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В эфир украинских телеканалов из-за хакерской атаки попали пророссийские ролики о "плохой жизни в Украине", - СМИ

Хакерська атака на українських провайдерів 5 грудня

В четверг, 5 декабря, ряд телеком-провайдеров, транслирующих украинские каналы, подверглись хакерской атаке. Из-за этого в эфире появились пророссийские ролики.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили журналисты Суспільного в Киеве.

В частности, провайдер Triolan заявил, что планирует решить проблему с сигналом до 21:00.

"К сожалению, на нашей сети было обнаружено несанкционированное вмешательство, что повлияло на работу кабельного телевидения. Мы уже работаем над устранением проблемы и прилагаем все усилия, чтобы восстановить услугу в кратчайшие сроки", - сообщила компания.

По данным СМИ, на некоторых телеканалах транслировали видео, где женщина на русском языке жалуется на "плохую жизнь в Украине" и призывает переезжать в страну-агрессор Россию.

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Автор: 

хакер (1181) медиа (184) телевидение (897)


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Топ комментарии
+21
Так в Україні і є погане життя - через війну, жахливу владу і тд. Але рузкіе які думають що це приведе що ми до них побіжим - ну да ну да, На окупованих територіях уже майже не лишилось чоловіків, дітей викрали, а з жінками роблять що завгодно, а за укрмоїнську мову - смерть. Шикарно да?
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05.12.2024 21:08
+17
Так прокацаплені ссуки не хочуть їхати, їх сраною мітлою з України не виженеш. Вони хочуть шо б расєя була там де вони живуть.
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05.12.2024 21:09
+13
"...в етері з'явилися проросійські ролики..."
Они по говномарафету с утра до вечера крутятся каждый день.
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05.12.2024 21:20
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Хакери ......Єрмак,то ти?
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05.12.2024 21:06 Ответить
Життя! не було б хуже
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05.12.2024 21:07 Ответить
Так в Україні і є погане життя - через війну, жахливу владу і тд. Але рузкіе які думають що це приведе що ми до них побіжим - ну да ну да, На окупованих територіях уже майже не лишилось чоловіків, дітей викрали, а з жінками роблять що завгодно, а за укрмоїнську мову - смерть. Шикарно да?
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05.12.2024 21:08 Ответить
вони це транслюють з посилом "отака вона ки
вська хунта". а те, що це кацапи винні, їм не вдомьок.
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06.12.2024 08:15 Ответить
Так прокацаплені ссуки не хочуть їхати, їх сраною мітлою з України не виженеш. Вони хочуть шо б расєя була там де вони живуть.
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05.12.2024 21:09 Ответить
Немає у нас українських телеканалів. Є ************ .
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05.12.2024 21:10 Ответить
Невже зелений телешмарафон зламали?
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05.12.2024 21:13 Ответить
через додаток Дії "Телемарафон+"
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05.12.2024 21:35 Ответить
Добре, що відключили від цифри три "опозиційні" канали. До них ці ролики не потрапили.)
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05.12.2024 21:14 Ответить
Як на мене дуже корисний ролик. Треба продовжувати крутити для добровільного повернення генетичного сміття назад на «істаріческую родіну».
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05.12.2024 21:18 Ответить
У етері укртв майже все гівно. Почигаючи аіж марафону з квартплом, дізелчии і фейгіними та закінчуючи світанами і жановими з дебілшоу.
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05.12.2024 21:20 Ответить
И вообще тебе в жизни не повезло.
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06.12.2024 11:21 Ответить
Ага!
То наше гімняне життя ниньки - то результат гакерської атаки рузьгих?
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05.12.2024 21:20 Ответить
Так, зламали мізки виборцям байками про "вальцмана", яки розповсюджував Сурков.
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05.12.2024 22:52 Ответить
"...в етері з'явилися проросійські ролики..."
Они по говномарафету с утра до вечера крутятся каждый день.
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05.12.2024 21:20 Ответить
Хм, помоему в стране-террористе тоже давно существует оператор кабельных сетей с таким же названием.
Они случайно не родственные структуры ? (это многое бы обьяснило)
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05.12.2024 21:45 Ответить
на деяких телеканалах транслювали відео, де жінка російською мовою скаржиться на "погане життя в Україні" Джерело: https://censor.net/ua/n3523673
*********
Та ця жінка на все жалується, - то їй в Криму камні з неба мішають, то в тундрі банани не ростуть...

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05.12.2024 21:46 Ответить
Я вообще за три года не включал этот зомбоящик.
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05.12.2024 22:02 Ответить
А воно те життя виявляється хороше. Ну кацапи, ну кацапи!
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05.12.2024 22:04 Ответить
ну воно погане, бо війна. тут мова за те, що не українського виробництва роліки.
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06.12.2024 08:18 Ответить
Кацапи , на вас гидко і бридко дивитися українцям ,
які знають , що ви кончені істоти , брехуни , злодіі , вбивці і лінива
алкашня ,
здохніть 🤬
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05.12.2024 22:23 Ответить
- Эх, хорошо в стране советской жить! (1939)
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06.12.2024 01:32 Ответить
Та один хєр,шо кацапскі роліки, що єдиний марафон...
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06.12.2024 09:01 Ответить
 
 