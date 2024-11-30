Украинская IT-армия парализовала работу связи и интернета россиян: Нанесен ущерб на $360 млн
Хакеры IT army Украины парализовала работу связи и интернета россиян, произошел масштабный сбой у крупнейших операторов РФ.
Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, у таких крупнейших российских операторов, как Мегафон, МТС, YOTA, Билайн, Ростелеком, Т2, Тинькофф Мобайл, наблюдался масштабный сбой. Также перебои были в работе Telegram и Discord, которые враг активно применяет для координации своих действий.
Сообщается, что операция украинской IT-армии нанесла врагу экономический ущерб на сумму до 360 миллионов долларов.
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