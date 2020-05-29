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Пояркова звинувачують у погрозах Зеленському, - СБУ

Пояркова звинувачують у погрозах Зеленському, - СБУ

Художнику і телеведучому Сергію Пояркову вручили обвинувальний акт у справі про погрози президенту України Володимиру Зеленському.

Цю інформацію "Укрінформу" підтвердили у пресцентрі СБУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Дійсно, обвинувальний акт Пояркову вручили", - сказали у пресцентрі.

Справу направили до суду, уточнили у відомстві.

Сергія Пояркова звинувачують у злочині, передбаченому частиною 1 статті 346 (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) Кримінального Кодексу України.

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Справу розслідують з жовтня 2019 року. За словами Пояркова, відкрили її через одну з пародій на Зеленського, яку він розмістив на своєму ютуб-каналі.

У січні 2020 року стало відомо, що СБУ підозрює Пояркова в "погрозі вбивством" президенту Володимиру Зеленському. Пояркова допитали в СБУ.

29 січня Шевченківський районний суд Києва, обираючи запобіжний захід, відпустив Пояркова під особисте зобов’язання.

Автор: 

Зеленський (23659) СБУ (12765) погрози (487) Поярков (8)


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Топ коментарі
+119
А Портнову также вручили подозрение за угрозы журналистам?
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29.05.2020 18:03
+90
https://censor.net/user/200885

Блин, они ... больные на всю голову!Пояркова обвиняют в угрозах Зеленскому, - СБУ - Цензор.НЕТ 3854
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29.05.2020 18:06
+75
От же ж сопля ЗЕленая! Экая криворогая сволочь!

Сколько лет издевался над людьми с эстрады со своими жопными гопниками, а теперь оно обиделось.

Самое гнусное для меня состоит в том, что верующим в этую ЗЕленую сортирную муху такое его поведение нравится.
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29.05.2020 18:04
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Во... !! Бабиков уже начал компанию по отбеливанию ""полицейской бандитской команды" в Броварах! Через месяц их всех отпустят из-за отсутствия состава преступления и ещё извинения геращенко принесёт!
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30.05.2020 13:47 Відповісти
этому пидо-у вся Украина угрожает. вислюк оманский.
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30.05.2020 14:49 Відповісти
Вофочка що ЗЕ так само таємно втіче з України,як секретно їздив в Оман!
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30.05.2020 15:03 Відповісти
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