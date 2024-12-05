Общие боевые потери РФ с начала войны - около 748 950 человек (+1580 за сутки), 9506 танков, 21 023 артсистемы, 19 472 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 748 950 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.12.24 ориентировочно составляют:
личного состава - около 748 950 (+1580) человек,
танков - 9506 (+13) единиц,
боевых бронированных машин - 19 472 (+22) единицы,
артиллерийских систем - 21 023 (+21) единицы,
РСЗО - 1253 (+0) единицы,
средств ПВО - 1020 (+0) единиц,
самолетов - 369 (+0) единиц,
вертолетов - 329 (+0) единиц,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 19 977 (+31) единиц,
крылатых ракет - 2855 (+0) единиц,
кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,
подводных лодок - 1 (+0) единица,
автомобильной техники и автоцистерн - 30 843 (+97) единицы,
специальной техники - 3630 (+2) единиц.
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155! одиниць техніки та 1580 чумардосів за день.
Арта перевалила за 21000!, броня закрила чергову сотню.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 748 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Комі.