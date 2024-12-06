Более 400 ударов нанесли оккупанты по Запорожской области за прошедшие сутки

435 ударов по 9 населенным пунктам Запорожской области нанесли оккупанты в течение суток.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.

254 БпЛА различной модификации атаковали Новоалександровку, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье и Новодаровку.

9 обстрелов из РСЗО нанесены по территории Новоданиловки, Малой Токмачки, Белогорья и Новодаровки.

172 артиллерийских удара пришлись по Каменскому, Гуляйполю, Щербакам,

Новоандреевке, Новоданиловке, Малой Токмачке, Белогорью и Новодаровке.

Поступило 7 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты 9 раз штурмовали в районах Новодаровки и Новополя на Запорожском направлении, - Силы обороны Юга