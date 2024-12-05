На закупку БпЛА в 2024 году направлено 87 млрд грн, из них 59 млрд грн – на дальнобойные, - Минобороны

В 2024 году Министерством обороны было направлено 87 млрд грн на закупку беспилотных летательных аппаратов, из них 59 млрд грн - на дальнобойные deepstrike.

Об этом сообщила пресс-служба МО, информирует Цензор.НЕТ.

"Минобороны ускоряет закупки РЭБ и БпЛА. В 2024 году первые контракты от Минобороны менее чем за три месяца с момента кодификации получили поставщики: 82% средств РЭБ и 41% типов БпЛА", - говорится в сообщении.

Речь о таких типах РЭБ, как комплексы противодействия БпЛА, тактические (окопные) РЭБ, аппаратно-программные комплексы противодействия БпЛА, а также о различных типах БпЛА.

"Более 27% средств РЭБ были законтрактованы менее чем за один месяц после кодификации, что свидетельствует об эффективном взаимодействии между Минобороны и производителями", - отметили в Минобороны.

Смотрите также: Зенитный дрон сбивает российский разведывательный беспилотник Zala. ВИДЕО