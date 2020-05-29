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Пояркова обвиняют в угрозах Зеленскому, - СБУ

Пояркова обвиняют в угрозах Зеленскому, - СБУ

Художнику и телеведущему Сергею Пояркову вручили обвинительный акт по делу об угрозах президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Эту информацию "Укринформу" подтвердили в пресс-центре СБУ, сообщает Цензор.НЕТ.

"Действительно, обвинительный акт Пояркова вручили", - сказали в пресс-центре.

Дело направлено в суд, добавили в ведомстве.

Сергея Пояркова обвиняют в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 346 (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины.

Дело расследуют с октября 2019 года. По словам Пояркова, производство открыли из-за пародии на Зеленского, которую он разместил на своем ютуб-канале.

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В январе 2020 года стало известно, что СБУ подозревает Пояркова в "угрозе убийством" президенту Владимиру Зеленскому. Пояркова допросили в СБУ.

29 января Шевченковский районный суд Киева, выбирая меру пресечения, отпустил Пояркова под личное обязательство.

Автор: 

Зеленский (20202) СБУ (19847) угрозы (850) Поярков (60)


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Топ комментарии
+119
А Портнову также вручили подозрение за угрозы журналистам?
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29.05.2020 18:03
+90
https://censor.net/user/200885

Блин, они ... больные на всю голову!Пояркова обвиняют в угрозах Зеленскому, - СБУ - Цензор.НЕТ 3854
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29.05.2020 18:06
+75
От же ж сопля ЗЕленая! Экая криворогая сволочь!

Сколько лет издевался над людьми с эстрады со своими жопными гопниками, а теперь оно обиделось.

Самое гнусное для меня состоит в том, что верующим в этую ЗЕленую сортирную муху такое его поведение нравится.
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29.05.2020 18:04
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Во... !! Бабиков уже начал компанию по отбеливанию ""полицейской бандитской команды" в Броварах! Через месяц их всех отпустят из-за отсутствия состава преступления и ещё извинения геращенко принесёт!
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30.05.2020 13:47 Ответить
этому пидо-у вся Украина угрожает. вислюк оманский.
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30.05.2020 14:49 Ответить
Вофочка що ЗЕ так само таємно втіче з України,як секретно їздив в Оман!
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30.05.2020 15:03 Ответить
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