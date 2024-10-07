РУС
В РФ из-за хакерской атаки прервалась онлайн-трансляция "Россия-1" и "Россия 24", - росСМИ

Хакерська атака на онлайн-мовлення російських телеканалів

Утром 7 октября российские пользователи начали жаловаться на недоступность интернет-вещания каналов холдинга Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК), в частности "Россия-1" и Россия 24".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут росСМИ.

Издание "Газета.ру" со ссылкой на источник пишет, что "не работает онлайн-вещание и внутренние сервисы, даже интернета нет и телефонии".

Собеседник издания подчеркнул, что речь идет о "беспрецедентной хакерской атаке".

"Это надолго. Слышал, что все стерли с серверов, включая резервные копии. Они работают в аврале с 06:00 утра. Проблема, как я понял, очень серьезная, и восстановление займет много времени", - сказал он.

Журналист Александр Плющев в своем телеграм-канале цитирует свой источник, который сообщил: "Весь новостной комплекс "России 1" на Ямском поле с 05:00 утра не работает. Полетел центральный контроллер и все серверы. Выпускные бригады выехали на Шаболовку".

Издание "Фонтанка" пишет, что у пользователей в РФ не открываются онлайн-трансляции телеканалов "Россия 1" и "Россия 24". В то же время цифровое телевещание работает без перебоев.

Пресс-служба ВГТРК информацию о хакерской атаке еще не комментировала.

