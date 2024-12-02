Завдання ворога на Куп’янщині повністю захопити лівий берег Осколу, але біля Кругляківки не дійшов до річки, - командир батальйону "Ахіллес" 92 ОШБр Федоренко

На Куп’янщині ворог зіткнувся з жорсткою обороною і тепер намагається її обійти. Між селищами Кругляківка та Сенькове зараз створилася "сіра зона", через яку ворог не має виходу до р. Оскіл.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Еспресо розповів заступник командира батальйону ударних БПАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр Олесь Маляревич.

На Куп'янському напрямку вже тривалий час спостерігаються штурмові дії окупантів, їхнє завдання - повністю захопити лівий берег річки Оскіл. Наразі рух росіян уповільнений, все робиться для того, аби за кожну посадку вони зазнавали максимальних втрат. Ситуація на лівому березі р. Оскіл зараз більш масштабна, противник вперся в цю річку в районі с. Кругляківка. Саме біля Кругляківки, у зоні напроти с.Сенькове, зараз створилася "сіра зона", тобто ворог там не дійшов до р.Оскіл", - зауважив військовий.

За його словами, окупанти частково перебувають у Кругляківці та роблять спроби штурмувати Колісниківку, а від того виступу, що вони зробили намагаються розповзатися верх та вниз, якщо дивитися по мапі.

"На лівому березі річки Оскіл перебувають достатньо потужні сили Сил оборони України. Наше завдання – не залишити лівий берег і максимально триматися, щоб зупинити ворога та завдавати йому максимальних втрат", - резюмував Маляревич.

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