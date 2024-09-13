Українські кіберфахівці зламали федеральний центр видачі цифрових підписів РФ: Його клієнтами є, зокрема, банківські та військові установи, - ГУР
Кіберафахівці ГУР і активісти групи BO Team здійснили чергову операцію в Росії - атакували федеральний посвідчувальний центр "Основание", клієнтами якого є банківські, військові та інші державні й приватні установи РФ. Хакери мають намір продати отримані дані і передати кошти на потреби Сил безпеки та оборони України.
Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, передає Цензор.НЕТ.
"11 вересня 2024 року кіберафахівці ГУР МО України спільно з активістами групи BO Team здійснили чергову успішну операцію на росії - під атаку потрапив російський федеральний посвідчувальний центр "Основаніє"", - повідомили в ГУР.
Як зазначається, основною діяльністю цього підприємства є видача електронних цифрових підписів. Ця компанія акредитована міністерством цифрового розвитку держави-агресора і вважається однією з найбільш захищених та надійних в РФ.
"Серед клієнтів центру ― причетні до ведення геноцидної війни проти україни банківські, військові та інші державні й приватні установи, зокрема "Вєртольоти россії", "Альфа-Банк", "Транснєфть тєлєком", "Трансмашхолдінґ", "Сєрєбро маґадана" та багато інших", - йдеться в повідомленні розвідки.
Повідомляється, що внаслідок кібератаки знищено терабайти важливих даних на серверах підприємства, а також здобуто базу даних на півтора мільйона електронних цифрових підписів суб’єктів, які користувалися послугами російського федерального центру.
Українські хакери мають намір виставити масив отриманих даних на продаж, а виручені кошти передати на потреби Сил безпеки та оборони України.
Будь ласка, зачекайте...
Це чисто психологічний хід. На додачу до знищення бази. Саме для того, аби непрофесіонали обосрались за свої документи, ключі тощо.
Я профан, особливо не розбираюсь в цьому.
Спотворити їх - дуже важко - криптографія цього не пробачила б.
Головний сенс всієї події - КОМПРОМЕНТАЦІЯ всіх сертифікатів і засвічувального органа, а також знищення бази.
В Україні є аналогічний орган. Називається "Центральний засвічувальний орган" - ЦЗО. Але він НЕ виконує функції центру сертифікації для звичайних юр.осіб чи фіз.осіб. В нього база копійчана. Відновлюється за 5 хвилин за потреби. Всі реальні функції виконують органи сертифікації 2гого порядку (Мінюст-Дія, ДПС, Приватбанк, ЦСК Україна тощо). Тому "повалити" українську систему - ЗНАЧНО важче.
Спочатку треба продати, а потім триндіти..
Вітаю виконавців - це реально велика справа. Суто психологічно, для десятків тисяч фахівців - це смерть системи криптографії та довіри до відповідних сервісів.
Практично - якщо зможуть за якийсь час відновити бази і примусити працювати софт - просто накажуть всіх вважати, "що нічого не трапилось".
- пиар эффект был бы больше