СБУ закрыла два дела о посягательстве на жизнь Зеленского, три дела еще расследуют, - СМИ
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СБУ закрыла два уголовных дела по посягательству на жизнь президента Украины Владимира Зеленского из-за отсутствия состава уголовного преступления. В трех делах досудебное расследование продолжается, одно дело направлено в суд.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Детектор медиа.
Пресс-центр СБУ в комментарии "Детектор медиа" сообщил, что с 20 мая 2019 г. следователями Службы безопасности осуществлялось досудебное расследование по четырем уголовным производствам по посягательству на жизнь президента Украины по ст. 112 УК Украины и по двум уголовным производствах по фактам угрозы убийством, причинения вреда в отношении здоровья президента Украины по ст. 346 УК Украины.
Из них одно уголовное производство по ст. 346 УК Украины направлено в суд с обвинительным актом, два уголовных производства по ст. 112 УК Украины закрыты за отсутствием состава уголовного преступления в трех уголовных производствах досудебное расследование пока продолжается.
Деталей расследования, как и имен фигурантов дел в СБУ не сообщили.
Напоминаем, в феврале 2020 г. ГБР сообщило волонтеру Марусе Звиробий о подозрении в угрозе убийством президенту Украины, совершенной в связи с его государственной деятельностью (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины). 12 февраля аналогичную подозрение объявили нардепу от "Европейской Солидарности" Софии Федине. Правоохранительные органы заинтересовались видео, которое Федина и Звиробий записали в октябре 2019 года. Во время стрима они обсуждали поездку президента Зеленского в Луганскую область.
В января 2020 года подозрение в угрозе убийством президенту (часть 1 статьи 346 УК Украины) была выдвинута ведущему Прямого канала Сергею Пояркову. По словам самого Пояркова, дело расследовали из-за пародии на ютуб-канале, в которой упоминался президент Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
От шізіки і активізувались.
Потім з кущів почулося потужне ревіння, і звідти, перевальцем, вибралося зо три десятки товстопиких прапорщиків, з натужно роздутими щоками, які, поляскуючи зв»язками залізяччя, шо імітувало брязкотіння танкових траків, рушили вперед… Слідом за ними піднявся цеп піхотинців з автоматами без магазинів… «Та-та-та!!!» «Та-та-та-та-та!», «Та-та-та!», оглушливо рознеслось над полем бою!...
І тут позаду спостерігачів почувся сторонній звук… «Дж-ж-ж-ж…», і мимо вуха верховного Головнокомандувача пролетів волохатий джміль, якому не було діла до усіх військових стратегій… Від несподіванки Головнокомандувач здригнувся, і його організм несподівано вирішив внести елемент несподіванки в чітко визначений план навчань - над спостережною вишкою прогриміло : «Пр-р-р-рть!!!…»
Над полем зависла тиша. Потім керівник навчань шанобливо нахилився до вуха Головнокомандувача і делікатно прошепотів: «Володимире Олександровичу! У нас нема ядерної зброї… А хімічна заборонена міжнародними конвенціями… Ви, як юрист, повинні це знать…»
Про це не вперше заявив колишній заступник генерального прокурора України Микола Голомша. Він оприлюднив нові деталі трагедії та розповів, що Чорновіл був убитий чотирма ударами кастета. Про це він розповів в ефірі «4 каналу» у програмі «Прямим текстом».
«Ми розслідували справу про вбивство Чорновола… І встановили, що Чорновола було вбито. Було вбито чотирма ударами кастету у потиличну ділянку голови і таким самим кастетом було добито водія», - наголосив колишній прокурор.
«Безперечно, що не ДТП. Було встановлено відключення подушок безпеки. І підробку огляду місця події. Було встановлено вбивство на Волині основного свідка. Коли ми відкопали труп, там були важкі метали в кістках. І ми розкрутили експерта, який сказав, що він не вскривав труп Чорновола. Більше того, ми ще розслідували справу про вбивство Володимира Івасюка. І також встановили на той час, вже коли я курував цю справу, що Володимира Івасюка було вбито і повішено мертвим. І справа про замах на вбивство Ющенка. Ми вже дуже близько підійшли до команди Януковича… І в якийсь час усі справи у мене було забрано і передано іншому заступнику генерального прокурора»!, - розповів Голомша.
Він уточнив, що справи в нього забрали, коли генпрокуратурою керував Олександр Медведько.
Голомша каже, що в тому, що Чорновола було вбито, не сумнівалися ні слідчі, які з ним працювали, ані оперативники.
Система служить владним мужам, а не народові.
ВОНО - ПІСЮНІСТ!
т.е. как само (в свою бытность кривляния со сцены и обс*рания всех и всего, в том числе важного и трагического для Украины) оно могло себе и своему шабашу позволять фсё... то тут .. ая-яй... обиделося
Имеет полное право! А вот на чужих - нельзя!
(видео)
https://youtu.be/ok4YvWKp-7w
Ну так подозреваемый-то кто? Ермак с айкосиками? Бородатая бабушка с откатиками?
Похоже ответ неверный... Будет заказчиком и исполнителем объявлен шоколадный торт в виде пианино. Остается решить как сюда приплести волонтеров. Без шуток, на них сейчас реальная охота открыта...
Надо было переквалифицировать в "посягательство на чистоту президентских пороков" методом "испугать до усрачки"!
Зеленський король, ходить тіко на одну клєтку, але всього сцить, Сама уязвіма фігура..
Перша леді пока шо неізвестна, бо предварітельна ще під наркозом, а Мендель вже на дошку не поміщаєцця, але фігура ходить куди хоче, іспользуя державний літак.
Арахамія то конь. Ходить буквою "Г".
Офіцер то Баканов. Не ходить вапще, або по діагоналі.
Коломойский ладья. Обично сидить в кутку і ходить виключно прямо. В Америку не ходить..
Остальні пешкі дивляться голобородьку і ходять на одну клєтку тупо вперед, бо думають самі допертися до останньої клітини та отримати чотири тисячі долярів зарплати.
Саакашвілі - джокер, ходить як хоче. Його не смущає шо він вапще з іншої гри.
Монорада - це кубіки як в нардах. Теж не з цієї гри, але ім по+уй. Іх бросають - вони показують. На гру вліянія не оказують.
А Юзік вапще з боулінга.
Svyatoslav Volkov
Кадыров припомнил Зеленскому извинения за номер "Квартала 95" и пригрозил личной местью, если тот не покончит "с этой гражданской войной на востоке Украины"
За год цены на продукты выросли в среднем на 11.7%. Хлеб - на 16.5%, яйца - на 51.8%, подсолнечное масло - на 75.6%, сахар - на 91.2%.
С другой стороны, на 4.3% подешевела обувь.
Какой нафиг кремлевский сценарий относительно Чауса?
»Мій дід прожив 105 років.
Він викурював три сигари Habanos в день і випивав бутилку віскі «Macallan" в тиждень.Три рази в тиждень він їв на обід омара і чорну ікру,а в решта дні-відбивну,висотою в палець і вагою 1кг.
П'ять разів на тиждень він відвідував свою молоду коханку,для якої арендував розкішну квартиру в центрі міста.
-Від чого ж Ваш дід помер?
-Ми були змушені його вбити,він нам надто дорого коштував..»
" требуется покушитель, вознаграждение гарантируется", что прям все в очередь .
Офіційна відовідь ОПУ на сюжет CNN по справі вагнерівців:
"Після того, як журналісти CNN відмовилися від запрошення на президентські шашлики, вони більше не вважаються засобом масової інформації на території України".