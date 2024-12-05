Никто не готовит мобилизацию 18-летних, - советник Зеленского Литвин

В Офисе Президента отрицают, что готовят мобилизацию граждан с 18 лет.

Об этом в соцсети X сообщил советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин, передает Цензор.НЕТ.

"Никто не готовит никакую мобилизацию 18-летних", - написал он в ответ на пост о целесообразности вывоза парней 15-17 лет за границу.

Ранее сообщалось, что администрация действующего президента США Джо Байдена призывает Украину немедленно увеличить численность вооруженных сил путем призыва большего количества бойцов и пересмотра мобилизационного законодательства, чтобы позволить призыв в армию лиц в возрасте от 18 лет.

4 декабря 2024 года Энтони Блинкен заявил, что Украина должна принять непростые решения о дальнейшей мобилизации.

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