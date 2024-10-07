У РФ через хакерську атаку перервалася онлайн-трансляція "Росія-1" і "Росія 24", - росЗМІ

Вранці 7 жовтня російські користувачі почали скаржитися на недоступність інтернет-мовлення каналів холдингу Всеросійської державної телевізійної та радіомовної компанії (ВДТРК), зокрема "Росія-1" та Росія 24".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть росЗМІ.

Видання "Газета.ру" з посиланням на джерело пише, що "не працює онлайн-мовлення і внутрішні сервіси, навіть інтернету немає і телефонії".

Співрозмовник видання наголосив, що йдеться про "безпрецедентну хакерську атаку".

"Це надовго. Чув, що все стерли з серверів, включно з резервними копіями. Вони працюють в авралі з 06:00 ранку. Проблема, як я зрозумів, є дуже серйозною, і відновлення займе багато часу", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Хакери можуть мати доступ до даних усіх росіян

Журналіст Олександр Плющев у своєму телеграм-каналі цитує своє джерело, яке повідомило: "Весь новинний комплекс "Росії 1" на Ямському полі з 05:00 ранку не працює. Полетів центральний контролер і всі сервери. Випускні бригади виїхали на Шаболовку".

Видання "Фонтанка" пише, що у користувачів у РФ не відкриваються онлайн-трансляції телеканалів "Росія 1" і "Росія 24". Водночас цифрове телемовлення працює без перебоїв.

Пресслужба ВДТРК інформацію про хакерську атаку ще не коментувала.

Читайте також: Українські кіберфахівці зламали федеральний центр видачі цифрових підписів РФ: Його клієнтами є, зокрема, банківські та військові установи, - ГУР