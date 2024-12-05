Угрозы Зеленскому: суд закрыл дело против Федыны и Звиробий

Суд закрыл дело против нардепа "ЕС" Софии Федыны и военнослужащей Маруси Звиробий относительно угроз Владимиру Зеленскому.

Об этом нардеп сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Уголовное дело, которое возбудил четырехкратный уклонист Владимир Александрович Зеленский против волонтера Софии Федины и военнослужащей Маруси Звиробий за протест против отвода войск в Золотом в октябре 2019 года, за слова что "на передовой стреляют", "там разрываются гранаты", "кто-то думает что он бессмертный" - ЗАКРЫТО", - отметила парламентарий.

"И за отвод войск в Золотом, и за разминирование Чонгара, и за остановку ракетных программ, и за уничтожение военно-промышленного комплекса Украины, за преследование боевых генералов и героев разведчиков будет ответственность и наказание. Этот день обязательно придет!!!" - добавила нардеп.

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Дело Федины и Зверобой

Напомним, Маруся Звиробий - волонтер, ветеран. ГБР вручило ей подозрение по делу об угрозах президенту Владимиру Зеленскому. Также ГБР вручило подозрение подозрение в "угрозе убийством президенту Зеленскому" нардепу Федыне.

27 октября 2019 года Звиробий вместе с нардепом Софией Федыной во время совместной трансляции в соцсетях, посвященной визиту президента Владимира Зеленского в Золотое Луганской области, предположили, что во время одной из поездок на Донбасс президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. "Кто-то думает, что он бессмертен", - сказала тогда Федына о Зеленском.



