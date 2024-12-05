Оккупанты 9 раз штурмовали в районах Новодаровки и Новополя на Запорожском направлении, - Силы обороны Юга

Российские войска не прекращают штурмовать линию обороны на Юге Украины. Враг совершил 9 атак на Запорожском направлении в районах Новодаровки и Новополя.

Об этом сообщили в Силах обороны Юга, передает Цензор.НЕТ.

Ситуация на Юге

В операционной зоне Сил обороны Юга Украины захватнические войска не прекращают обстрелов позиций украинских войск и прифронтовых районов, где проживают гражданские граждане. За минувшие сутки зафиксировано 260 обстрелов из артиллерии, минометов и ударов РСЗО.



На Запорожском направлении противник нанес 3 авиационных удара, применив 5 управляемых авиационных бомб (КАБов) и 40 неуправляемых авиационных ракет (НАРов).



Не прекращается и вражеский дроновый террор против мирного населения.

Читайте также: Целью оккупантов на Приднепровском направлении остается островная зона в устье Днепра, за прошедшие сутки они совершили три неудачных штурма, - Силы обороны Юга

"За минувшие сутки враг применил 290 FPV- дронов различных модификаций, в том числе барражирующие боеприпасы типа "Ланцет" и сбросил более 400 осколочных боеприпасов с поражающими свойствами", - рассказали в Силах обороны.

Штурмы позиций Сил обороны Украины

Как отмечается, вражеская армия не прекращает штурмовать линию обороны на Юге Украины. По уточненной информации, в операционной зоне ОГВ "Таврія" враг 13 раз прибегал к штурмовым действиям. Из них 9 атак было осуществлено на Запорожском направлении в районах Новодаровки и Новополя.



На Гуляйпольском и Ореховском направлениях противник продолжает проводить ротационные мероприятия на переднем крае. Также агрессор продолжает тренировки личного состава для проведения штурмов, активно осуществляет воздушную и инженерную разведки.

На Приднепровском направлении острова в устье Днепра остаются приоритетной целью для врага. За прошедшие сутки было зафиксировано 5 попыток неудачных штурмов захватчика. Понеся значительные потери живой силы, противник отошел на исходные позиции.

Также читайте: Войска РФ проводят ротацию, наращивают системы РЭБ и ПВО на Гуляйпольском и Ореховском направлениях, - Силы обороны Юга

Потери армии РФ

Силы обороны Юга Украины и в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, тылам и огневым позициям.

Так, за минувшие сутки вражеские потери составляют 74 оккупанта.

Кроме того, украинские защитники уничтожили:

10 артиллерийских систем;

11 единиц авто и бронетехники;

1 БПЛА типа "Шахед-136";

3 мотоцикла;

2 лодки;

2 генератора;

2 старлинки, камера видеонаблюдения и РЭБ- окопный.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты 6 раз пытались прорваться к Новодаровке и совершили 5 неудачных попыток захватить днепровские острова, - Силы обороны Юга

Также поражено:

6 блиндажей;

6 наблюдательных пунктов;

2 места хранения боеприпасов и 2 места взлета БПЛА.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали 748 950 российских захватчиков.