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Новости Политика УкраиныПроисшествия
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Зеленский (16627) покушение (968) СБУ (18723) угрозы (832) Поярков (60) Звиробий Маруся (42)

СБУ закрыла два дела о посягательстве на жизнь Зеленского, три дела еще расследуют, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

СБУ закрыла два дела о посягательстве на жизнь Зеленского, три дела еще расследуют, - СМИ

СБУ закрыла два уголовных дела по посягательству на жизнь президента Украины Владимира Зеленского из-за отсутствия состава уголовного преступления. В трех делах досудебное расследование продолжается, одно дело направлено в суд.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Детектор медиа.

Пресс-центр СБУ в комментарии "Детектор медиа" сообщил, что с 20 мая 2019 г. следователями Службы безопасности осуществлялось досудебное расследование по четырем уголовным производствам по посягательству на жизнь президента Украины по ст. 112 УК Украины и по двум уголовным производствах по фактам угрозы убийством, причинения вреда в отношении здоровья президента Украины по ст. 346 УК Украины.

Из них одно уголовное производство по ст. 346 УК Украины направлено в суд с обвинительным актом, два уголовных производства по ст. 112 УК Украины закрыты за отсутствием состава уголовного преступления в трех уголовных производствах досудебное расследование пока продолжается.

Деталей расследования, как и имен фигурантов дел в СБУ не сообщили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы идем в Европу, - Венедиктова о деле Федыны и Звиробий

Напоминаем, в феврале 2020 г. ГБР сообщило волонтеру Марусе Звиробий о подозрении в угрозе убийством президенту Украины, совершенной в связи с его государственной деятельностью (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины). 12 февраля аналогичную подозрение объявили нардепу от "Европейской Солидарности" Софии Федине. Правоохранительные органы заинтересовались видео, которое Федина и Звиробий записали в октябре 2019 года. Во время стрима они обсуждали поездку президента Зеленского в Луганскую область.

В января 2020 года подозрение в угрозе убийством президенту (часть 1 статьи 346 УК Украины) была выдвинута ведущему Прямого канала Сергею Пояркову. По словам самого Пояркова, дело расследовали из-за пародии на ютуб-канале, в которой упоминался президент Зеленский.

Также читайте: Пояркова обвиняют в угрозах Зеленскому, - СБУ

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+60
Какой през,такие и "покушения")кретины,лять...
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14.09.2021 23:14
+53
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14.09.2021 23:15
+43
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14.09.2021 23:17
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Какой през,такие и "покушения")кретины,лять...
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14.09.2021 23:14 Ответить
при Порохе не было ни одного дела
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14.09.2021 23:18 Ответить
До суду точно ні одна справа не подавалася
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15.09.2021 00:08 Ответить
Тарапунька, ты брехливый п о ц
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15.09.2021 10:20 Ответить
Да, бляха-муха, ирония и чувство юмора вам неизвестны.
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15.09.2021 13:21 Ответить
Бреши,да знай міру. Мерзенний базіка
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15.09.2021 10:49 Ответить
Ответ смотри ЗДЕСЬ.
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15.09.2021 13:22 Ответить
Загострення параноїдальної шизофреніі прогресує !!!))
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15.09.2021 00:07 Ответить
Ужє осєнь гаспада, ужє осєнь.

От шізіки і активізувались.
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15.09.2021 08:31 Ответить
Сметуны зашевелились?
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15.09.2021 01:24 Ответить
интересно сколько бронепамперсов для найвэлычнишого закупит ОПа на следующий год?
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14.09.2021 23:15 Ответить
Військові навчання були у самому розпалі… От, з ревінням і гуркотом по полю пробігли, широко розставивши руки, парами, з десяток офіцерів у висотно-компенсуючих костюмах та шоломах на головах, і звіддалік, з боку «умовного противника», почулося «Вж-ж-жх.Бах!»

Потім з кущів почулося потужне ревіння, і звідти, перевальцем, вибралося зо три десятки товстопиких прапорщиків, з натужно роздутими щоками, які, поляскуючи зв»язками залізяччя, шо імітувало брязкотіння танкових траків, рушили вперед… Слідом за ними піднявся цеп піхотинців з автоматами без магазинів… «Та-та-та!!!» «Та-та-та-та-та!», «Та-та-та!», оглушливо рознеслось над полем бою!...

