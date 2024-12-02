Війська РФ проводять ротацію, нарощують системи РЕБ і ППО на Гуляйпільському й Оріхівському напрямках, - Сили оборони Півдня

В операційній зоні Сил оборони Півдня України триває щоденна контрбатарейна боротьба та відбиття ворожих штурмів.

Про ситуацію на півдні розповіли в Силах оборони Півдня, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, окупаційні війська продовжують обстрілювати позиції наших підрозділів та прифронтові райони, де проживають цивільні мешканці. За минулу добу було зафіксовано близько 250 ударів з артилерії, мінометів та РСЗВ.

"Ворог продовжує дроновий терор проти мирного населення, завдає ударів по житлових будівлях та навіть по цивільних авто. Впродовж минулої доби, були застосовувані 286 ударних дронів-камікадзе різних модифікацій та здійснено 374 скиди боєприпасів з уражаючими властивостями", - йдеться в повідомленні.

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Штурми позицій Сил оборони України

Загарбницькі війська не полишають намірів штурмувати позицій українських захисників на Півдні України та продовжують дії щодо прориву лінії оборони на декількох напрямках бойового зіткнення. Як і вчора, ворог 7 разів вдавався до штурмових дій, 3 із яких - на Запорізькому напрямку. Противник намагався прорватись до Новодарівки.



На Гуляйпільському і Оріхівському напрямках окупанти проводять ротаційні заходи на передньому краю, продовжують підготовку особового складу до проведення штурмових дій, здійснюють повітряну та інженерну розвідки, нарощують системи РЕБ і ППО.



На Придніпровському напрямку ворог постійного прагне взяти під контроль острівну зону в гирлі Дніпра. Так, за минулу добу він здійснив 4 спроби невдалих штурмів. Зазнавши значних втрат, відступив на вихідні позиції.

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