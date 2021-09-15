СБУ закрыла два дела о посягательстве на жизнь Зеленского, три дела еще расследуют, - СМИ

СБУ закрыла два уголовных дела по посягательству на жизнь президента Украины Владимира Зеленского из-за отсутствия состава уголовного преступления. В трех делах досудебное расследование продолжается, одно дело направлено в суд.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Детектор медиа.

Пресс-центр СБУ в комментарии "Детектор медиа" сообщил, что с 20 мая 2019 г. следователями Службы безопасности осуществлялось досудебное расследование по четырем уголовным производствам по посягательству на жизнь президента Украины по ст. 112 УК Украины и по двум уголовным производствах по фактам угрозы убийством, причинения вреда в отношении здоровья президента Украины по ст. 346 УК Украины.

Из них одно уголовное производство по ст. 346 УК Украины направлено в суд с обвинительным актом, два уголовных производства по ст. 112 УК Украины закрыты за отсутствием состава уголовного преступления в трех уголовных производствах досудебное расследование пока продолжается.

Деталей расследования, как и имен фигурантов дел в СБУ не сообщили.

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Напоминаем, в феврале 2020 г. ГБР сообщило волонтеру Марусе Звиробий о подозрении в угрозе убийством президенту Украины, совершенной в связи с его государственной деятельностью (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины). 12 февраля аналогичную подозрение объявили нардепу от "Европейской Солидарности" Софии Федине. Правоохранительные органы заинтересовались видео, которое Федина и Звиробий записали в октябре 2019 года. Во время стрима они обсуждали поездку президента Зеленского в Луганскую область.

В января 2020 года подозрение в угрозе убийством президенту (часть 1 статьи 346 УК Украины) была выдвинута ведущему Прямого канала Сергею Пояркову. По словам самого Пояркова, дело расследовали из-за пародии на ютуб-канале, в которой упоминался президент Зеленский.

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