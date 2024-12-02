Войска РФ проводят ротацию, наращивают системы РЭБ и ПВО на Гуляйпольском и Ореховском направлениях, - Силы обороны Юга
В операционной зоне Сил обороны Юга Украины продолжается ежедневная контрбатарейная борьба и отражение вражеских штурмов.
О ситуации на юге рассказали в Силах обороны Юга, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, оккупационные войска продолжают обстреливать позиции наших подразделений и прифронтовые районы, где проживают гражданские жители. За минувшие сутки было зафиксировано около 250 ударов из артиллерии, минометов и РСЗО.
"Враг продолжает дроновый террор против мирного населения, наносит удары по жилым зданиям и даже по гражданским авто. За прошедшие сутки, были применены 286 ударных дронов-камикадзе различных модификаций и осуществлено 374 сброса боеприпасов с поражающими свойствами", - говорится в сообщении.
Штурмы позиций Сил обороны Украины
Захватнические войска не оставляют намерений штурмовать позиции украинских защитников на Юге Украины и продолжают действия по прорыву линии обороны на нескольких направлениях боевого столкновения. Как и вчера, враг 7 раз прибегал к штурмовым действиям, 3 из которых - на Запорожском направлении. Противник пытался прорваться к Новодаровке.
На Гуляйпольском и Ореховском направлениях оккупанты проводят ротационные мероприятия на переднем крае, продолжают подготовку личного состава к проведению штурмовых действий, осуществляют воздушную и инженерную разведки, наращивают системы РЭБ и ПВО.
На Приднепровском направлении враг постоянного стремится взять под контроль островную зону в устье Днепра. Так, за минувшие сутки он совершил 4 попытки неудачных штурмов. Понеся значительные потери, отступил на исходные позиции.
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