили, а військову справу та історію війн не знають взагалі, придумали, що воювати вийде старими та хворими.
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05.12.2024 08:57
+14
Я взагалі не розумію, навіщо це обговорювати. Хто такий радник і яку вагу мають його дописи в інтернеті? Потім в ОПі скажуть, що йе його особиста думка і вони її не поділяють.
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05.12.2024 08:56
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Це має статус офіційної заяви?
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05.12.2024 08:51 Ответить
А речник-педофіл несе хоч якусь відповідальність за сказане?

Згадай Арестовича.
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05.12.2024 08:54 Ответить
Я взагалі не розумію, навіщо це обговорювати. Хто такий радник і яку вагу мають його дописи в інтернеті? Потім в ОПі скажуть, що йе його особиста думка і вони її не поділяють.
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05.12.2024 08:56 Ответить
Обговорювати безумовно треба. В ОПі ніхто навіть повітря не зіпсує без команди Єрмака. Литвину доручили "вкинути" тему - щоб не прилипло до Зеленського чи Єрмака - і подивитися на реакцію людей. Це не думка Литвина - бо у Литвина своїх думок у страшному сні бути не може. У кого є особиста думка - поряд із самодуром Зеленським довго не затрмується.
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05.12.2024 15:57 Ответить
А яка роль дорослих людей віком 18-25 років в захисті України-" Все для фронту, все для перемоги", що роблять, де працюють, яка підготовка їх на випадок мобілізації, захисту Батьківщини..? А як з досвідом інших країн, в Ізраїлі,наприклад, існує обов'язковий заклик для всіх громадян Ізраїлю віком від 18 років, які є євреями (обох статей) або друзами та черкесами ,як хлопці так і дівчата підлягають військовій службі. Арабські громадяни Ізраїлю в обов'язковому порядку не закликаються, але можуть добровільно записуватися до лав збройних сил (хоча це й не вимагається за законом). Інші винятки робляться з релігійних, фізичних чи психологічних причин. Станом на 2020 рік нормальна тривалість обов'язкової армійської служби становить два роки та шість місяців для чоловіків (за винятком деяких посад, що вимагають додаткових чотирьох місяців служби) та два роки для жінок (за винятком деяких посад, що вимагають додаткових восьми місяців служби),
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05.12.2024 11:48 Ответить
Ну, якшо ви хочете, щоб вони не байдики били, а готувалися, то тоді нехай держава забезпечить їм таку можливість. Де безкоштовні центри підготовки з інструкторами? Щоб людина могла туди прийти і навчитися стріляти, надавати першу медичну допомогу, рити окопи, керувати технікою?
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05.12.2024 12:02 Ответить
Оксана Корчинська - волонтер на передові - сказала шо потрібно набирати з 21р - вони вже дозріли
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05.12.2024 08:53 Ответить
Дозріли бухати,смалити кальян та засовувати в шльондру. А для фронту -оніжєдєті.
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05.12.2024 08:56 Ответить
Прикольно ти себе в 18 років пам'ятаєш, дохера дорослий був ? І що ці діти мають тут захищати ? Що вони хорошого бачили в цій країні ? Яка мотивація ?
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05.12.2024 12:13 Ответить
Не грубіянь,.... @##. Так,на мій молодий вік не випала ця херня. І я знаю,що наша влада(не країна)-повне лайно. І що тепер робити? Твої пропозиції? Руки догори і "здрастуй руській мір"? І що далі? Це ж шлях в нікуди.
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05.12.2024 13:20 Ответить
Хз мені всеодно що буде далі, ми всі винні в тому що не готувались до війни з руснею, у нас на це було 30 років і діти за нашу тупість віддуватись не мають. До 18 років відправляти закордон, хай живуть у цивілізованому світі подалі від потужних ідіотів і русні.
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05.12.2024 14:31 Ответить
Так що тоді тут буде? Випалена земля? А чому за нашу тупість не повинні віддуватися діти? Хто придумав цю формулу? Я наприклад бачу що по історії діти тільки і віддуваються за пройоби дорослих . Це такий шлях цивілізації. Ти не замислювався?
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05.12.2024 16:30 Ответить
Взагалі всеодно що тут буде, тим паче для дітей які ще навіть світу не бачили, а тут їм вже розказують що вони комусь щось винні.
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05.12.2024 17:27 Ответить
Не існує поняття "дозріли", це суто суб'єктивно. 18річні добровольці тому приклад. Ніхто не дозріває вмирати на війні(
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05.12.2024 09:02 Ответить
Мабуть мова іде про фізичні дані.

