Оккупанты атаковали Черниговщину ударными дронами: Поврежден частный дом. ФОТОрепортаж

Сегодня ночью, 5 декабря, российские войска в очередной раз атаковали Черниговскую область ударными дронами.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Черниговской области, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщается, в результате атаки повреждены дом и сарай на территории домохозяйства в Корюковском районе. В доме повреждена крыша, окна и двери.

Также отмечается, что информация о пострадавших не поступала.

Смотрите также: "Шахед" попал во двор в селе на Черниговщине, повреждены дома. ФОТОрепортаж





