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Оккупанты атаковали Черниговщину ударными дронами: Поврежден частный дом. ФОТОрепортаж

Сегодня ночью, 5 декабря, российские войска в очередной раз атаковали Черниговскую область ударными дронами.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Черниговской области, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщается, в результате атаки повреждены дом и сарай на территории домохозяйства в Корюковском районе. В доме повреждена крыша, окна и двери.

Также отмечается, что информация о пострадавших не поступала.

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Обстріли Чернігівщини 5 грудня
Обстріли Чернігівщини 5 грудня
Обстріли Чернігівщини 5 грудня

Автор: 

обстрел (26975) Черниговщина (1485) Черниговская область (1122) Корюковский район (10)


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