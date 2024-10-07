У РФ через хакерську атаку перервалася онлайн-трансляція "Росія-1" і "Росія 24", - росЗМІ
Вранці 7 жовтня російські користувачі почали скаржитися на недоступність інтернет-мовлення каналів холдингу Всеросійської державної телевізійної та радіомовної компанії (ВДТРК), зокрема "Росія-1" та Росія 24".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть росЗМІ.
Видання "Газета.ру" з посиланням на джерело пише, що "не працює онлайн-мовлення і внутрішні сервіси, навіть інтернету немає і телефонії".
Співрозмовник видання наголосив, що йдеться про "безпрецедентну хакерську атаку".
"Це надовго. Чув, що все стерли з серверів, включно з резервними копіями. Вони працюють в авралі з 06:00 ранку. Проблема, як я зрозумів, є дуже серйозною, і відновлення займе багато часу", - сказав він.
Журналіст Олександр Плющев у своєму телеграм-каналі цитує своє джерело, яке повідомило: "Весь новинний комплекс "Росії 1" на Ямському полі з 05:00 ранку не працює. Полетів центральний контролер і всі сервери. Випускні бригади виїхали на Шаболовку".
Видання "Фонтанка" пише, що у користувачів у РФ не відкриваються онлайн-трансляції телеканалів "Росія 1" і "Росія 24". Водночас цифрове телемовлення працює без перебоїв.
Пресслужба ВДТРК інформацію про хакерську атаку ще не коментувала.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
і щє багато чого ніж на цю срань дивитися...
щоб ти здох в муках !
з днем народження і не вийшло
Здохни моль в свій день , адже це так символічно 😡