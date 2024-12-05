Украину атакуют российские "Шахеды", - Воздушные силы (обновлено)

Вечером 5 декабря россияне запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил.

Движение вражеских БпЛА

Черниговская область: "Шахеды" в направлении севера Киевщины.

БпЛА в районе Славутича, Нежина и Конотопа.

БпЛА в районе Славутича, Нежина и Конотопа. Полтавщина: БпЛА в районе Котельвы. Курс юго-западный.

Обновление по движению БпЛА

Несколько групп ударных БПЛА из Киевщины в направлении Житомирской области!

Новые группы ударных БпЛА залетают в Черниговскую и Сумскую!

Вышгород/Киев, БПЛА в вашем направлении.

Новые БПЛА недалеко от столицы.

Читайте также: Враг атаковал жилой дом на Черниговщине "Шахедом", ранен мужчина, - ОВА