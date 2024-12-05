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Угрозы Зеленскому: суд закрыл дело против Федыны и Звиробий

Погрози Зеленському: суд закрив справу проти Федини та Звіробій

Суд закрыл дело против нардепа "ЕС" Софии Федыны и военнослужащей Маруси Звиробий относительно угроз Владимиру Зеленскому.

Об этом нардеп сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Уголовное дело, которое возбудил четырехкратный уклонист Владимир Александрович Зеленский против волонтера Софии Федины и военнослужащей Маруси Звиробий за протест против отвода войск в Золотом в октябре 2019 года, за слова что "на передовой стреляют", "там разрываются гранаты", "кто-то думает что он бессмертный" - ЗАКРЫТО", - отметила парламентарий.

"И за отвод войск в Золотом, и за разминирование Чонгара, и за остановку ракетных программ, и за уничтожение военно-промышленного комплекса Украины, за преследование боевых генералов и героев разведчиков будет ответственность и наказание. Этот день обязательно придет!!!" - добавила нардеп.

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Дело Федины и Зверобой

Напомним, Маруся Звиробий - волонтер, ветеран. ГБР вручило ей подозрение по делу об угрозах президенту Владимиру Зеленскому. Также ГБР вручило подозрение подозрение в "угрозе убийством президенту Зеленскому" нардепу Федыне.

27 октября 2019 года Звиробий вместе с нардепом Софией Федыной во время совместной трансляции в соцсетях, посвященной визиту президента Владимира Зеленского в Золотое Луганской области, предположили, что во время одной из поездок на Донбасс президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. "Кто-то думает, что он бессмертен", - сказала тогда Федына о Зеленском.

Погрози Зеленському: суд закрив справу проти Федини та Звіробій
Погрози Зеленському: суд закрив справу проти Федини та Звіробій

Автор: 

Федына София (72) Звиробий Маруся (43)


