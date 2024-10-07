УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5108 відвідувачів онлайн
Новини
2 177 26

У РФ через хакерську атаку перервалася онлайн-трансляція "Росія-1" і "Росія 24", - росЗМІ

Хакерська атака на онлайн-мовлення російських телеканалів

Вранці 7 жовтня російські користувачі почали скаржитися на недоступність інтернет-мовлення каналів холдингу Всеросійської державної телевізійної та радіомовної компанії (ВДТРК), зокрема "Росія-1" та Росія 24".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть росЗМІ.

Видання "Газета.ру" з посиланням на джерело пише, що "не працює онлайн-мовлення і внутрішні сервіси, навіть інтернету немає і телефонії".

Співрозмовник видання наголосив, що йдеться про "безпрецедентну хакерську атаку".

"Це надовго. Чув, що все стерли з серверів, включно з резервними копіями. Вони працюють в авралі з 06:00 ранку. Проблема, як я зрозумів, є дуже серйозною, і відновлення займе багато часу", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Хакери можуть мати доступ до даних усіх росіян

Журналіст Олександр Плющев у своєму телеграм-каналі цитує своє джерело, яке повідомило: "Весь новинний комплекс "Росії 1" на Ямському полі з 05:00 ранку не працює. Полетів центральний контролер і всі сервери. Випускні бригади виїхали на Шаболовку".

Видання "Фонтанка" пише, що у користувачів у РФ не відкриваються онлайн-трансляції телеканалів "Росія 1" і "Росія 24". Водночас цифрове телемовлення працює без перебоїв.

Пресслужба ВДТРК інформацію про хакерську атаку ще не коментувала.

Читайте також: Українські кіберфахівці зламали федеральний центр видачі цифрових підписів РФ: Його клієнтами є, зокрема, банківські та військові установи, - ГУР

Автор: 

росія (67283) хакер (1372) мовлення (143)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
С дньом ражденія )(уйло
щоб ти здох в муках !
показати весь коментар
07.10.2024 10:58 Відповісти
+4
показати весь коментар
07.10.2024 10:53 Відповісти
+3
Та це для ************ повний пісьЄц. Сьогодні ж дЄнь вилуплєнія сцаря. Как жеШ пропагандони будуть Єго пАздравлять, млять?
показати весь коментар
07.10.2024 11:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
07.10.2024 10:53 Відповісти
а шо б мене скисло, шо це за срань?
показати весь коментар
07.10.2024 10:57 Відповісти
Це екранізація тої голки, на якій сидять москалі. В реалії її представляє останкінська вежа. А ще подібне було представлено в Сталкері у вигляді випалювача мізків.
показати весь коментар
07.10.2024 11:02 Відповісти
ну як ви за Стругацьких, то я б кращє перечитав "Дикі лебеді" і "Понеділок починається в субботу" і "трудно бyти Богом" і "пікнік на обочінє"
і щє багато чого ніж на цю срань дивитися...
показати весь коментар
07.10.2024 11:10 Відповісти
Стругацьких не читав, Володар перснів це світова класика, а Сталкер - українська гра. А якщо маєте бажання перечитати хороші видання, то Вам ніхто не мішає, читайте на здоров'я )
показати весь коментар
07.10.2024 13:00 Відповісти
ху би сумнівався - ти хочь азбуку читав?
показати весь коментар
07.10.2024 13:02 Відповісти
Я Вам не тикав і Вас не ображав. Але бачу в Вас сьогодні грайливий настрій повадитись. Але це без мене, я з хамами не спілкуюсь, гарного дня.
показати весь коментар
07.10.2024 14:29 Відповісти
Володар перснів це світова класика 🤣
показати весь коментар
07.10.2024 13:03 Відповісти
перепрошую, а капітошку хочь бачили?
показати весь коментар
07.10.2024 13:05 Відповісти
кіалінку малінку хочь знаєте? - закопали на городі чергового москаля!
показати весь коментар
07.10.2024 13:09 Відповісти
ви взагалі хочь шо небуть в своєму житті читали?
показати весь коментар
07.10.2024 13:12 Відповісти
чи вас ця біда обмінула?
показати весь коментар
07.10.2024 13:14 Відповісти
перекашлє оркотня
показати весь коментар
07.10.2024 10:53 Відповісти
ще б транслювати як орки подихають
показати весь коментар
07.10.2024 10:53 Відповісти
ну ви гурман...
показати весь коментар
07.10.2024 10:56 Відповісти
це втрата, останкино лайном захлинеться
показати весь коментар
07.10.2024 10:54 Відповісти
Тепер зрозуміло чого там почали головою вибивати.
показати весь коментар
07.10.2024 10:55 Відповісти
С дньом ражденія )(уйло
щоб ти здох в муках !
показати весь коментар
07.10.2024 10:58 Відповісти
Цього йому бажає весь цивілізований світ на планеті. От же ж ***** якась вилупила цього виродка..
показати весь коментар
07.10.2024 11:05 Відповісти
Та це для ************ повний пісьЄц. Сьогодні ж дЄнь вилуплєнія сцаря. Как жеШ пропагандони будуть Єго пАздравлять, млять?
показати весь коментар
07.10.2024 11:01 Відповісти
Ше б показали мультик - як ***** кадирка натягує
показати весь коментар
07.10.2024 11:02 Відповісти
Патужно. Оце я розумію відповідь на все що роблять кацапи. Так і до перемоги не далеко.
показати весь коментар
07.10.2024 11:06 Відповісти
Кацапи так хотіли першими привітати кремлівського виб@ядка
з днем народження і не вийшло
Здохни моль в свій день , адже це так символічно 😡
показати весь коментар
07.10.2024 11:24 Відповісти
Цікаво, що при хакерських атаках на Україну, кацапи ніколи не чіпали Єдиний Шмарафон.
показати весь коментар
07.10.2024 11:26 Відповісти
В Кацапстані сьогодні "Дєнь викідиша главнава п.дара".
показати весь коментар
07.10.2024 11:49 Відповісти
І шо? Тепер каzапня не побачить своє хуjло по тєліку? В такий знамєнатєльний для кожного каzапа день? Які ж жєстокі та бєздушні ці бєндєровці!
показати весь коментар
07.10.2024 12:07 Відповісти
 
 