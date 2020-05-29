Пояркова звинувачують у погрозах Зеленському, - СБУ

Художнику і телеведучому Сергію Пояркову вручили обвинувальний акт у справі про погрози президенту України Володимиру Зеленському.

Цю інформацію "Укрінформу" підтвердили у пресцентрі СБУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Дійсно, обвинувальний акт Пояркову вручили", - сказали у пресцентрі.

Справу направили до суду, уточнили у відомстві.

Сергія Пояркова звинувачують у злочині, передбаченому частиною 1 статті 346 (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) Кримінального Кодексу України.

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Справу розслідують з жовтня 2019 року. За словами Пояркова, відкрили її через одну з пародій на Зеленського, яку він розмістив на своєму ютуб-каналі.

У січні 2020 року стало відомо, що СБУ підозрює Пояркова в "погрозі вбивством" президенту Володимиру Зеленському. Пояркова допитали в СБУ.

29 січня Шевченківський районний суд Києва, обираючи запобіжний захід, відпустив Пояркова під особисте зобов’язання.