В Киеве и ряде областей тревога из-за угрозы БпЛА

Вечером 5 декабря в Киеве и ряде областей звучит воздушная тревога. Враг атакует беспилотниками.

Об этом информирует Цензрр.НЕТ.

По состоянию на 22:04 5 декабря карта воздушных тревог выглядит так:

Ранее Цензор.НЕТ писал, что Украину атакуют вражеские БпЛА.

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