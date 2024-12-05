Оккупанты атаковали Черниговщину ударными дронами: Поврежден частный дом. ФОТОрепортаж
Сегодня ночью, 5 декабря, российские войска в очередной раз атаковали Черниговскую область ударными дронами.
Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Черниговской области, передает Цензор.НЕТ.
Как сообщается, в результате атаки повреждены дом и сарай на территории домохозяйства в Корюковском районе. В доме повреждена крыша, окна и двери.
Также отмечается, что информация о пострадавших не поступала.
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