Общие боевые потери РФ с начала войны - около 748 950 человек (+1580 за сутки), 9506 танков, 21 023 артсистемы, 19 472 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 748 950 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.12.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 748 950 (+1580) человек,

танков - 9506 (+13) единиц,

боевых бронированных машин - 19 472 (+22) единицы,

артиллерийских систем - 21 023 (+21) единицы,

РСЗО - 1253 (+0) единицы,

средств ПВО - 1020 (+0) единиц,

самолетов - 369 (+0) единиц,

вертолетов - 329 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 19 977 (+31) единиц,

крылатых ракет - 2855 (+0) единиц,

кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,

подводных лодок - 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн - 30 843 (+97) единицы,

специальной техники - 3630 (+2) единиц.

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