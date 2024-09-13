Украинские киберспециалисты взломали федеральный центр выдачи цифровых подписей РФ: Его клиентами являются, в частности, банковские и военные учреждения, - ГУР

Кибераспециалисты ГУР и активисты группы BO Team осуществили очередную операцию в России - атаковали федеральный удостоверяющий центр "Основание", клиентами которого являются банковские, военные и другие государственные и частные учреждения РФ. Хакеры намерены продать полученные данные и передать средства на нужды Сил безопасности и обороны Украины.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

"11 сентября 2024 года кибераспециалисты ГУР МО Украины совместно с активистами группы BO Team осуществили очередную успешную операцию на России - под атаку попал российский федеральный удостоверяющий центр "Основание", - сообщили в ГУР.

Как отмечается, основной деятельностью этого предприятия является выдача электронных цифровых подписей. Эта компания аккредитована Министерством цифрового развития государства-агрессора и считается одной из самых защищенных и надежных в РФ.

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"Среди клиентов центра - причастные к ведению геноцидной войны против Украины банковские, военные и другие государственные и частные учреждения, в частности "Вертолеты России", "Альфа-Банк", "Транснефть телеком", "Трансмашхолдинг", "Серебромагадана" и многие другие", - говорится в сообщении разведки.

Сообщается, что в результате кибератаки уничтожено терабайты важных данных на серверах предприятия, а также добыто базу данных на полтора миллиона электронных цифровых подписей субъектов, которые пользовались услугами российского федерального центра.

Украинские хакеры намерены выставить массив полученных данных на продажу, а вырученные средства передать на нужды Сил безопасности и обороны Украины.

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