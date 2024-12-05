В Киеве и ряде областей тревога из-за угрозы БпЛА
Вечером 5 декабря в Киеве и ряде областей звучит воздушная тревога. Враг атакует беспилотниками.
Об этом информирует Цензрр.НЕТ.
По состоянию на 22:04 5 декабря карта воздушных тревог выглядит так:
Ранее Цензор.НЕТ писал, что Украину атакуют вражеские БпЛА.
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