Враг атаковал жилой дом на Черниговщине "Шахедом", ранен мужчина, - ОВА

Вечером 5 декабря враг атаковал населенный пункт Корюковского района на Черниговщине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.

"Вечером 5 декабря вражеский "Шахед" попал в частный жилой дом в населенном пункте Корюковского района. К сожалению, есть раненый местный житель - он госпитализирован в местную больницу", - отметил Чаус.

Для ликвидации последствий и помощи на месте работали все соответствующие службы.

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