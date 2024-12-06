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Более 400 ударов нанесли оккупанты по Запорожской области за прошедшие сутки

Обстріл Запорізької області

435 ударов по 9 населенным пунктам Запорожской области нанесли оккупанты в течение суток.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.

  • 254 БпЛА различной модификации атаковали Новоалександровку, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье и Новодаровку.
  • 9 обстрелов из РСЗО нанесены по территории Новоданиловки, Малой Токмачки, Белогорья и Новодаровки.
  • 172 артиллерийских удара пришлись по Каменскому, Гуляйполю, Щербакам,
    Новоандреевке, Новоданиловке, Малой Токмачке, Белогорью и Новодаровке.

Поступило 7 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты 9 раз штурмовали в районах Новодаровки и Новополя на Запорожском направлении, - Силы обороны Юга

Автор: 

обстрел (26995) Запорожская область (3061)


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