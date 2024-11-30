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Украинская IT-армия парализовала работу связи и интернета россиян: Нанесен ущерб на $360 млн

Хакеры IT army Украины парализовала работу связи и интернета россиян, произошел масштабный сбой у крупнейших операторов РФ.

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, у таких крупнейших российских операторов, как Мегафон, МТС, YOTA, Билайн, Ростелеком, Т2, Тинькофф Мобайл, наблюдался масштабный сбой. Также перебои были в работе Telegram и Discord, которые враг активно применяет для координации своих действий.

Збій у роботі зв’язку й інтернету в РФ

Также читайте: РФ имеет "право на самооборону" против Украины, чтобы заставить Запад "поплатиться", - Ким Чен Ын

Сообщается, что операция украинской IT-армии нанесла врагу экономический ущерб на сумму до 360 миллионов долларов.

Автор: 

интернет (1706) россия (95365) связь (322) хакер (1180) Минцифры (315)


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+4
2023.12.12, новина на ТСН:

Відновлення неможливе: ГУР зламало податкову службу Росії і знищило усю базу даних

https://tsn.ua/********/zlam-federalnoyi-podatkovoyi-sluzhbi-rf-u-gur-povidomili-detali-chergovoyi-kiberspecoperaciyi-foto-2470027.html
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30.11.2024 15:27
+2
ОТ ЯК ПІДАРИ ПОКЛАЛИ КУЧМАСТАР ТАК ПІВ РОКУ ВІДНОВЛЮВАЛИ
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30.11.2024 15:37
+2
На сросії багато ігроманів..во в них ломка зараз почнеться..
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30.11.2024 16:02
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2023.12.12, новина на ТСН:

Відновлення неможливе: ГУР зламало податкову службу Росії і знищило усю базу даних

https://tsn.ua/********/zlam-federalnoyi-podatkovoyi-sluzhbi-rf-u-gur-povidomili-detali-chergovoyi-kiberspecoperaciyi-foto-2470027.html
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30.11.2024 15:27 Ответить
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30.11.2024 15:35 Ответить
Ну ви дійсно в таке вірите???
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30.11.2024 17:23 Ответить
Навіщо засмічуєш мізки?
За останній рік можна все відновити.
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30.11.2024 21:32 Ответить
ОТ ЯК ПІДАРИ ПОКЛАЛИ КУЧМАСТАР ТАК ПІВ РОКУ ВІДНОВЛЮВАЛИ
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30.11.2024 15:37 Ответить
На сросії багато ігроманів..во в них ломка зараз почнеться..
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30.11.2024 16:02 Ответить
Перережте им кабель который идет в Европы.
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30.11.2024 17:19 Ответить
В раше ІТ-технології практично не поширені серед пересічного населення. Ноутбук, комп'ютер або смартфон, що підтримує 4G доступний лише 4-6% населення, а розрахунки за комуналку, платежі в магазинах здійснюють як і раніше по дротових телефонних АТС-мережах. Подекуди навіть використовують телетайп. Так, що для раши сервер, що для мавпи космічний корабель. Особливих неприємностей їм це не принесло. Ну не побачили чергову пропагандистську помийку від скабєєвої чи того виродка кісільова, ну й що???
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30.11.2024 17:36 Ответить
А Telegram українці не застосовують? Ви б'єте по інтернету, а кацапи б'ють по людях. То що ж важливіше: люди чи інтерет? Так виходить, що інтернет, раз так хвалитесь.
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30.11.2024 17:21 Ответить
Будь-які завдані ворогу (кацапам) збитки важливі.
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30.11.2024 17:44 Ответить
Не будь-які збитки важливі. Що мені важніше? Життя мого родича, який на фронті, світло і тепло в хаті де мої діти, чи інтернет??? Збитки мають бути адекватні. А ту виглядає, що мене кулаком в лице, а я у відповідь погрозив пальчиком.
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30.11.2024 17:53 Ответить
Навіщо ц випендрьожі?! Тут не ІТ-мережі треба уражувати, а все що прилітає в день та ночі на міста і села України з раши! Не туди спрямовуєте свої надзусилля. У складі вогневих мобільних груп від ІТ-воїнів користі булоб у 100 разів більше. Ви точно зпізнились. Після удару по Південмашу 21.11.2024 року всі ці комп'ютерні підлянки вже не в тренді! Ось як би ІТ-воїни зперли у русні літак, гелікоптер або відвернули зграю дронів від столиці чи будь-якого міста України, ось це дійсно здобуток. А так, все це - бла-бла-бла-бла, ні про що!!!
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30.11.2024 17:31 Ответить
Сашка, 100% згоден. Я вищеце саме писав до Лантуха.
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30.11.2024 17:55 Ответить
 
 