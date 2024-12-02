Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 743 920 осіб (+1790 за добу), 9478 танків, 20 953 артсистеми, 19 397 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 743 920 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 02.12.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 743920 (+1790) осіб,
- танків ‒ 9478 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 19397 (+28) од,
- артилерійських систем – 20953 (+30) од,
- РСЗВ – 1253 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1019 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19886 (+83),
- крилаті ракети ‒ 2852 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 30606 (+99) од,
- спеціальна техніка ‒ 3619 (+0)
Топ коментарі
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- Куме! Ви чули? До Криму почали літать туристи з Великобританії та Франції! І вони в захваті від кримської гостинності… В Криму їх зустрічають фейєрверками!
- Та це ж «ЗРАДА»!!!
- Ну - як вам сказать… Це пани «Шторм Шедоу» та «Скальп»!
166!! одиниць техніки та 1790!! чумардосів за день.
Логістика файно, броня та арта трохи присутні.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 743 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Комі.
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
Хіба що прогнозовані дощі на прикінці тижня остудять 3,14дарів, ну тоді 750 тис побачимо в суботу..