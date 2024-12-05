Рада в первом чтении поддержала законопроекты о создании в Украине суда присяжных

Верховная Рада приняла за основу два законопроекта о создании суда присяжных в Украине.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Так, за законопроект №3843 "О суде присяжных" проголосовало 232 нардепа.

А законопроект №3844 "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием закона "О суде присяжных" поддержало 237 парламентариев.

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"Последняя судебная реформа относительно введения "суда присяжных" вместо народных заседателей оказалась фактически подменой понятий. Институт народных заседателей, который существовал в судопроизводстве на основании статьи 124 Конституции Украины (редакция 1996 года), законодатели просто назвали институтом присяжных и таким образом отчитались о якобы выполнении конституционных установок.

Вместе с тем в исторически известных европейских правовых системах, в частности, существовавших и в нашей стране, народ принимал и принимает сегодня участие в осуществлении правосудия в двух формах - через народных представителей (наш термин - заседатели), которые вместе с профессиональным судьей (судьями) осуществляют правосудие, и через присяжных.

Институт народных заседателей, который именно у нас почему-то политизированно противопоставляют институту суда присяжных, является формой участия народа в осуществлении судопроизводства и вовсе не является рудиментом "советской" системы", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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