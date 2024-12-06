Остается открытым вопрос участия военных Германии в миротворческой операции после окончания войны в Украине, - Писториус
Германские военные могут принять участие в миротворческой операции в Украине после окончания войны.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире радио Deutschlandfunk заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.
Мы готовимся, мы проигрываем сценарии, но делаем это конфиденциально... Сейчас не время публично обсуждать сценарии", - сказал министр.
Писториус отметил, что решение о возможной отправке немецких миротворцев будет зависеть от условий.
"Если будет прекращение огня и если кто-то - кто бы это ни был - решит принять там миротворческие меры с помощью военных средств, это будет зависеть от типа мандата, объема, требований и согласия воюющих сторон", - сказал министр.
"Одно дело - говорить о присутствии войск сейчас. Другое - что будет, когда боевые действия прекратятся. Мы должны будем говорить об этом, когда наступит время, но не "через голову" вовлеченных в этот процесс", - добавил министр обороны.
Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц не рассматривает возможности отправлять солдат Бундесвера в Украину после завершения войны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль