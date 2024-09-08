Кіберфахівці атакували низку російських ресурсів, причетних до ведення війни, - ГУР. ВIДЕО

7 вересня 2024 року кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України атакували низку російських ресурсів, причетних до ведення геноцидної війни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в ГУР МО України.

Як зазначається, під ударом опинилися підприємства, які виготовляють елементи для радіоелектронної бази, інших запчастин для російської зброї, обладнання для обробки металів.

Також постраждали ресурси компаній, які беруть участь у розбудові об’єктів військової інфраструктури Росії. Серед них - "СМКомплект ЕК", "КрістЕлКом", "КонтурНИИРС", "Чіп-проф", "челябінський завод промислової модернізації", "сібінструмент", "смєтка.ру" та низка інших.

Читайте також: Російські хакери атакували Україну, країни ЄС і НАТО з 2020 року, - поліція безпеки Естонії

Зазнав труднощів внаслідок атаки і пропагандистський "Сімферопольський форум".

У ГУР повідомили, що в результаті кібероперції фахівці отримали доступ до 14 серверів, знищили внутрішню інфраструктуру атакованих цілей шляхом стирання системних файлів, баз даних та резервних копій.

Також на сайтах атакованих ресурсів кіберфахівці-розвідники розмістили привітання до Дня Воєнної розвідки України.

Також читайте: ГУР та українські хакери здійснили атаку на низку російських провайдерів та компаній, - ЗМІ