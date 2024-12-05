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Новости
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Бюджет Киева на 2025 год составит 90 млрд грн, приоритеты - образование, общественный транспорт, помощь ВСУ, - Кличко

мер Києва Кличко Віталій

Киевсовет на заседании 5 декабря проголосовал за бюджет столицы на следующий год. Он запланирован на уровне более 90 млрд грн.

Об этом сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня Киевсовет должен принять бюджет столицы на следующий год, который запланирован на уровне более 90 млрд грн. В частности, на сферу образования предусмотрели почти 32,4 млрд грн, на транспортную отрасль города - более 18,6 млрд грн, на жилищно-коммунальную сферу - более 7 млрд грн", - написал Кличко.

Кроме того, мэр отметил, что на социальную защиту в бюджете Киева-2025 заложено почти 10 млрд грн, на сферу медицины - почти 6,5 млрд грн.

На материально-техническое обеспечение воинских частей предварительно предусмотрено 5 млрд грн. Это в 5 раз больше, чем предварительно закладывалось в бюджет столицы на 2024 год. И сумма будет увеличиваться, подчеркнул Кличко.

"В проекте бюджета столицы на 2025 год на помощь Вооруженным силам предварительно предусматриваем 5 млрд грн. Эти средства должны быть отражены в городской целевой программе "Защитник Киева" и соответствующей моей правкой в бюджет столицы. Я ее подаю. Напомню, в бюджете на этот год мы предварительно предусматривали 1 млрд. Общая сумма поддержки в 2024 году достигла почти 10 млрд грн. Поэтому и на 2025-й это - не финальная сумма. Мы будем искать возможности для ее увеличения. И будем направлять больше средств на поддержку военных подразделений", - подчеркнул Кличко.

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Кроме материально-технического обеспечения, в бюджете столицы на 2025 год предусмотрены средства на выплаты защитникам, защитницам и их семьям. А также на жилье и реабилитацию, отметил мэр.

Ранее сообщалось, что в 2024 году Киев направил на нужды Сил обороны наибольшую сумму среди всех регионов - почти 10 млрд гривен.

Автор: 

бюджет (4837) Киев (25495) Киевсовет (1371) Кличко Виталий (4637)


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Топ комментарии
+5
гарний мер у Києві!
недарма марагдовняних від нього так пучить, шо аж в петлі завертає...
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06.12.2024 00:00
+3
На першому місці , все - таки , допомога ЗСУ !!
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05.12.2024 23:39
+3
верещук или пальчевского ждал?
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06.12.2024 00:12
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На першому місці , все - таки , допомога ЗСУ !!
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05.12.2024 23:39 Ответить
пріоритети задом на перед розставлені …. от тому і маємо….
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05.12.2024 23:49 Ответить
Не знаю, чи може Кличко бути мером ще раз. Але якщо може, на ЗСУ вже не вийде стати мером. А ось на освіті, на транспортній галузі міста і на житлово-комунальній сфері підтасувати результати спробує.
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05.12.2024 23:50 Ответить
верещук или пальчевского ждал?
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06.12.2024 00:12 Ответить
Борю Бляхера.)
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06.12.2024 00:17 Ответить
Борислав , імʼя Берези ,
а не Боря !!
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06.12.2024 00:30 Ответить
В середовищі київських лихварів книжками був відомий під кличкою Боря Бляхер. У 1990-х займався постачанням і торгівлею російськими книжками в Україніhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%AE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4] .
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06.12.2024 00:33 Ответить
Як мер міста, на першу чергу в нього має бути турбота про місто. Вийдіть на Банкову і кричіть: зеленський, єрмак, арахамія, татаров, стефанчук, верещук, подоляк - де гроші на ЗСУ? Якби ті з плакатами під КМДА щоразу віддавали свої 200 чи скільки там гривень на ЗСУ, ..
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05.12.2024 23:54 Ответить
Так, на міні
мальну зарплат. Скоти.
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06.12.2024 00:13 Ответить
гарний мер у Києві!
недарма марагдовняних від нього так пучить, шо аж в петлі завертає...
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06.12.2024 00:00 Ответить
Окопи, не "ето"?
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06.12.2024 00:10 Ответить
Інші мери зовсім нічого не дають. Не привозять. Сидять на опах рівно. Їх ніхто й не хейтить.

Крадуть собі тихо, частину віддають зе!, щоб не чіпав.
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06.12.2024 01:38 Ответить
"Від громади Миколаєва військовослужбовцям 423 окремого батальйону БПЛА, в якому, окрім іншого, служать мешканці Миколаєва,передали чергову партію дронів. Про це повідомив міський голова Олександр Сенкевич"
14 листопада 2024,
----------
І таких мерів дуже багато. Просто не кожен може у рекламу потрапити.

I
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06.12.2024 01:47 Ответить
Генерацію Києву зробіть, щоб не сидів без світла при обстрілах. Столиця повинна бути енергонезалежною від західних регіонів.
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06.12.2024 02:07 Ответить
А остальные 21,5 млрд грн на что?
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06.12.2024 02:30 Ответить
Нажаль " не красти" ніколи є пріоритетом
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06.12.2024 03:48 Ответить
https://youtu.be/KBAvOelTI_c?si=SkWWEp8BZ0VgA85i... .

Немного о том почему нет рюSSkого Наречия и почему немцы управляли Империей на протяжении более 300 лет...
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06.12.2024 08:06 Ответить
 
 