Українська IT-армія паралізувала роботу зв’язку та інтернету росіян: Завдано збитків на $360 млн
Хакери IT army України паралізувала роботу звʼязку й інтернету росіян, відбувся масштабний збій у найбільших операторів РФ.
Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації України, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, у таких найбільших російських операторів, як Мегафон, МТС, YOTA, Білайн, Ростелеком, Т2, Тінькофф Мобайл, спостерігався масштабний збій. Також перебої були в роботі Telegram і Discord, які ворог активно застосовує для координації своїх дій.
Повідомляється, що операція української IT-армії завдала ворогу економічних збитків на суму до 360 мільйонів доларів.
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+4 Redcar Ukraine
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+2 антон старобуб
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+2 Марина Нєчаєва #561431
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