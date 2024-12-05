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В Киеве и ряде областей тревога из-за угрозы БпЛА

У частині областей оголосили повітряну тривогу

Вечером 5 декабря в Киеве и ряде областей звучит воздушная тревога. Враг атакует беспилотниками.

Об этом информирует Цензрр.НЕТ.

По состоянию на 22:04 5 декабря карта воздушных тревог выглядит так:

Карта тривог

Ранее Цензор.НЕТ писал, что Украину атакуют вражеские БпЛА.

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Автор: 

Киев (25495) воздушная тревога (782)


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