І тут позаду спостерігачів почувся сторонній звук… «Дж-ж-ж-ж…», і мимо вуха верховного Головнокомандувача пролетів волохатий джміль, якому не було діла до усіх військових стратегій… Від несподіванки Головнокомандувач здригнувся, і його організм несподівано вирішив внести елемент несподіванки в чітко визначений план навчань - над спостережною вишкою прогриміло : «Пр-р-р-рть!!!…»

Над полем зависла тиша. Потім керівник навчань шанобливо нахилився до вуха Головнокомандувача і делікатно прошепотів: «Володимире Олександровичу! У нас нема ядерної зброї… А хімічна заборонена міжнародними конвенціями… Ви, як юрист, повинні це знать…»
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15.09.2021 09:25 Ответить
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14.09.2021 23:15 Ответить
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14.09.2021 23:23 Ответить
Смерть лідера Народного руху України В'ячеслава Чорновола була не випадковою дорожньо-транспортною пригодою, а вбивством.

Про це не вперше заявив колишній заступник генерального прокурора України Микола Голомша. Він оприлюднив нові деталі трагедії та розповів, що Чорновіл був убитий чотирма ударами кастета. Про це він розповів в ефірі «4 каналу» у програмі «Прямим текстом».

«Ми розслідували справу про вбивство Чорновола… І встановили, що Чорновола було вбито. Було вбито чотирма ударами кастету у потиличну ділянку голови і таким самим кастетом було добито водія», - наголосив колишній прокурор.

«Безперечно, що не ДТП. Було встановлено відключення подушок безпеки. І підробку огляду місця події. Було встановлено вбивство на Волині основного свідка. Коли ми відкопали труп, там були важкі метали в кістках. І ми розкрутили експерта, який сказав, що він не вскривав труп Чорновола. Більше того, ми ще розслідували справу про вбивство Володимира Івасюка. І також встановили на той час, вже коли я курував цю справу, що Володимира Івасюка було вбито і повішено мертвим. І справа про замах на вбивство Ющенка. Ми вже дуже близько підійшли до команди Януковича… І в якийсь час усі справи у мене було забрано і передано іншому заступнику генерального прокурора»!, - розповів Голомша.

Він уточнив, що справи в нього забрали, коли генпрокуратурою керував Олександр Медведько.

Голомша каже, що в тому, що Чорновола було вбито, не сумнівалися ні слідчі, які з ним працювали, ані оперативники.
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14.09.2021 23:15 Ответить
Получается, что правоохранительной системы нет и небыло это факт. Мусора выродки - факт
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14.09.2021 23:39 Ответить
Система совка продовжується і сьогодні.

Система служить владним мужам, а не народові.
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15.09.2021 09:07 Ответить
Реально на жизнь клоуна посягают те, кто поставляет ему препараты... Но к ним - никаких претензий....
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14.09.2021 23:17 Ответить
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14.09.2021 23:17 Ответить
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14.09.2021 23:29 Ответить
класс!!! ааааа-ха-ха!!! ржунемагу (долго)))))))
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15.09.2021 09:08 Ответить
👍🤣
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15.09.2021 10:27 Ответить
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14.09.2021 23:21 Ответить
Поярков і Звіробій "посягалі" ? На кого? На "пожизніпотерпілого"? Дааа, ці " люті злочинці" могли б залишити весь світ від такого видатного "піаніста" ....і ми б отримали " трагєдію вєка"...
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14.09.2021 23:21 Ответить
Дспить ображати піаністів!

ВОНО - ПІСЮНІСТ!
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14.09.2021 23:53 Ответить
і ДРОЧІНІСТИ
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15.09.2021 09:09 Ответить
Цьому дали зручну назву " потерпилєр".
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16.09.2021 10:31 Ответить
и кто же там посягал? Федына и Зверобий?)))
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14.09.2021 23:22 Ответить
и Поярков ))) (уже смешно)

т.е. как само (в свою бытность кривляния со сцены и обс*рания всех и всего, в том числе важного и трагического для Украины) оно могло себе и своему шабашу позволять фсё... то тут .. ая-яй... обиделося
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15.09.2021 09:12 Ответить
Я думал о Фиделе статейка,а то писюниста "хлопнуть" хотели - не интересно...
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14.09.2021 23:22 Ответить
Поярков пишет,что написал "зеля х&йло",так к нему менты сегодня приперлись ,он их послал и они уехали,т к нет такого закона ,что зекрыса не х&йло
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14.09.2021 23:22 Ответить
Он написала на СВОЕМ ЗАБОРЕ!

