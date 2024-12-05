Угрозы Зеленскому: суд закрыл дело против Федыны и Звиробий
Суд закрыл дело против нардепа "ЕС" Софии Федыны и военнослужащей Маруси Звиробий относительно угроз Владимиру Зеленскому.
Об этом нардеп сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Уголовное дело, которое возбудил четырехкратный уклонист Владимир Александрович Зеленский против волонтера Софии Федины и военнослужащей Маруси Звиробий за протест против отвода войск в Золотом в октябре 2019 года, за слова что "на передовой стреляют", "там разрываются гранаты", "кто-то думает что он бессмертный" - ЗАКРЫТО", - отметила парламентарий.
"И за отвод войск в Золотом, и за разминирование Чонгара, и за остановку ракетных программ, и за уничтожение военно-промышленного комплекса Украины, за преследование боевых генералов и героев разведчиков будет ответственность и наказание. Этот день обязательно придет!!!" - добавила нардеп.
Дело Федины и Зверобой
Напомним, Маруся Звиробий - волонтер, ветеран. ГБР вручило ей подозрение по делу об угрозах президенту Владимиру Зеленскому. Также ГБР вручило подозрение подозрение в "угрозе убийством президенту Зеленскому" нардепу Федыне.
27 октября 2019 года Звиробий вместе с нардепом Софией Федыной во время совместной трансляции в соцсетях, посвященной визиту президента Владимира Зеленского в Золотое Луганской области, предположили, что во время одной из поездок на Донбасс президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. "Кто-то думает, что он бессмертен", - сказала тогда Федына о Зеленском.
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Постанова ККС ВС у справі № 552/5595/18 (провадження № 51-5289км19)
На роялі заграйте, руками не грав колись я
Перед тим кілька раз акуратно протріть піаніну
Бо на ній де-не-де залишилась провина моя))))))
"Йде по вулиці Зєленський ВА,у краповому береті,і чорним поясом карате.
І тут з-за рогу виходять Федина і Зверобій....."
2. Федина і Звіробій виходять підступно!
Він її реалізував, розкрутив і тепер Зеленський жертва 100500 надпАтужних замахів та Майдану3
А ''бідне'' мавпеня стрес отримало, навіть підгузники прийшлось міняти.
В мавпенятка знову неврози почалися ... навіть психіатра прийшлось в офіс цирку запрошувати.
А головний канцелярист цирку навіть був змушений збільшувати поставки різноманітних ''планів'' для зеленого мавпенятка...