Готовы два законопроекта, позволяющие ввести в Украине суд присяжных, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Владимир Зеленский заявил о введении в Украине суда присяжных, сейчас готовы уже два законопроекта.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом президент заявил в ходе форума "Украина 30: Развитие правосудия".
По словам Зеленского, участие граждан в осуществлении правосудия является важным вопросом.
"Мы вводим в Украине народовластие, а это не только местные и всеукраинские референдумы. Одним из его инструментов является суд присяжных. Сейчас готовы уже два законопроекта, которые дадут старт его работе. Однако, мы понимаем, что суд присяжных не только повышает доверие к правосудию, это и большая ответственность за судьбу участников процесса. Поэтому модель и формат суда присяжных в Украине будут детально и внимательно обсуждаться", - подчеркнул президент.
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решение принимает судья. все как было так и останется. разница только в том что бедосик подгребет под себя еще и судейскую власть
Суд присяжных в Украине перейдет на новый уровень. Произойдет это в случае, если парламент утвердит пакет правительственных законопроектов, существенно расширяющих возможности участия присяжных в судебных заседаниях. Пакет был подан в парламент совсем недавно и имеет все шансы быть утвержденным. В итоге украинские суды присяжных станут не то чтобы совсем похожи на аналогичные институты в США и других странах западной демократии, но по своей сути очень приблизятся к ним.
19 января 2020,