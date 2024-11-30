Українська IT-армія паралізувала роботу зв’язку та інтернету росіян: Завдано збитків на $360 млн

Хакери IT army України паралізувала роботу звʼязку й інтернету росіян, відбувся масштабний збій у найбільших операторів РФ.

Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у таких найбільших російських операторів, як Мегафон, МТС, YOTA, Білайн, Ростелеком, Т2, Тінькофф Мобайл, спостерігався масштабний збій. Також перебої були в роботі Telegram і Discord, які ворог активно застосовує для координації своїх дій.

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Повідомляється, що операція української IT-армії завдала ворогу економічних збитків на суму до 360 мільйонів доларів.