Мотивація - завдання держави та виховання.
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05.12.2024 09:10 Ответить
На війну йдуть не вмирати, а вбивати. Померти і без війни можна.
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05.12.2024 10:24 Ответить
Поки що.
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05.12.2024 08:54 Ответить
Скільки існують регулярні мобілізаціцні армії призив молоді був їх основою.

І тільки підари, які ніколи не служили, а військову справу та історію війн не знають взагалі, придумали, що воювати вийде старими та хворими.
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05.12.2024 08:57 Ответить
От стопудово - ти цивільний. Або, як мінімум, не маєш бойового досвіду. З зовсім молодими дуже складно. Складно з дисципліною, складно з їх безрозсудливістю. Корчать з себе героїв. Вже казав не раз - буду прив'язувати до себе мотузкою. Мені довелося втрачати зовсім молодих.
І знаєш - це хєрово. Воно ж зелене. Йому все цікаво. Йому хочеться за трофеями. Йому хочеться кудись попертися без дозволу. І натрапити на розтяжку в кинутому підорському бліндажі.
Якось більш комфортно бачити навколо сивих дядьок.
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05.12.2024 09:21 Ответить
Скільки існують регулярні мобілізаціцні армії призив молоді був їх основою.
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05.12.2024 09:26 Ответить
Чи мені перелічувати всі війни за 200 років?
Чи це тільки українська молодь настільки тупа та некерована?
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05.12.2024 09:28 Ответить
Друже, не плутай строчку в мирний час і війну. Навіть Афган не рівняй сюди, бо це зовсім інше.
Абсолютно інше. За річкою я теж був. Є з чим порівнювати.
Ти зараз коментуєш з домашнього дивана чи з теплого офісу. А я коментую з нуля.
Напевно краще знаю нюанси, егеж?
Ще нормально, коли тебе оточують бійці, що по віку підходять в сини (так їм вже по +/- 30 років).
А коли зелене дитя? Були й такі. І такі бували з ними ситуації, що якби ще було чому сивіти - точно б посивіло. В тебе вмикається батьківський інстинкт і ти будеш лізти в кожний піз**рєз, аби лише ті дітлахи були живі.
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05.12.2024 09:53 Ответить
200 років війн включно з двома Світовими.
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05.12.2024 09:55 Ответить
Ви розказуєте свої особисті емоції. Молоді солдати це такі самі солдати як і не молоді. Не треба принижувати гідність молоді. Називати їх там зеленими чи ще якусь фігню. Якщо дійсно піклуватися про них то треба в першу чергу якісна підготовка. Нормальний головний сержант в підрозділі може це забезпечити. Якщо цього немає, то звісно це вже проблема і емоції. Ха ха ха.
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05.12.2024 10:32 Ответить
А мені наприклад не приємніше. Не треба розписуватися за всіх військовослужбовців. Старих і хворих треба на дємбєль. Якщо говорити про тіпа гуманізм. Старий він вже хворий. Нехай хворі воюють. А цікаві зацікавленики і далі цікавляться в п'яних сутичках, дтп, дискотеках у тилу. Ха ха ха.
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05.12.2024 09:52 Ответить
Та ти що, нагадати кого набирали в козацьке військо ?
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05.12.2024 12:14 Ответить
Ти мабуть не зовсім розумієш, що таке регулярна армія.
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05.12.2024 15:08 Ответить
Я розумію що єдиний тип армії який може буди у демократичному суспільстві це контрактна.
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05.12.2024 17:30 Ответить
Ну от зараз якраз продемонстровано, що у разі глобального екзестенційного конфлікту з великою державою контрактної армії ***** не вистачить.
Або треба мати економіку, як у США, щоб дозволити собі контракту армію 1,5-2 мільйони.

Коли треба якимось папуасам по шапці надавати - контрактна саме те.
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05.12.2024 19:27 Ответить
І куди ж поділося то козацьке військо?
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05.12.2024 15:11 Ответить
Як завжди, тупа влада привела до занепаду і знищенню. Але завдяки козацькому війську ти взагалі існуєш, бо не набирали в військо якщо в тебе немає дітей. Це називається думати про майбутнє
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05.12.2024 17:29 Ответить
Ні.
Просто відбулося те, що всюди - велика регулярна армія ворога знищила маленьку добровольну повстанську.

