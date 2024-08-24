ГУР та українські хакери здійснили атаку на низку російських провайдерів та компаній, - ЗМІ
24 серпня фахівці ГУР МО та українські хакери здійснили кібератаку на низку сервери російських інтернет-провайдерів та заблокували "десятки" ресурсів промислових обʼєктів у Росії.
Про це пише Суспільне із посиланням на власні джерела в розвідці, передає Цензор.НЕТ.
Видання зазначає, що користувачі у РФ масово скаржаться на збої роботи провайдера цифрових послуг "Ростелеком", нарікають на відсутність підключення до інтернету в мобільних операторів "MTC" та "Билайн", та "Яндекс", включаючи низку його сервісів. Всі ці атаковані російські ресурси підтримують та фінансують війну проти України.
Також кібератаки зазнали десятки ресурсів великих промислових обʼєктів РФ, які забезпечують роботу російського ВПК.
Зокрема, була атакована мережева інфраструктура автозаводу "Чайка-сервис" (виробляє спеціальну техніку для російських силових відомств), ООО "Контур-НИИРС" (виробляє спеціальне обладнання для літаків та вертольотів), ПАО "ИНЭУМ им. И.С. Брука" (постачає технічні та програмні засоби, сервери, процесори тощо).
Також були атаковані хмарні та файлові сховища інтернет-провайдера "Mail.ru", VDSina, інтернет-провайдера "Квидекс", ТОВ "Национальные кабельные сети", ПАО "Центральний телеграф" та інші. Ще уражено щонайменше два десятки ресурсів компаній-виробників світлового обладнання, дизельних станцій, хостинг-провайдерів, виробів балістичного захисту тощо.
Загалом атака уразила щонайменше 33 сервери та 283 службових компʼютерів промислових обʼєктів, знищені 15 хмарних та файлових сховищ, зламаний 21 вебсайт. Натомість на уражених вебресурсах українські хакери залишили агітаційні повідомлення на підтримку України.
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У Дурова есть гражданство Франции. Предварительно, он прибыл из Азербайджана (где по данным некоторых СМИ встречался с Путиным) и был объявлен в федеральный розыск
На него якобы был выписан французский ордер на обыск, выданный OFMI (Национальным управлением судебной полиции) на основании предварительного расследования.
Але деталі не зрозумілі що і як.
Може корисніше поширювати чуттєво важливу інформацію - ролики і фотозбірки зі спаленою Зет-технікою, полоненими і т.д.
Їм видніше, просто переживаю, чи раціонально витрачаються ресурси!!!