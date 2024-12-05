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Украину атакуют российские "Шахеды", - Воздушные силы (обновлено)

Шахеди

Вечером 5 декабря россияне запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил.

Движение вражеских БпЛА

  • Черниговская область: "Шахеды" в направлении севера Киевщины.
    БпЛА в районе Славутича, Нежина и Конотопа.
  • Полтавщина: БпЛА в районе Котельвы. Курс юго-западный.

Обновление по движению БпЛА

  • Несколько групп ударных БПЛА из Киевщины в направлении Житомирской области!
  • Новые группы ударных БпЛА залетают в Черниговскую и Сумскую!
  • Вышгород/Киев, БПЛА в вашем направлении.
  • Новые БПЛА недалеко от столицы.

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Воздушные силы (2273) воздушная тревога (782) Шахед (960)


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Щось у вас з реакцією погано , Україну атакують шахеди вже давно чи на сумську область всі хєр поклали Все летить через сумщину або по Сумщині а збивають 1 відсоток Немає ППО на Сумщині а підаои зелені обіцяли посилити
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05.12.2024 21:53 Ответить
Просто автор публикации не смотрит/читает Ютуб канал ШосткаСмартСити, на нем в чате 24/7 пишут что и где летит с вероятностью 100%.
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06.12.2024 00:06 Ответить
ну добре що російські.. я вже думала що індійські...
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05.12.2024 23:30 Ответить
Ну добре хочь атакують а не "залітають" . Бо лунало як "зариблення ставка"
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06.12.2024 01:13 Ответить
Ми атакуєм потужно відосиками.
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06.12.2024 01:17 Ответить
Мільйоіонами?
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06.12.2024 01:25 Ответить
Російська армія окупувала Новопустинку, Старі Терни, Іллінку та Новодмитрівку у https://nv.ua/ukr/ukraine/events/noviy-komar-sili-oboroni-ukrajini-vidnovili-kontrol-nad-selom-u-doneckiy-oblasti-deepstate-50471784.html Донецькій області , у п'ятницю, 6 грудня, https://t.me/DeepStateUA/20833 повідомили аналітики DeepState.
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06.12.2024 05:45 Ответить
 
 