Украину атакуют российские "Шахеды", - Воздушные силы (обновлено)
Вечером 5 декабря россияне запустили по Украине ударные беспилотники.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил.
Движение вражеских БпЛА
- Черниговская область: "Шахеды" в направлении севера Киевщины.
БпЛА в районе Славутича, Нежина и Конотопа.
- Полтавщина: БпЛА в районе Котельвы. Курс юго-западный.
Обновление по движению БпЛА
- Несколько групп ударных БПЛА из Киевщины в направлении Житомирской области!
- Новые группы ударных БпЛА залетают в Черниговскую и Сумскую!
- Вышгород/Киев, БПЛА в вашем направлении.
- Новые БПЛА недалеко от столицы.
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User 1492
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Vladislav #596351
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