Пояркова звинувачують у погрозах Зеленському, - СБУ
Художнику і телеведучому Сергію Пояркову вручили обвинувальний акт у справі про погрози президенту України Володимиру Зеленському.
Цю інформацію "Укрінформу" підтвердили у пресцентрі СБУ, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Дійсно, обвинувальний акт Пояркову вручили", - сказали у пресцентрі.
Справу направили до суду, уточнили у відомстві.
Сергія Пояркова звинувачують у злочині, передбаченому частиною 1 статті 346 (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) Кримінального Кодексу України.
Справу розслідують з жовтня 2019 року. За словами Пояркова, відкрили її через одну з пародій на Зеленського, яку він розмістив на своєму ютуб-каналі.
У січні 2020 року стало відомо, що СБУ підозрює Пояркова в "погрозі вбивством" президенту Володимиру Зеленському. Пояркова допитали в СБУ.
29 січня Шевченківський районний суд Києва, обираючи запобіжний захід, відпустив Пояркова під особисте зобов’язання.
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Блин, они ... больные на всю голову!
Сколько лет издевался над людьми с эстрады со своими жопными гопниками, а теперь оно обиделось.
Самое гнусное для меня состоит в том, что верующим в этую ЗЕленую сортирную муху такое его поведение нравится.