Имеет полное право! А вот на чужих - нельзя!
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14.09.2021 23:55 Ответить
Ну так претензии к нему были совсем не из за забора
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15.09.2021 00:08 Ответить
На Пояркова в Нацсовет пожаловалась гражданка Касьяненко. Она отметила, что ведущий «Прямого» оскорбляет честь и достоинство президента Украины, членов его семьи, отдельные этносы и употребляет нецензурную брань. (конец 2019 года....когда еще не отвыкли от свободы словы и не привыкли к преЗЕдентской цензуре))))

(видео)

https://youtu.be/ok4YvWKp-7w
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15.09.2021 09:16 Ответить
🤣🤣🤣
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15.09.2021 10:29 Ответить
"СБУ закрыла два уголовных дела по посягательству на жизнь президента Украины Владимира Зеленского из-за отсутствия состава уголовного преступления. В трех делах досудебное расследование продолжается, одно дело направлено в суд."

Ну так подозреваемый-то кто? Ермак с айкосиками? Бородатая бабушка с откатиками?

Похоже ответ неверный... Будет заказчиком и исполнителем объявлен шоколадный торт в виде пианино. Остается решить как сюда приплести волонтеров. Без шуток, на них сейчас реальная охота открыта...
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14.09.2021 23:24 Ответить
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14.09.2021 23:25 Ответить
В общем ,зекретины в панике - не готов был зекрыса оказаться в такой дупе ...
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14.09.2021 23:26 Ответить
ЗРЯ ЗАКРЫЛИ!

Надо было переквалифицировать в "посягательство на чистоту президентских пороков" методом "испугать до усрачки"!

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14.09.2021 23:27 Ответить
зе-сцыкля - позорище для всей страны.

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14.09.2021 23:33 Ответить
Короче, записуйте правіла

Зеленський король, ходить тіко на одну клєтку, але всього сцить, Сама уязвіма фігура..

Перша леді пока шо неізвестна, бо предварітельна ще під наркозом, а Мендель вже на дошку не поміщаєцця, але фігура ходить куди хоче, іспользуя державний літак.

Арахамія то конь. Ходить буквою "Г".

Офіцер то Баканов. Не ходить вапще, або по діагоналі.

Коломойский ладья. Обично сидить в кутку і ходить виключно прямо. В Америку не ходить..

Остальні пешкі дивляться голобородьку і ходять на одну клєтку тупо вперед, бо думають самі допертися до останньої клітини та отримати чотири тисячі долярів зарплати.

Саакашвілі - джокер, ходить як хоче. Його не смущає шо він вапще з іншої гри.

Монорада - це кубіки як в нардах. Теж не з цієї гри, але ім по+уй. Іх бросають - вони показують. На гру вліянія не оказують.

А Юзік вапще з боулінга.

Svyatoslav Volkov
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14.09.2021 23:34 Ответить
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15.09.2021 09:18 Ответить
ЦН. 18.07.20


Кадыров припомнил Зеленскому извинения за номер "Квартала 95" и пригрозил личной местью, если тот не покончит "с этой гражданской войной на востоке Украины"
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14.09.2021 23:37 Ответить
На Кадирку відкрити кримінальну справу слабо. Вавочка бздить коли сере.
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14.09.2021 23:44 Ответить
А разве Кадыров украинский волонтер, чтобы на него дело открывать?
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15.09.2021 01:27 Ответить
Гундосий всіх боїться. Мабуть є на те причина.
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14.09.2021 23:38 Ответить
НБУ сообщает:
За год цены на продукты выросли в среднем на 11.7%. Хлеб - на 16.5%, яйца - на 51.8%, подсолнечное масло - на 75.6%, сахар - на 91.2%.

С другой стороны, на 4.3% подешевела обувь.

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14.09.2021 23:54 Ответить
Как у Азирова!
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14.09.2021 23:58 Ответить
Эхх слабаки. Не то что раньше. масло подсолнечное 250%. Гречка 500%. Сахар 400%.
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15.09.2021 00:01 Ответить
Що згадав часи Кравчука????)))
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15.09.2021 00:19 Ответить
Это ты цены начала войны взял, когда 25% ВВП разом крякнуло? Умничка. Война пох, то порох виноват. Ты чертов гений.
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15.09.2021 08:56 Ответить
Капец ты специалист по розумінню. Ты это, не напрягайся. У тебя не получается. И мнение свое поэтому при себе держи. Оно предельно тупое.
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15.09.2021 14:47 Ответить
Во блин, харя какая опухшая, наверное от голода, недоедает бедненький, о народе всё думает...
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14.09.2021 23:48 Ответить
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14.09.2021 23:56 Ответить
А шо там с посягательством на жизнь Чауса?
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14.09.2021 23:59 Ответить
А он не ОНО!
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15.09.2021 00:00 Ответить
Схоже що далі в кремлівському сценаріі персонажа Чаус нема !!!)))
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15.09.2021 00:17 Ответить
А к чему тут кремлевский сценарий? Не "кремлевцы" посягали на жизнь Чауса и держали его в подвале, а сами знаете кто
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15.09.2021 00:27 Ответить
Хто?? Лялькі кремлівського балагана ,які неспроможні на самостійне мислення та діяльність !! Видовище відбувається згідно сценарія та волі ляльководів !!))))
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15.09.2021 00:30 Ответить
Не уводите от истиниы под видои кремлевского сценария.

