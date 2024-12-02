Найбільше ворожих атак відбито на Покровському та Курахівському напрямках, в районі Часового Яру боєзіткнення, - Генштаб
Загалом, упродовж минулої доби, 1 грудня 2024 року, на фронті зафіксовано 165 бойових зіткнень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Удари по території України
За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 18 авіаударів, скинув 25 КАБ, застосував 1635 дронів-камікадзе. Крім цього, здійснив 5079 обстрілів, з них 145 з РСЗВ.
Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Сіверськ, Петрівка, Костянтинівка, Пантелеймонівка, Єлизаветівка, Гродівка, Даченське, Шевченко, Новопустинка та Улакли.
Удари по ворогу
За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу та техніки російських загарбників.
Нагадується, що загалом, втрати російських загарбників минулої доби становили 1790 осіб. Також українські воїни знешкодили дев’ять танків, 28 бойових броньованих машин, 30 артилерійських систем, 83 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 99 автомобілів.
Обстановка на Харківщині
Як зазначається, на Харківському напрямку ворог десять разів штурмував у районах населених пунктів Стариця, Тихе, Вовчанськ та в напрямку Козачої Лопані.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Лозової, Кругляківки, Глушківки та Зеленого Гаю.
Обстановка на Сході
За даними Генштабу, на Лиманському напрямку ворог атакував вісім разів. Намагався просунутись уперед поблизу Дружелюбівки, Греківки, Григорівки, Тернів та Торського.
На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення в районі Часового Яру.
На Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак неподалік Торецька та в напрямку Щербинівки.
"На Покровському напрямку наші захисники зупинили 33 штурмових і наступальних дії агресора в районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Даченського, Жовтого та Чумацького.
На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 48 атак позицій наших військ поблизу Берестків, Сонцівки, Зорі, Новодмитрівки, Курахового, Дальнього, Єлизаветівки та Ганнівки", - йдеться у повідомленні.
Обстановка на Півдні
Генштаб також інформує, що на Времівському напрямку противник здійснив 24 наступальні дії на позиції українських підрозділів у районах Костянтинопольського, Трудового, Великої Новосілки, Новосілки, Нового Комара та Новодарівки.
На Придніпровському напрямку російські загарбники намагалися штурмувати позиції наших підрозділів чотири рази, успіху ці дії їм не принесли.
Обстановка на Півночі
"В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 16 атак російських загарбників", - наголошують у Генштабі.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.
Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.
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Великоновоселківський напрямок.
На північному фланзі противник зайняв північну частину населеного пункту Новий Комар.
Торецьк.
Противник продовжує накати маневреними групами у центральній та південній частинах міста. Додана сіра зона на південь від стадіону Авангард у центрі, де російські війська потрапили під удар дроноводів ЗСУ.
Часівярський напрямок.
Продовжуються бої різного ступеня інтенсивності на західній околиці Калинівки, у Часовому Ярі за райони Жовтневий та Новий, у напрямку Ступочок та на захід від Кліщіївки.
Лиманський напрямок.
ЗСУ відбили низку атак противника в районі Тернів. Ситуація без змін.
Борівський напрямок.
Противник просунувся на південь від Берестового на ділянці шириною до 2.85 км на глибину до 1.25 км.
Курська область.
На північному фланзі російські війська зайняли західну частину урочища Воронок.
На південному фланзі продовжуються бойові зіткнення різного ступеня інтенсивності в районі Дар'їного та в напрямку Свердликового. Ситуація без суттєвих змін."