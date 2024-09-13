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хакер (1171) кибератака (154) ГУР (346)

Украинские киберспециалисты взломали федеральный центр выдачи цифровых подписей РФ: Его клиентами являются, в частности, банковские и военные учреждения, - ГУР

Українські хакери зламали центр видачі цифрових підписів в РФ

Кибераспециалисты ГУР и активисты группы BO Team осуществили очередную операцию в России - атаковали федеральный удостоверяющий центр "Основание", клиентами которого являются банковские, военные и другие государственные и частные учреждения РФ. Хакеры намерены продать полученные данные и передать средства на нужды Сил безопасности и обороны Украины.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

"11 сентября 2024 года кибераспециалисты ГУР МО Украины совместно с активистами группы BO Team осуществили очередную успешную операцию на России - под атаку попал российский федеральный удостоверяющий центр "Основание", - сообщили в ГУР.

Как отмечается, основной деятельностью этого предприятия является выдача электронных цифровых подписей. Эта компания аккредитована Министерством цифрового развития государства-агрессора и считается одной из самых защищенных и надежных в РФ.

Смотрите также: Киберспециалисты атаковали ряд российских ресурсов, причастных к ведению войны, - ГУР. ВИДЕО

Українські хакери зламали центр видачі цифрових підписів в РФ

"Среди клиентов центра - причастные к ведению геноцидной войны против Украины банковские, военные и другие государственные и частные учреждения, в частности "Вертолеты России", "Альфа-Банк", "Транснефть телеком", "Трансмашхолдинг", "Серебромагадана" и многие другие", - говорится в сообщении разведки.

Сообщается, что в результате кибератаки уничтожено терабайты важных данных на серверах предприятия, а также добыто базу данных на полтора миллиона электронных цифровых подписей субъектов, которые пользовались услугами российского федерального центра.

Украинские хакеры намерены выставить массив полученных данных на продажу, а вырученные средства передать на нужды Сил безопасности и обороны Украины.

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Топ комментарии
+5
...і не триндіти. А хай клієнти не підозрюють що їхні підписи зламано і хтось вже грабує їхні акаунти.
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13.09.2024 20:36
+2
А без "божевільної мітли" ну ніяк? Обов'язково всі свої дії "зав'язати на хвості кожному собаці"?
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13.09.2024 20:13
+2
Треба було це робити втіхаря, бо кацапи тепер всьо передєлають
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13.09.2024 20:40
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А без "божевільної мітли" ну ніяк? Обов'язково всі свої дії "зав'язати на хвості кожному собаці"?
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13.09.2024 20:13 Ответить
Основна подія там - знищення бази. Продавати там насправді особливо немає чого. Кажу як технар, який має досвід роботи з криптографією по ГОСТ та розуміє, що і як робить "засвічувальний орган". Нічого там "тишком нишком" робити неможливо.

Це чисто психологічний хід. На додачу до знищення бази. Саме для того, аби непрофесіонали обосрались за свої документи, ключі тощо.
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13.09.2024 23:06 Ответить
Тобто "хакери" настільки "крупні спеціалісти", що там на кілометр смерділо логами, хто і коли там лазив, що публічна озвучка вже нічого не вирішувала?
Я профан, особливо не розбираюсь в цьому.
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13.09.2024 23:08 Ответить
Ніт. Перебувати в системі вони могли і далі, вірогідно. Просто сама сутність цієї системи така, що там НЕМАЄ ніяких особливих комерційних чи секретних військових даних. "Криптографічні ключі" всіх клієнтів - там НЕ зберігаються. Якщо це реально "засвічувальний орган", то він засвічує сертифікати 2го порядку для центрів сертифікації вже відомчих чи комерційних. Якщо це був і центр сертифікації - то база зберігала мільйони сертифікатів звичайних підприємств та приватних осіб.

Спотворити їх - дуже важко - криптографія цього не пробачила б.

Головний сенс всієї події - КОМПРОМЕНТАЦІЯ всіх сертифікатів і засвічувального органа, а також знищення бази.

В Україні є аналогічний орган. Називається "Центральний засвічувальний орган" - ЦЗО. Але він НЕ виконує функції центру сертифікації для звичайних юр.осіб чи фіз.осіб. В нього база копійчана. Відновлюється за 5 хвилин за потреби. Всі реальні функції виконують органи сертифікації 2гого порядку (Мінюст-Дія, ДПС, Приватбанк, ЦСК Україна тощо). Тому "повалити" українську систему - ЗНАЧНО важче.
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14.09.2024 01:23 Ответить
👍👏
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13.09.2024 20:13 Ответить
Молодці, але:

Спочатку треба продати, а потім триндіти..
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13.09.2024 20:13 Ответить
...і не триндіти. А хай клієнти не підозрюють що їхні підписи зламано і хтось вже грабує їхні акаунти.
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13.09.2024 20:36 Ответить
ага))
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13.09.2024 20:37 Ответить
Треба було це робити втіхаря, бо кацапи тепер всьо передєлають
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13.09.2024 20:40 Ответить
Перевидати мільйони ключів. Потрапити в ситуацію, коли неможливо перевірити коректно 100% ЕЦП та міток часу для мільярдів документів і за всіма ознаками ВСІ ЕЦП та шифроване тепер вважається скомпрометованим - оце неабиякий удар по системі криптографії і електронного діловодства держави.

Вітаю виконавців - це реально велика справа. Суто психологічно, для десятків тисяч фахівців - це смерть системи криптографії та довіри до відповідних сервісів.

Практично - якщо зможуть за якийсь час відновити бази і примусити працювати софт - просто накажуть всіх вважати, "що нічого не трапилось".
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13.09.2024 23:09 Ответить
Можно было насрать под дверью у бункера Путина
- пиар эффект был бы больше
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13.09.2024 21:49 Ответить
 
 