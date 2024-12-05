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На закупку БпЛА в 2024 году направлено 87 млрд грн, из них 59 млрд грн – на дальнобойные, - Минобороны

безпілотник,дрони

В 2024 году Министерством обороны было направлено 87 млрд грн на закупку беспилотных летательных аппаратов, из них 59 млрд грн - на дальнобойные deepstrike.

Об этом сообщила пресс-служба МО, информирует Цензор.НЕТ.

"Минобороны ускоряет закупки РЭБ и БпЛА. В 2024 году первые контракты от Минобороны менее чем за три месяца с момента кодификации получили поставщики: 82% средств РЭБ и 41% типов БпЛА", - говорится в сообщении.

Речь о таких типах РЭБ, как комплексы противодействия БпЛА, тактические (окопные) РЭБ, аппаратно-программные комплексы противодействия БпЛА, а также о различных типах БпЛА.

"Более 27% средств РЭБ были законтрактованы менее чем за один месяц после кодификации, что свидетельствует об эффективном взаимодействии между Минобороны и производителями", - отметили в Минобороны.

Смотрите также: Зенитный дрон сбивает российский разведывательный беспилотник Zala. ВИДЕО

Автор: 

беспилотник (3564) Минобороны (9306) закупки (750) РЭБ (125)


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Пішла відмазка смарагдовій 1000 від простроченого планового та 908 гр. від лакея ахметки.
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05.12.2024 21:14 Ответить
ля ля а грошей уже нема а дрони куплять як сирі міни
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05.12.2024 21:24 Ответить
І що важливо: ані копійки не вкрадено!
Ги...
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05.12.2024 21:29 Ответить
надеюсь не все бабки украдут и дроны будут летать лучше чем мины
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05.12.2024 23:37 Ответить
Спрямовано не значить втілено. Зроблять процентів 5, від сили 10. І потім будуть їх показувати, і піаритись цілий рік.
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05.12.2024 23:38 Ответить
це з мільйона дронів? ну тоді в середньому дрон 87к..нібито норм... але де той мільйон?
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06.12.2024 06:22 Ответить
Вже мільйон дронів поставили відразу слідом за мільярдним лісом і зарплатою вчителів 4 штуки баксів на місяць. Потужно і стійко витратили недавно 23 мільярди на муляж мін для ЗСУ, замість бойових, щоб знищувати ворога. Чи команда бариг і мародерів Зе думає, що раз пообящяли, то вже рахують, що зробили?
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06.12.2024 08:31 Ответить
1000, 23 dollara i tu ****!
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06.12.2024 10:20 Ответить
спрямовано на те, що комбат К-2 назвав літаючими табуретками та зауважив, що виробникам байдужі будь-які зауваження від військових?
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06.12.2024 11:42 Ответить
 
 