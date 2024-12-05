Враг атаковал жилой дом на Черниговщине "Шахедом", ранен мужчина, - ОВА
Вечером 5 декабря враг атаковал населенный пункт Корюковского района на Черниговщине.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.
"Вечером 5 декабря вражеский "Шахед" попал в частный жилой дом в населенном пункте Корюковского района. К сожалению, есть раненый местный житель - он госпитализирован в местную больницу", - отметил Чаус.
Для ликвидации последствий и помощи на месте работали все соответствующие службы.
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