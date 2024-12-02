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Новости Война
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Войска РФ проводят ротацию, наращивают системы РЭБ и ПВО на Гуляйпольском и Ореховском направлениях, - Силы обороны Юга

Ситуація на півдні 2 грудня

В операционной зоне Сил обороны Юга Украины продолжается ежедневная контрбатарейная борьба и отражение вражеских штурмов.

О ситуации на юге рассказали в Силах обороны Юга, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, оккупационные войска продолжают обстреливать позиции наших подразделений и прифронтовые районы, где проживают гражданские жители. За минувшие сутки было зафиксировано около 250 ударов из артиллерии, минометов и РСЗО.

"Враг продолжает дроновый террор против мирного населения, наносит удары по жилым зданиям и даже по гражданским авто. За прошедшие сутки, были применены 286 ударных дронов-камикадзе различных модификаций и осуществлено 374 сброса боеприпасов с поражающими свойствами", - говорится в сообщении.

Читайте: Войска РФ на Юге пытаются прорвать оборону на нескольких направлениях, их потери за сутки составляют 142 оккупанта, - Силы обороны

Штурмы позиций Сил обороны Украины

Захватнические войска не оставляют намерений штурмовать позиции украинских защитников на Юге Украины и продолжают действия по прорыву линии обороны на нескольких направлениях боевого столкновения. Как и вчера, враг 7 раз прибегал к штурмовым действиям, 3 из которых - на Запорожском направлении. Противник пытался прорваться к Новодаровке.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях оккупанты проводят ротационные мероприятия на переднем крае, продолжают подготовку личного состава к проведению штурмовых действий, осуществляют воздушную и инженерную разведки, наращивают системы РЭБ и ПВО.

На Приднепровском направлении враг постоянного стремится взять под контроль островную зону в устье Днепра. Так, за минувшие сутки он совершил 4 попытки неудачных штурмов. Понеся значительные потери, отступил на исходные позиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задача врага на Купянщине полностью захватить левый берег Оскола, но у Кругляковки не дошел до реки, - командир батальона "Ахиллес" 92 ОШБр Федоренко

Автор: 

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Ну і для чого ви це розказали? Показати, що на службу ходите? А що ви робите крім оцих констатацій?
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02.12.2024 14:14 Ответить
 
 