Ніколи у відкритому бою банди, загони партизан, повстанців не переможуть єдину, монолітну, злагоджену регулярну армію.
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05.12.2024 19:31 Ответить
Ну Богдан Хмельницький з тобою не погодивсяб 🫡 Єдина монолітна злагоджена армія буває лише тоді коли вона або контрактна і люди обирають собі таку професію, або коли скріплена великими грошима і ідеєю. У нас немає нічого з цього, тому це всьо пустий трьоп.
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05.12.2024 20:45 Ответить
У тебе суп у голові.

Які нафіг регулярні армії під час Богдана Хмельницького?

Татари? Польська шляхта?
Це по суті ще феодальні армії.
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05.12.2024 22:09 Ответить
У Річі Посполитої була регулярна тренована регулярна армія. Хмельницький її розбив, за допомогою козацького війська і татарської кінноти які регулярною армією не були. Насправді багато прикладів коли регулярна армія отримувала ***** від з"бірної солянки"
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06.12.2024 06:09 Ответить
З останнього.
Про браковані міни - Веніславський. У браку винна погода.
Про мобілізацію 18-річних - Литвин. Головнокомандувач утримує у роті повидло.
В США їде домовлятися з Трампом агент рашистів, по сумісництву завхоз, Єрмак.
Міністр іноземних справ - затичка у діжці з лайном.
Віце-прем'єр бігає в шістках у нелегітимного завхоза.
Шмигаль - прем'єр-міністр - взагалі мовчазна картинка в кутку екрана.
Головний нафтогазовик буде об'єднувати українців.
Зеленський як щось ляпне - уся країна думає що то може означати.

Куди Україна зайде з такою владою? Та й не влада це - дурнувата непрацююча імітація...
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05.12.2024 08:58 Ответить
Поки мудрий наріт буде мовчати, цей треш буде лише посилюватися. А він буде і далі мовчати. Єдине місце, де він може щось зробити, це інтернет. Пообурюються, понаписують тонни гнівних коментів і чекатимуть наступної новини.
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05.12.2024 09:03 Ответить
Відповідь проста...
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05.12.2024 09:07 Ответить
І набуя тоді якісь там статті у конституції про те, що захист держави є обов'язком кожного? Більш як половина населення - жінки, Якщо прибрати пенсів і дітей вийде, що "обов'язком кожного п'ятого," бо хто тоді переїханий тєлєгою буде релейні будки і авто палити?
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05.12.2024 09:00 Ответить
- Войны не будет,жрите шашлык.
- Финансирование армии это популизм.
- 18ти ричных никто призывать не будет.
Верим,верили и будем верить.
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05.12.2024 09:01 Ответить
Конечно,агент гру Козырь уже все приготовил,а агент сивковича Гетьма легко протащит закон через парламент,тупорылые кацапы тут не при делах.
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05.12.2024 09:14 Ответить
Прочитав спочатку Зрадник, а потім перечитав радник Зелібоба. Принципі зрадник правильніше.
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05.12.2024 09:05 Ответить
нічого нового, значить на весні)
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05.12.2024 09:07 Ответить
Може у військовому плані це потрібно, але реакція "я ж мам" і "вони ж дітей" непередбачувана. Що буде з рейтингом.
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05.12.2024 09:07 Ответить
Так в ОП тільки рейтингом і керуються.

У 2022 році спереляку обісралися і їм було пофіг ким воювати.

