Осуждены 11 предателей, воевавших против Украины, - СБУ
Суд осудил боевиков, которые воевали против Украины на востоке.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
СБУ собрала доказательную базу, на основании которой суд приговорил к 15 годам заключения 11 предателей, воевавших против Сил обороны Украины. Злоумышленники участвовали в боевых действиях в составе оккупационных группировок рф и атаковали украинские позиции на Бахмутском, Торецком и Сватовском направлениях.
Как сообщается, осенью 2024 года эти боевики были взяты в плен. Один из них сдался после того, как рашисты бросили его на поле боя с тяжелыми ранениями. Он четыре дня находился без помощи, пока не попал в руки украинских военных.
Среди осужденных - бывший военнослужащий, который еще в 2014 году перешел на сторону оккупантов и вступил в ряды артиллерийской бригады рф "Кальмиус". После начала полномасштабного вторжения его повысили до командира отделения, но "карьера" закончилась при попытке атаковать поселок Верхнекаменское на Северском направлении.
Другой осужденный, командир отделения 12-го танкового полка рф, попал в плен после уничтожения его подразделения в районе Сватово.
"Другие боевики воевали на должностях стрелков и операторов-наводчиков боевых машин пехоты и бронетранспортеров в рядах мотострелковых бригад оккупантов. Они участвовали в "мясных" штурмах позиций ВСУ в районах Берестового и Лисичанска, а также обстреливали позиции Сил обороны под Соледаром", - сообщается в пресс-службе.
Суд признал их виновными по статьям 111 (государственная измена) и 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Расследование провели сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.
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