Какой нафиг кремлевский сценарий относительно Чауса?
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15.09.2021 09:54 Ответить
Це лише невеличкий епізод з великої вистави !!!)))
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15.09.2021 10:34 Ответить
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15.09.2021 00:14 Ответить
Анекдот:

»Мій дід прожив 105 років.

Він викурював три сигари Habanos в день і випивав бутилку віскі «Macallan" в тиждень.Три рази в тиждень він їв на обід омара і чорну ікру,а в решта дні-відбивну,висотою в палець і вагою 1кг.

П'ять разів на тиждень він відвідував свою молоду коханку,для якої арендував розкішну квартиру в центрі міста.

-Від чого ж Ваш дід помер?

-Ми були змушені його вбити,він нам надто дорого коштував..»
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15.09.2021 00:15 Ответить
Позвонив Лукашеску,Зеля сам себя спалил,но во всем виноват Гео Лерос...
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15.09.2021 00:39 Ответить
... и Порошенко!
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15.09.2021 08:58 Ответить
вэрховный зэлэный потэрпилый потэрпив так . що аж зэлэным всрався вид ФЭДЫНЫ ТА МАРУСИ . та подав позов до суду ---- ермак неужели нет на складе чистых кальсон . чтобы от верховного не так воняло ---- 7 000 000 000 ярдов на универ есть . а на кальсоны нет --- НУ ВОНЯЕТ ОТ НЕГО . а ты завхоз не чешешся . только крысятничать ***** из кабинета потэрпилого про спецоперации --- вся твоя ..работа..
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15.09.2021 06:05 Ответить
Огласили бы весь список, в отношении кого прекратили и в отношении кого направили в суд, Могли бы и суд не "нагружать", тот тоже прекратит по аналогичным основаниям. Кроме Кадырки реально некому больше угрожать найвэлычнишому.
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15.09.2021 07:16 Ответить
Боже, кому оце непорозуміння зелене надА?
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15.09.2021 07:26 Ответить
Невже, невже хтось посмів покушатися на найвеличнішого лідера світу?!?!?!? Хто ці люди!!!! Імена!!!!
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15.09.2021 07:33 Ответить
А це вже зовсім і не смішно. Замість того, щоб розслідувати серйозні справи під час війни, відволікають слідчих, прокурорів, сіддів, експертів, операвників на маячню.
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15.09.2021 08:31 Ответить
ХА-ХА-ХА.
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15.09.2021 08:31 Ответить
Тюрма за лохдауном вже давно плаче; не менше, як на довічно треба ув'язнювати цю блохасту гниду, ворога усього українського.
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15.09.2021 08:36 Ответить
Может где объявление висит

" требуется покушитель, вознаграждение гарантируется", что прям все в очередь .
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15.09.2021 09:05 Ответить
Переляканый какой оказывается велосипедист без кортежа.
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15.09.2021 09:11 Ответить
ПЫСЫ: обратите внимание, это чмо зеленое едва-едва стало президентом, а дела уже открывались.
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15.09.2021 09:14 Ответить
Одно из этих покушений это когда мама Римма собиралась на аборт.
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15.09.2021 09:18 Ответить
Коли встановлюють, що готується посягання на вбивство то справу беруть у розробку і збирають відповідно докази. А тут докази побічні
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15.09.2021 09:18 Ответить
А на крышку ройаля не открыло!?
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15.09.2021 09:23 Ответить


Офіційна відовідь ОПУ на сюжет CNN по справі вагнерівців:
"Після того, як журналісти CNN відмовилися від запрошення на президентські шашлики, вони більше не вважаються засобом масової інформації на території України".
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15.09.2021 09:53 Ответить
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15.09.2021 11:00 Ответить
 
 