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Топ комментарии
+27
Це ж треба, 5 років тягомотини на справу, яка не вартує виїденого яйця!
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05.12.2024 13:30
+27
Ви оптиміст коли вірите в адекватність суддів, які обслуговують зелену владу. Все набагато простіше. Кримінальна справа по статті 129 Кримінального кодексу України «Погроза вбивством» порушена в 2019 році. Строк давності по цій статті становить 5 років, які закінчились в 2024 році. Тому у судді не було інших варіантів як закрити цю справу. В повідомленні нічого не сказано про закриття справи через відсутність складу злочину. Тому моє припущення мабуть вірне.
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05.12.2024 13:39
+19
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05.12.2024 13:46
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Правила форума Совет форумчан
А що сталося? Суддя виявився адекватним, чи зелене чмо не хоче псувати рейтинги перед майбутніми виборами?
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05.12.2024 13:28 Ответить
Якби суддя був адекватиним, то цю справу закрили б декілька років тому. В тому ж 2019. А так хтось дуже хотів підлизнути новому президенту...
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05.12.2024 13:32 Ответить
суддя закриває справу, тільки коли вона до нього прийде, а в 2019 мав закрити ще слідчий і прокурор, якби був адекватний
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05.12.2024 16:39 Ответить
Ви оптиміст коли вірите в адекватність суддів, які обслуговують зелену владу. Все набагато простіше. Кримінальна справа по статті 129 Кримінального кодексу України «Погроза вбивством» порушена в 2019 році. Строк давності по цій статті становить 5 років, які закінчились в 2024 році. Тому у судді не було інших варіантів як закрити цю справу. В повідомленні нічого не сказано про закриття справи через відсутність складу злочину. Тому моє припущення мабуть вірне.
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05.12.2024 13:39 Ответить
якщо обвинувачені визнають вину, то закриває по строках, а якщо не визнають, то розгялдє по суті і приймає рішення закрити за відсутністю складу злочину, або визнає винними і закриває по строках.
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05.12.2024 16:43 Ответить
Невизнання підозрюваним, обвинуваченим вини у вчиненні кримінального правопорушення не є правовою підставою для відмови в задоволенні клопотання сторони кримінального провадження щодо такого звільнення, якщо є згода цих осіб на звільнення від кримінальної відповідальності у передбачених законом випадках, а також за умови, що суд роз'яснив їм суть підозри чи обвинувачення, підстав звільнення від кримінальної відповідальності та права заперечувати проти закриття кримінального провадження.
Постанова ККС ВС у справі № 552/5595/18 (провадження № 51-5289км19)
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05.12.2024 17:08 Ответить
Це ж треба, 5 років тягомотини на справу, яка не вартує виїденого яйця!
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05.12.2024 13:30 Ответить
І за цю тягомотину чимало чинуш 5 років отримували чималу зряплату.
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05.12.2024 14:16 Ответить
Та ви що, за такий злочин довічне світило, і на тобі, закрили
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05.12.2024 13:32 Ответить
😂😂😂😂
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05.12.2024 13:36 Ответить
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05.12.2024 15:18 Ответить
Хух... Нарешті... А то вже вАлнаваЦЦА почав...
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05.12.2024 13:34 Ответить
На могилі моїй посадіть Звіробій і Федину
На роялі заграйте, руками не грав колись я
Перед тим кілька раз акуратно протріть піаніну
Бо на ній де-не-де залишилась провина моя))))))
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05.12.2024 13:37 Ответить
Нагадало!
"Йде по вулиці Зєленський ВА,у краповому береті,і чорним поясом карате.
І тут з-за рогу виходять Федина і Зверобій....."
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05.12.2024 13:39 Ответить
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05.12.2024 13:47 Ответить
1. ЗВА йде потужно і незламно.
2. Федина і Звіробій виходять підступно!
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05.12.2024 14:18 Ответить
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05.12.2024 17:30 Ответить
Потерпілий апеляцію подавати не буде?
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05.12.2024 13:40 Ответить
З того світу , подаватиме апеляцію
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05.12.2024 13:51 Ответить
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05.12.2024 13:42 Ответить
ПАРТНОФ ТІКАЄ З КОРАБЛЯ???
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05.12.2024 13:43 Ответить
Та нарешті !!! Бо судьїв не вистачить, звинувачення рахувати ...скільки українців🤡 бажають .."всього найкращего " !!!
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05.12.2024 13:46 Ответить
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05.12.2024 13:46 Ответить
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05.12.2024 13:49 Ответить
Основна загроза смарагдовому сидить в ОПі. Тільки смарагдового не чіпає поки смарагдовий під його дудку танцює.
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05.12.2024 13:49 Ответить
Бо ніхто не посперечається з тим, що сказали ці панянки
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05.12.2024 13:50 Ответить
Віслюк вирішив рейтинг підняти... запізно!!!
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05.12.2024 13:56 Ответить
Дехто ,, дав задню" .
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05.12.2024 13:56 Ответить
Взагалі то вони Зеленському чудову ідею підкинули!
Він її реалізував, розкрутив і тепер Зеленський жертва 100500 надпАтужних замахів та Майдану3
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05.12.2024 14:11 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ftls1bsb8N8 На могилi моїй посадіть Звіробій і Федину.)))
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05.12.2024 14:16 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=EnOEwQMCJ3I
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05.12.2024 14:17 Ответить
Маленьке зелененьке мавпеня перелякалося і забоялося двух дівчаток
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05.12.2024 14:20 Ответить
Ось тут багато хто критикує зелене мавпеня, обурюється...
А ''бідне'' мавпеня стрес отримало, навіть підгузники прийшлось міняти.
В мавпенятка знову неврози почалися ... навіть психіатра прийшлось в офіс цирку запрошувати.
А головний канцелярист цирку навіть був змушений збільшувати поставки різноманітних ''планів'' для зеленого мавпенятка...
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05.12.2024 16:34 Ответить
Дівчатка такі войовничі - а зелене мавпенятко таке лякливе...
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05.12.2024 16:40 Ответить
"...буде відповідальність і кара. Цей день обов'язково прийде!!!" - 💯
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05.12.2024 14:42 Ответить
Та невже? Видно самим зеленим гнидам надоїло...
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05.12.2024 16:57 Ответить
А навіщо відкривали ? Вони говорили правду.
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05.12.2024 18:36 Ответить
Шкода, звичйно, що прогнози не збулись.
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05.12.2024 18:49 Ответить
Мабуть закінчилися строки притягнення до відповідальності і суд справу закрив. Точно не знаю, але думаю, що так, а не задня Боневтіка. "Прошта нє смагла" Боневтік довести свою правоту в суді".
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05.12.2024 18:54 Ответить
 
 