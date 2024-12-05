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Никто не готовит мобилизацию 18-летних, - советник Зеленского Литвин
В Офисе Президента отрицают, что готовят мобилизацию граждан с 18 лет.
Об этом в соцсети X сообщил советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин, передает Цензор.НЕТ.
"Никто не готовит никакую мобилизацию 18-летних", - написал он в ответ на пост о целесообразности вывоза парней 15-17 лет за границу.
Ранее сообщалось, что администрация действующего президента США Джо Байдена призывает Украину немедленно увеличить численность вооруженных сил путем призыва большего количества бойцов и пересмотра мобилизационного законодательства, чтобы позволить призыв в армию лиц в возрасте от 18 лет.
4 декабря 2024 года Энтони Блинкен заявил, что Украина должна принять непростые решения о дальнейшей мобилизации.
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Згадай Арестовича.
Мотивація - завдання держави та виховання.
І тільки підари, які ніколи не служили, а військову справу та історію війн не знають взагалі, придумали, що воювати вийде старими та хворими.
І знаєш - це хєрово. Воно ж зелене. Йому все цікаво. Йому хочеться за трофеями. Йому хочеться кудись попертися без дозволу. І натрапити на розтяжку в кинутому підорському бліндажі.
Якось більш комфортно бачити навколо сивих дядьок.
Чи це тільки українська молодь настільки тупа та некерована?
Абсолютно інше. За річкою я теж був. Є з чим порівнювати.
Ти зараз коментуєш з домашнього дивана чи з теплого офісу. А я коментую з нуля.
Напевно краще знаю нюанси, егеж?
Ще нормально, коли тебе оточують бійці, що по віку підходять в сини (так їм вже по +/- 30 років).
А коли зелене дитя? Були й такі. І такі бували з ними ситуації, що якби ще було чому сивіти - точно б посивіло. В тебе вмикається батьківський інстинкт і ти будеш лізти в кожний піз**рєз, аби лише ті дітлахи були живі.
Або треба мати економіку, як у США, щоб дозволити собі контракту армію 1,5-2 мільйони.
Коли треба якимось папуасам по шапці надавати - контрактна саме те.
Просто відбулося те, що всюди - велика регулярна армія ворога знищила маленьку добровольну повстанську.
Ніколи у відкритому бою банди, загони партизан, повстанців не переможуть єдину, монолітну, злагоджену регулярну армію.
Які нафіг регулярні армії під час Богдана Хмельницького?
Татари? Польська шляхта?
Це по суті ще феодальні армії.
Про браковані міни - Веніславський. У браку винна погода.
Про мобілізацію 18-річних - Литвин. Головнокомандувач утримує у роті повидло.
В США їде домовлятися з Трампом агент рашистів, по сумісництву завхоз, Єрмак.
Міністр іноземних справ - затичка у діжці з лайном.
Віце-прем'єр бігає в шістках у нелегітимного завхоза.
Шмигаль - прем'єр-міністр - взагалі мовчазна картинка в кутку екрана.
Головний нафтогазовик буде об'єднувати українців.
Зеленський як щось ляпне - уся країна думає що то може означати.
Куди Україна зайде з такою владою? Та й не влада це - дурнувата непрацююча імітація...
- Финансирование армии это популизм.
- 18ти ричных никто призывать не будет.
Верим,верили и будем верить.
У 2022 році спереляку обісралися і їм було пофіг ким воювати.
А тут же ж вибори, а війна десь там - з вікна вже не видно.
Тож, саме від українських жінок, їх позиції зараз багато в чому залежить: продовжуватиме Україна боротьбу на полях боїв зі смертельним ворогом - рашистською пітьмою, чи відмовиться від борні за свою землю і народ і втратить свою свободу і незалежність.
Чи можна умовити маму послати сина війну, коли закликають до цього мордаті зелені мародери-інваліди? Та чи й буде той парад перемоги...
Ну відправити на війну дітей, а потім через років 50 нація вимре сама, геніальний план 🫡
Просто не зволікайте і забирайтесь звідси з дітьми. Скінчиться повернетесь. Якщо це для вас важливо.
Так само Хаймарсів вони є але їх мало і військові вибирають тільки пріорітетні цілі, і така мала кількість не може змінити хід війни.
М777 це десантні гармати із слабкими стволами і з таким інтенсивним використанням половина їх була в ремонті, також відсутність снарядів і комбатам приходиться вибирати які підрозділи треба підтримати вогнем а які залишаться сам на сам з ворогом і його шаленою перевагою в артилері. Також частину з них орки вибили як контрбатарейною боротьбою, як не крути у них перевага в пострілах 1 до 5 мінімум так і Ланцетами.