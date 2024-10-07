В РФ из-за хакерской атаки прервалась онлайн-трансляция "Россия-1" и "Россия 24", - росСМИ
Утром 7 октября российские пользователи начали жаловаться на недоступность интернет-вещания каналов холдинга Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК), в частности "Россия-1" и Россия 24".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут росСМИ.
Издание "Газета.ру" со ссылкой на источник пишет, что "не работает онлайн-вещание и внутренние сервисы, даже интернета нет и телефонии".
Собеседник издания подчеркнул, что речь идет о "беспрецедентной хакерской атаке".
"Это надолго. Слышал, что все стерли с серверов, включая резервные копии. Они работают в аврале с 06:00 утра. Проблема, как я понял, очень серьезная, и восстановление займет много времени", - сказал он.
Журналист Александр Плющев в своем телеграм-канале цитирует свой источник, который сообщил: "Весь новостной комплекс "России 1" на Ямском поле с 05:00 утра не работает. Полетел центральный контроллер и все серверы. Выпускные бригады выехали на Шаболовку".
Издание "Фонтанка" пишет, что у пользователей в РФ не открываются онлайн-трансляции телеканалов "Россия 1" и "Россия 24". В то же время цифровое телевещание работает без перебоев.
Пресс-служба ВГТРК информацию о хакерской атаке еще не комментировала.
і щє багато чого ніж на цю срань дивитися...
щоб ти здох в муках !
з днем народження і не вийшло
Здохни моль в свій день , адже це так символічно 😡