Более 400 ударов нанесли оккупанты по Запорожской области за прошедшие сутки
435 ударов по 9 населенным пунктам Запорожской области нанесли оккупанты в течение суток.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.
- 254 БпЛА различной модификации атаковали Новоалександровку, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье и Новодаровку.
- 9 обстрелов из РСЗО нанесены по территории Новоданиловки, Малой Токмачки, Белогорья и Новодаровки.
- 172 артиллерийских удара пришлись по Каменскому, Гуляйполю, Щербакам,
Новоандреевке, Новоданиловке, Малой Токмачке, Белогорью и Новодаровке.
Поступило 7 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.
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