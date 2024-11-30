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Новини
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Українська IT-армія паралізувала роботу зв’язку та інтернету росіян: Завдано збитків на $360 млн

Хакери IT army України паралізувала роботу звʼязку й інтернету росіян, відбувся масштабний збій у найбільших операторів РФ.

Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у таких найбільших російських операторів, як Мегафон, МТС, YOTA, Білайн, Ростелеком, Т2, Тінькофф Мобайл, спостерігався масштабний збій. Також перебої були в роботі Telegram і Discord, які ворог активно застосовує для координації своїх дій.

Збій у роботі зв’язку й інтернету в РФ

Також читайте: У РФ через хакерську атаку перервалася онлайн-трансляція "Росія-1" і "Росія 24", - росЗМІ

Повідомляється, що операція української IT-армії завдала ворогу економічних збитків на суму до 360 мільйонів доларів.

Автор: 

інтернет (1989) росія (65098) зв’язок (394) хакер (1346) Мінцифри (1184)


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Топ коментарі
+4
2023.12.12, новина на ТСН:

Відновлення неможливе: ГУР зламало податкову службу Росії і знищило усю базу даних

https://tsn.ua/********/zlam-federalnoyi-podatkovoyi-sluzhbi-rf-u-gur-povidomili-detali-chergovoyi-kiberspecoperaciyi-foto-2470027.html
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30.11.2024 15:27
+2
ОТ ЯК ПІДАРИ ПОКЛАЛИ КУЧМАСТАР ТАК ПІВ РОКУ ВІДНОВЛЮВАЛИ
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30.11.2024 15:37
+2
На сросії багато ігроманів..во в них ломка зараз почнеться..
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30.11.2024 16:02
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2023.12.12, новина на ТСН:

Відновлення неможливе: ГУР зламало податкову службу Росії і знищило усю базу даних

https://tsn.ua/********/zlam-federalnoyi-podatkovoyi-sluzhbi-rf-u-gur-povidomili-detali-chergovoyi-kiberspecoperaciyi-foto-2470027.html
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30.11.2024 15:27 Відповісти
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30.11.2024 15:35 Відповісти
Ну ви дійсно в таке вірите???
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30.11.2024 17:23 Відповісти
Навіщо засмічуєш мізки?
За останній рік можна все відновити.
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30.11.2024 21:32 Відповісти
ОТ ЯК ПІДАРИ ПОКЛАЛИ КУЧМАСТАР ТАК ПІВ РОКУ ВІДНОВЛЮВАЛИ
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30.11.2024 15:37 Відповісти
На сросії багато ігроманів..во в них ломка зараз почнеться..
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30.11.2024 16:02 Відповісти
Перережте им кабель который идет в Европы.
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30.11.2024 17:19 Відповісти
В раше ІТ-технології практично не поширені серед пересічного населення. Ноутбук, комп'ютер або смартфон, що підтримує 4G доступний лише 4-6% населення, а розрахунки за комуналку, платежі в магазинах здійснюють як і раніше по дротових телефонних АТС-мережах. Подекуди навіть використовують телетайп. Так, що для раши сервер, що для мавпи космічний корабель. Особливих неприємностей їм це не принесло. Ну не побачили чергову пропагандистську помийку від скабєєвої чи того виродка кісільова, ну й що???
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30.11.2024 17:36 Відповісти
А Telegram українці не застосовують? Ви б'єте по інтернету, а кацапи б'ють по людях. То що ж важливіше: люди чи інтерет? Так виходить, що інтернет, раз так хвалитесь.
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30.11.2024 17:21 Відповісти
Будь-які завдані ворогу (кацапам) збитки важливі.
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30.11.2024 17:44 Відповісти
Не будь-які збитки важливі. Що мені важніше? Життя мого родича, який на фронті, світло і тепло в хаті де мої діти, чи інтернет??? Збитки мають бути адекватні. А ту виглядає, що мене кулаком в лице, а я у відповідь погрозив пальчиком.
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30.11.2024 17:53 Відповісти
Навіщо ц випендрьожі?! Тут не ІТ-мережі треба уражувати, а все що прилітає в день та ночі на міста і села України з раши! Не туди спрямовуєте свої надзусилля. У складі вогневих мобільних груп від ІТ-воїнів користі булоб у 100 разів більше. Ви точно зпізнились. Після удару по Південмашу 21.11.2024 року всі ці комп'ютерні підлянки вже не в тренді! Ось як би ІТ-воїни зперли у русні літак, гелікоптер або відвернули зграю дронів від столиці чи будь-якого міста України, ось це дійсно здобуток. А так, все це - бла-бла-бла-бла, ні про що!!!
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30.11.2024 17:31 Відповісти
Сашка, 100% згоден. Я вищеце саме писав до Лантуха.
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30.11.2024 17:55 Відповісти
 
 