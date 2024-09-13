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Українські кіберфахівці зламали федеральний центр видачі цифрових підписів РФ: Його клієнтами є, зокрема, банківські та військові установи, - ГУР

Українські хакери зламали центр видачі цифрових підписів в РФ

Кіберафахівці ГУР і активісти групи BO Team здійснили чергову операцію в Росії - атакували федеральний посвідчувальний центр "Основание", клієнтами якого є банківські, військові та інші державні й приватні установи РФ. Хакери мають намір продати отримані дані і передати кошти на потреби Сил безпеки та оборони України.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, передає Цензор.НЕТ.

"11 вересня 2024 року кіберафахівці ГУР МО України спільно з активістами групи BO Team здійснили чергову успішну операцію на росії - під атаку потрапив російський федеральний посвідчувальний центр "Основаніє"", - повідомили в ГУР.

Як зазначається, основною діяльністю цього підприємства є видача електронних цифрових підписів. Ця компанія акредитована міністерством цифрового розвитку держави-агресора і вважається однією з найбільш захищених та надійних в РФ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кіберфахівці атакували низку російських ресурсів, причетних до ведення війни, - ГУР. ВIДЕО

Українські хакери зламали центр видачі цифрових підписів в РФ

"Серед клієнтів центру ― причетні до ведення геноцидної війни проти україни банківські, військові та інші державні й приватні установи, зокрема "Вєртольоти россії", "Альфа-Банк", "Транснєфть тєлєком", "Трансмашхолдінґ", "Сєрєбро маґадана" та багато інших", - йдеться в повідомленні розвідки.

Повідомляється, що внаслідок кібератаки знищено терабайти важливих даних на серверах підприємства, а також здобуто базу даних на півтора мільйона електронних цифрових підписів суб’єктів, які користувалися послугами російського федерального центру.

Українські хакери мають намір виставити масив отриманих даних на продаж, а виручені кошти передати на потреби Сил безпеки та оборони України.

Також читайте: ГУР та українські хакери здійснили атаку на низку російських провайдерів та компаній, - ЗМІ

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Топ коментарі
+5
...і не триндіти. А хай клієнти не підозрюють що їхні підписи зламано і хтось вже грабує їхні акаунти.
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13.09.2024 20:36
+2
А без "божевільної мітли" ну ніяк? Обов'язково всі свої дії "зав'язати на хвості кожному собаці"?
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13.09.2024 20:13
+2
Треба було це робити втіхаря, бо кацапи тепер всьо передєлають
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13.09.2024 20:40
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А без "божевільної мітли" ну ніяк? Обов'язково всі свої дії "зав'язати на хвості кожному собаці"?
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13.09.2024 20:13 Відповісти
Основна подія там - знищення бази. Продавати там насправді особливо немає чого. Кажу як технар, який має досвід роботи з криптографією по ГОСТ та розуміє, що і як робить "засвічувальний орган". Нічого там "тишком нишком" робити неможливо.

Це чисто психологічний хід. На додачу до знищення бази. Саме для того, аби непрофесіонали обосрались за свої документи, ключі тощо.
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13.09.2024 23:06 Відповісти
Тобто "хакери" настільки "крупні спеціалісти", що там на кілометр смерділо логами, хто і коли там лазив, що публічна озвучка вже нічого не вирішувала?
Я профан, особливо не розбираюсь в цьому.
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13.09.2024 23:08 Відповісти
Ніт. Перебувати в системі вони могли і далі, вірогідно. Просто сама сутність цієї системи така, що там НЕМАЄ ніяких особливих комерційних чи секретних військових даних. "Криптографічні ключі" всіх клієнтів - там НЕ зберігаються. Якщо це реально "засвічувальний орган", то він засвічує сертифікати 2го порядку для центрів сертифікації вже відомчих чи комерційних. Якщо це був і центр сертифікації - то база зберігала мільйони сертифікатів звичайних підприємств та приватних осіб.

Спотворити їх - дуже важко - криптографія цього не пробачила б.

Головний сенс всієї події - КОМПРОМЕНТАЦІЯ всіх сертифікатів і засвічувального органа, а також знищення бази.

В Україні є аналогічний орган. Називається "Центральний засвічувальний орган" - ЦЗО. Але він НЕ виконує функції центру сертифікації для звичайних юр.осіб чи фіз.осіб. В нього база копійчана. Відновлюється за 5 хвилин за потреби. Всі реальні функції виконують органи сертифікації 2гого порядку (Мінюст-Дія, ДПС, Приватбанк, ЦСК Україна тощо). Тому "повалити" українську систему - ЗНАЧНО важче.
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14.09.2024 01:23 Відповісти
👍👏
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13.09.2024 20:13 Відповісти
Молодці, але:

Спочатку треба продати, а потім триндіти..
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13.09.2024 20:13 Відповісти
...і не триндіти. А хай клієнти не підозрюють що їхні підписи зламано і хтось вже грабує їхні акаунти.
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13.09.2024 20:36 Відповісти
ага))
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13.09.2024 20:37 Відповісти
Треба було це робити втіхаря, бо кацапи тепер всьо передєлають
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13.09.2024 20:40 Відповісти
Перевидати мільйони ключів. Потрапити в ситуацію, коли неможливо перевірити коректно 100% ЕЦП та міток часу для мільярдів документів і за всіма ознаками ВСІ ЕЦП та шифроване тепер вважається скомпрометованим - оце неабиякий удар по системі криптографії і електронного діловодства держави.

Вітаю виконавців - це реально велика справа. Суто психологічно, для десятків тисяч фахівців - це смерть системи криптографії та довіри до відповідних сервісів.

Практично - якщо зможуть за якийсь час відновити бази і примусити працювати софт - просто накажуть всіх вважати, "що нічого не трапилось".
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13.09.2024 23:09 Відповісти
Можно было насрать под дверью у бункера Путина
- пиар эффект был бы больше
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13.09.2024 21:49 Відповісти
 
 