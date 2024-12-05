В эфир украинских телеканалов из-за хакерской атаки попали пророссийские ролики о "плохой жизни в Украине", - СМИ
В четверг, 5 декабря, ряд телеком-провайдеров, транслирующих украинские каналы, подверглись хакерской атаке. Из-за этого в эфире появились пророссийские ролики.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили журналисты Суспільного в Киеве.
В частности, провайдер Triolan заявил, что планирует решить проблему с сигналом до 21:00.
"К сожалению, на нашей сети было обнаружено несанкционированное вмешательство, что повлияло на работу кабельного телевидения. Мы уже работаем над устранением проблемы и прилагаем все усилия, чтобы восстановить услугу в кратчайшие сроки", - сообщила компания.
По данным СМИ, на некоторых телеканалах транслировали видео, где женщина на русском языке жалуется на "плохую жизнь в Украине" и призывает переезжать в страну-агрессор Россию.
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вська хунта". а те, що це кацапи винні, їм не вдомьок.
То наше гімняне життя ниньки - то результат гакерської атаки рузьгих?
Они по говномарафету с утра до вечера крутятся каждый день.
Они случайно не родственные структуры ? (это многое бы обьяснило)
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Та ця жінка на все жалується, - то їй в Криму камні з неба мішають, то в тундрі банани не ростуть...
які знають , що ви кончені істоти , брехуни , злодіі , вбивці і лінива
алкашня ,
здохніть 🤬