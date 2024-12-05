Оккупанты 9 раз штурмовали в районах Новодаровки и Новополя на Запорожском направлении, - Силы обороны Юга
Российские войска не прекращают штурмовать линию обороны на Юге Украины. Враг совершил 9 атак на Запорожском направлении в районах Новодаровки и Новополя.
Об этом сообщили в Силах обороны Юга, передает Цензор.НЕТ.
Ситуация на Юге
В операционной зоне Сил обороны Юга Украины захватнические войска не прекращают обстрелов позиций украинских войск и прифронтовых районов, где проживают гражданские граждане. За минувшие сутки зафиксировано 260 обстрелов из артиллерии, минометов и ударов РСЗО.
На Запорожском направлении противник нанес 3 авиационных удара, применив 5 управляемых авиационных бомб (КАБов) и 40 неуправляемых авиационных ракет (НАРов).
Не прекращается и вражеский дроновый террор против мирного населения.
"За минувшие сутки враг применил 290 FPV- дронов различных модификаций, в том числе барражирующие боеприпасы типа "Ланцет" и сбросил более 400 осколочных боеприпасов с поражающими свойствами", - рассказали в Силах обороны.
Штурмы позиций Сил обороны Украины
Как отмечается, вражеская армия не прекращает штурмовать линию обороны на Юге Украины. По уточненной информации, в операционной зоне ОГВ "Таврія" враг 13 раз прибегал к штурмовым действиям. Из них 9 атак было осуществлено на Запорожском направлении в районах Новодаровки и Новополя.
На Гуляйпольском и Ореховском направлениях противник продолжает проводить ротационные мероприятия на переднем крае. Также агрессор продолжает тренировки личного состава для проведения штурмов, активно осуществляет воздушную и инженерную разведки.
На Приднепровском направлении острова в устье Днепра остаются приоритетной целью для врага. За прошедшие сутки было зафиксировано 5 попыток неудачных штурмов захватчика. Понеся значительные потери живой силы, противник отошел на исходные позиции.
Потери армии РФ
Силы обороны Юга Украины и в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, тылам и огневым позициям.
Так, за минувшие сутки вражеские потери составляют 74 оккупанта.
Кроме того, украинские защитники уничтожили:
- 10 артиллерийских систем;
- 11 единиц авто и бронетехники;
- 1 БПЛА типа "Шахед-136";
- 3 мотоцикла;
- 2 лодки;
- 2 генератора;
- 2 старлинки, камера видеонаблюдения и РЭБ- окопный.
Также поражено:
- 6 блиндажей;
- 6 наблюдательных пунктов;
- 2 места хранения боеприпасов и 2 места взлета БПЛА.
Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали 748 950 российских захватчиков.
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