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Новости Война
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Осуждены 11 предателей, воевавших против Украины, - СБУ

СБУ засудили 11 зрадників

Суд осудил боевиков, которые воевали против Украины на востоке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

СБУ собрала доказательную базу, на основании которой суд приговорил к 15 годам заключения 11 предателей, воевавших против Сил обороны Украины. Злоумышленники участвовали в боевых действиях в составе оккупационных группировок рф и атаковали украинские позиции на Бахмутском, Торецком и Сватовском направлениях.

Как сообщается, осенью 2024 года эти боевики были взяты в плен. Один из них сдался после того, как рашисты бросили его на поле боя с тяжелыми ранениями. Он четыре дня находился без помощи, пока не попал в руки украинских военных.

Среди осужденных - бывший военнослужащий, который еще в 2014 году перешел на сторону оккупантов и вступил в ряды артиллерийской бригады рф "Кальмиус". После начала полномасштабного вторжения его повысили до командира отделения, но "карьера" закончилась при попытке атаковать поселок Верхнекаменское на Северском направлении.

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Другой осужденный, командир отделения 12-го танкового полка рф, попал в плен после уничтожения его подразделения в районе Сватово.

"Другие боевики воевали на должностях стрелков и операторов-наводчиков боевых машин пехоты и бронетранспортеров в рядах мотострелковых бригад оккупантов. Они участвовали в "мясных" штурмах позиций ВСУ в районах Берестового и Лисичанска, а также обстреливали позиции Сил обороны под Соледаром", - сообщается в пресс-службе.

Суд признал их виновными по статьям 111 (государственная измена) и 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Расследование провели сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.

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Автор: 

заключение (170) СБУ (19871) государственная измена (1535)


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Це ж не ті зрадники, які мали би бути засуджені, якби у нас було СБУ
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05.12.2024 16:31 Ответить
99 % сбушників в 2014 році залишилися в Криму....
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05.12.2024 18:14 Ответить
... баканов ванья, є серед них?
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05.12.2024 17:19 Ответить
Ст. 111 та 111-1, це пожиттєве ув'язнення. Не п'ятнадцять, блєать, років, а пожиттєве. Судді, що це лайно присудив - п'ятнашку! Підорів - в расход!
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05.12.2024 17:27 Ответить
Обміняют на нашіх Героїв. Процедура....
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06.12.2024 00:25 Ответить
 
 