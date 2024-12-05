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Рада в первом чтении поддержала законопроекты о создании в Украине суда присяжных

Суд присяжних: Рада підтримала у першому читанні

Верховная Рада приняла за основу два законопроекта о создании суда присяжных в Украине.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Так, за законопроект №3843 "О суде присяжных" проголосовало 232 нардепа.

А законопроект №3844 "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием закона "О суде присяжных" поддержало 237 парламентариев.

Также читайте: Готовы два законопроекта, позволяющие ввести в Украине суд присяжных, - Зеленский

"Последняя судебная реформа относительно введения "суда присяжных" вместо народных заседателей оказалась фактически подменой понятий. Институт народных заседателей, который существовал в судопроизводстве на основании статьи 124 Конституции Украины (редакция 1996 года), законодатели просто назвали институтом присяжных и таким образом отчитались о якобы выполнении конституционных установок.

Вместе с тем в исторически известных европейских правовых системах, в частности, существовавших и в нашей стране, народ принимал и принимает сегодня участие в осуществлении правосудия в двух формах - через народных представителей (наш термин - заседатели), которые вместе с профессиональным судьей (судьями) осуществляют правосудие, и через присяжных.

Институт народных заседателей, который именно у нас почему-то политизированно противопоставляют институту суда присяжных, является формой участия народа в осуществлении судопроизводства и вовсе не является рудиментом "советской" системы", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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Автор: 

ВР (29230) законопроект (3219) суд присяжных (55)


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Топ комментарии
+6
Пересічні громадяни будуть відмовлятись від "присяжництва", бо їх чекає "гімор" з електронними деклараціями.
Тому, як завжди, все це зведеться до "штатних" людей від влади.
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05.12.2024 13:37
+2
ще треба щоб суддів народ вибирав
а не портнов призначав
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05.12.2024 13:04
+1
А в присяжних бронь буде?
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05.12.2024 13:04
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А в присяжних бронь буде?
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05.12.2024 13:04 Ответить
ще треба щоб суддів народ вибирав
а не портнов призначав
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05.12.2024 13:04 Ответить
там сначала подаются люди по критериям, потом комп отбирает....
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05.12.2024 13:07 Ответить
Вік присяжних від 21 року ... ну таке собі. Присяжні мають буть відповідальними, бо почнеться - той забув, той не прийшов, у того більш важливі справи.
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05.12.2024 13:24 Ответить
Пересічні громадяни будуть відмовлятись від "присяжництва", бо їх чекає "гімор" з електронними деклараціями.
Тому, як завжди, все це зведеться до "штатних" людей від влади.
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05.12.2024 13:37 Ответить
73% присяжних викликає сильне занепокоєння.
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05.12.2024 14:46 Ответить
Я так понимаю в Украине при ********* это превратится в пожизненный статус.
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05.12.2024 16:21 Ответить
Там 14 крісел, то так в треба чи ШІ малював?
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05.12.2024 16:41 Ответить
Це дуже нагальна реформа особливо беручи до уваги що в Україні не існує судів в традиційному розумінні цього терміну а є опг на підхваті у тих у кого є гроші.
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05.12.2024 18:21 Ответить
Один кому верю. Петр Алексеевич правда ли в зале присутствовало минимум 237 депутатов?
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05.12.2024 18:40 Ответить
Нарешті . як у людей?! Цікаво:. як із спів-відношенням .коли рівна кількість голосів: "ЗА"( "Винуватий!") і "ПРОТИ ?"("НІ")
Залишається "МІЗЕР"--- відправити самих .НЕДОТОРКАННИХ хапуго-глитаїв...і як найдальші( замінивши на випускників ЮР-факультетів...навіть НЕ дивлячись на брак досвіду; стажу...Тобто: тимчасово запровадити професорський консультатив...)
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05.12.2024 22:14 Ответить
 
 