А тут же ж вибори, а війна десь там - з вікна вже не видно.
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05.12.2024 09:14 Ответить
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05.12.2024 09:19 Ответить
Владу треба читати навпаки. Де ні там так.
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05.12.2024 09:22 Ответить
Вся суть пересторог зе-влади щодо питання мобілізації громадян України 18 - 24 річного віку, чого вимагають США, у тому, що українське суспільство за своїм генезисом як було глибоко матріархальним, так ним і залишилось. Тому і за всіма канонами погоджується відпустити на війну зрілих чоловіків, але не "дітей". А зебіли дуже чутливі до таких суспільних настроїв.
Тож, саме від українських жінок, їх позиції зараз багато в чому залежить: продовжуватиме Україна боротьбу на полях боїв зі смертельним ворогом - рашистською пітьмою, чи відмовиться від борні за свою землю і народ і втратить свою свободу і незалежність.
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05.12.2024 09:23 Ответить
Уявіть собі картину - на параді перемоги на Хрещатику іде мама з портретом загиблого 18-річного сина. А парад перемоги з високої трибуни приймають Зеленський, Єрмак, Татаров, Стефанчук, Шмигаль, Арахамія, Юзік, лисий, Резніков, Умєров... (дописуйте самі).
Чи можна умовити маму послати сина війну, коли закликають до цього мордаті зелені мародери-інваліди? Та чи й буде той парад перемоги...
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05.12.2024 09:33 Ответить
Маніпуляція ворогів народу. У нас неозброєних десять бригад, міни відсутні, з 300 танків 20, літаків немає, це ніщо інше ніж просто вбивство. Але пропагандонів це не турбує, вони взагалі дуже не ******* математику.
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05.12.2024 09:47 Ответить
Це так смішно, насильно відправляти на війну за свободу 😂
Ну відправити на війну дітей, а потім через років 50 нація вимре сама, геніальний план 🫡
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05.12.2024 12:17 Ответить
Х#йня все те , що вони готують, тому, що в Україні армія контрактна, і якщо вам воно не потрібно - то просто не підписуйте ніяких оферт і контрактов.
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05.12.2024 09:28 Ответить
"Зеленський: Партнери укомплектували зброєю лише 2,5 бригади", це з 10. Абсолютно зрозуміло для чого цей мутний движ з мобілізацією дітей.

Просто не зволікайте і забирайтесь звідси з дітьми. Скінчиться повернетесь. Якщо це для вас важливо.
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05.12.2024 09:36 Ответить
куди повернетесь? бо може статись так, що повертатися буде вже нема куди...
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05.12.2024 09:48 Ответить
В кращому випадку це буде діктатура Зеленського.
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05.12.2024 11:05 Ответить
О, новоспечений пудель д'єрмака виліз погавкати
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05.12.2024 09:42 Ответить
Якщо пуй стоїть та пиво п"є , то вже не дитина, а захисник Вітчизни!
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05.12.2024 09:45 Ответить
Ніхто не готує 18-літніх до мобілізації, - сказав мудак якому армія взагалі не була потрібна.
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05.12.2024 09:47 Ответить
Нам потрібна повна мобілізація і нормальний верховний головнокомандувач, інакше з цим соплєжуйством кацапи поженуть в Сирію чи на Європу і 18-літніх і 40-літніх і не запитають чи хочемо воювати.
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05.12.2024 09:50 Ответить
А дарма.
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05.12.2024 09:52 Ответить
Мене дивують комментарі, складається таке враження наче мобілізація з 18 років це якась "вундервафля", і як тільки це зроблять, то перемога настане на наступний день , скільки вже акцентів робили на тому, що М777, Хаймарси, Леопарди, F-16-будуть "вундервафлями" і змінять ситуацію на фронті, але як показав час нічого вони не змінили, коли ви всі нарешті зрозумієте, що справжньою "вундевафлею" є проукраїнська влада, яка працює на Україну і її інтереси, а не на власні кишені
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05.12.2024 10:18 Ответить
Цікаво як можуть 6 шт Ф16 змінити ситуацію коли у орків тільки су35 100 шт, а вже майже за 3 роки відтягування передачі і дирявих санкцій вони їх вдосконалили та вивели на рівень новіших модифікацій ф16. Тільки чого варте те що французька компанія до літа 24 обслуговувала електроніку орківських винищувачів. Така кількість навіть ППО не може значно посилити тому що це максимум 20 ракет.

Так само Хаймарсів вони є але їх мало і військові вибирають тільки пріорітетні цілі, і така мала кількість не може змінити хід війни.

М777 це десантні гармати із слабкими стволами і з таким інтенсивним використанням половина їх була в ремонті, також відсутність снарядів і комбатам приходиться вибирати які підрозділи треба підтримати вогнем а які залишаться сам на сам з ворогом і його шаленою перевагою в артилері. Також частину з них орки вибили як контрбатарейною боротьбою, як не крути у них перевага в пострілах 1 до 5 мінімум так і Ланцетами.
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05.12.2024 11:12 Ответить
Спочатку треба мобілізувати Сьому Порошенка який живе у Лондоні. А дещик у нього генерал Гелетей.
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05.12.2024 11:06 Ответить
так не відправляйте на війну - готуйте навчайте років зо 2 хоча б. Бо це зараз їм 18-24
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05.12.2024 11:32 Ответить
 
 