РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4458 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Судебная реформа
1 448 12
Зеленский (16563) судебная реформа (1535) суд присяжных (53)

Готовы два законопроекта, позволяющие ввести в Украине суд присяжных, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Готовы два законопроекта, позволяющие ввести в Украине суд присяжных, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил о введении в Украине суда присяжных, сейчас готовы уже два законопроекта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом президент заявил в ходе форума "Украина 30: Развитие правосудия".

По словам Зеленского, участие граждан в осуществлении правосудия является важным вопросом.

"Мы вводим в Украине народовластие, а это не только местные и всеукраинские референдумы. Одним из его инструментов является суд присяжных. Сейчас готовы уже два законопроекта, которые дадут старт его работе. Однако, мы понимаем, что суд присяжных не только повышает доверие к правосудию, это и большая ответственность за судьбу участников процесса. Поэтому модель и формат суда присяжных в Украине будут детально и внимательно обсуждаться", - подчеркнул президент.

Также читайте: "Судебная система в Украине сегодня является одной из самых больших проблем", - Зеленский

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+5
суд онлаин присяжных в смартфоне!..... этот олень и армию в смартфоне создаст только дай волю......
показать весь комментарий
01.03.2021 10:35
+4
Готовы два законопроекта, позволяющих ввести в Украине суд присяжных, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5207
показать весь комментарий
01.03.2021 10:34
+3
А присяжные будут из "Лиги смеха" или "Мама хохотала" ?
показать весь комментарий
01.03.2021 10:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
При Порошенко такого точно не було
показать весь комментарий
01.03.2021 10:33 Ответить
В 2016 году 10 517 присяжных приняли участие в судебном рассмотрении гражданских и уголовных дел.

https://sud.ua/ru/news/sud-info/111709-sud-prisyazhnykh-pravo-ili-obyazannost
показать весь комментарий
01.03.2021 10:36 Ответить
Взагалі ніхто суддівську мафію не чипав, а тут вже повноцінна реформа готова.
показать весь комментарий
01.03.2021 10:38 Ответить
какая "полноценная"?
решение принимает судья. все как было так и останется. разница только в том что бедосик подгребет под себя еще и судейскую власть
показать весь комментарий
01.03.2021 10:45 Ответить
А присяжные будут из "Лиги смеха" или "Мама хохотала" ?
показать весь комментарий
01.03.2021 10:34 Ответить
Присяжные будут домокозявки - онижемамки, бабки-пердюхи малограмотные и фотографы-тамады
показать весь комментарий
01.03.2021 10:45 Ответить
Готовы два законопроекта, позволяющих ввести в Украине суд присяжных, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5207
показать весь комментарий
01.03.2021 10:34 Ответить
"раз в год мы с друзьями..." © кино

Суд присяжных в Украине перейдет на новый уровень. Произойдет это в случае, если парламент утвердит пакет правительственных законопроектов, существенно расширяющих возможности участия присяжных в судебных заседаниях. Пакет был подан в парламент совсем недавно и имеет все шансы быть утвержденным. В итоге украинские суды присяжных станут не то чтобы совсем похожи на аналогичные институты в США и других странах западной демократии, но по своей сути очень приблизятся к ним.

19 января 2020,
показать весь комментарий
01.03.2021 10:35 Ответить
суд онлаин присяжных в смартфоне!..... этот олень и армию в смартфоне создаст только дай волю......
показать весь комментарий
01.03.2021 10:35 Ответить
Звучит как то смешно...это как на рынке разношерстная толпа и на фоне её старшие по базару решают кому дать место колхознику или перекупщику и в основном решат что перекупщик должен иметь место ,а колхозник пусть занимается только выращиванием и доставкой. ... Нарид Украины ,Вы вначале объединитесь с Украинским народом, а потом делайте реформы. Готові два законопроекти, що дають можливість запровадити в Україні суд присяжних, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3597
показать весь комментарий
01.03.2021 10:39 Ответить
Суд присяжных может быть только при отборе их как в США!
показать весь комментарий
01.03.2021 23:52 Ответить
 
 