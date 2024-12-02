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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 743 920 осіб (+1790 за добу), 9478 танків, 20 953 артсистеми, 19 397 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 743 920 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 02.12.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 743920 (+1790) осіб,
  • танків ‒ 9478 (+9) од,
  • бойових броньованих машин  ‒ 19397 (+28) од,
  • артилерійських систем – 20953 (+30) од,
  • РСЗВ – 1253 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1019 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 19886 (+83),
  • крилаті ракети ‒ 2852 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 30606 (+99) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3619 (+0)

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Втрати рашистів 1 грудня

Автор: 

Генштаб ЗС (6507) бойові дії (3711)


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Топ коментарі
+26
Минув 3939 день москальсько-української війни.
166!! одиниць техніки та 1790!! чумардосів за день.
Логістика файно, броня та арта трохи присутні.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 743 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Комі.
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02.12.2024 08:09
+19
Все вже "тривіально" та "звично"... Будем чекать інформації про результати "візиту" в Крим...

- Куме! Ви чули? До Криму почали літать туристи з Великобританії та Франції! І вони в захваті від кримської гостинності… В Криму їх зустрічають фейєрверками!

- Та це ж «ЗРАДА»!!!

- Ну - як вам сказать Це пани «Шторм Шедоу» та «Скальп»!
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02.12.2024 07:48
+16
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02.12.2024 08:12
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+1790 ну дуже хороших москалів . Слава ЗСУ.
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02.12.2024 07:46 Відповісти
Все вже "тривіально" та "звично"... Будем чекать інформації про результати "візиту" в Крим...

- Куме! Ви чули? До Криму почали літать туристи з Великобританії та Франції! І вони в захваті від кримської гостинності… В Криму їх зустрічають фейєрверками!

- Та це ж «ЗРАДА»!!!

- Ну - як вам сказать Це пани «Шторм Шедоу» та «Скальп»!
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02.12.2024 07:48 Відповісти
Минув 3939 день москальсько-української війни.
166!! одиниць техніки та 1790!! чумардосів за день.
Логістика файно, броня та арта трохи присутні.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 743 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Комі.
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02.12.2024 08:09 Відповісти
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02.12.2024 08:12 Відповісти
Проблема в том, что россиянам плевать, сколько там погибло- уничтожено! "Бабы ещё нарожают", "мы за ценой не постоим". Типа простые россияне продолжают визжать про нациков и фашистов в Украине. Хоть коло на голове им теги.
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02.12.2024 08:58 Відповісти
Ііііііі? Продовжуйте думку, дайте пораду що нам робити? Опустити руки і нехай як буде?
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02.12.2024 09:08 Відповісти
Баби нарожають? Ти демографічну ситуацію на немитій знаєш?
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02.12.2024 11:30 Відповісти
Кацапи вже не встигають навіть методички перекладати. ))
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02.12.2024 12:40 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває!! Слава ЗСУ!!))
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02.12.2024 12:03 Відповісти
Тобто коли москалі виють у своїх телеграмах за недоцільні масштабні втрати це ніяк не впливає на війну?
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02.12.2024 08:20 Відповісти
Вбитий та покалічений особовий склад, знищена техніка та озброєння ну зовсім ніяк не впливають війну 😁 і де вас таких 🤡 штампують?
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02.12.2024 09:02 Відповісти
На болотах.
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02.12.2024 09:09 Відповісти
*на - загубив.
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02.12.2024 09:10 Відповісти
Так і не тіште себе, це Ваше право, але іншим не вказуйте що робити.
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02.12.2024 09:11 Відповісти
Їб@нутим нема спокою - 1790 третій показник. Раніше на вихідні активність хоч трохи знижувалась, зараз женуть м'ясо без передиху. Заготскот націлився на 50 тис в цьому місяці?
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02.12.2024 08:34 Відповісти
Якби це не впливало на війну, то запутінці вже б проводили мобілізацію у Львові для походу на Польщу...
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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02.12.2024 08:36 Відповісти
ну так !!! вони так вони робили у 2Світову війну до і після так званого "асвабажденія" України "ат фошістов" - різні там сталіни, жукови, ватутіни, решта червоно-ж*пе кацапське окупаційне лайно гнали беззбройних, голих босих українців під німецькі танки, доти, дзоти !!!
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02.12.2024 08:48 Відповісти
А потім виповз потраханий міллю кремлядський педофіл і заявив, що кацапи і самі перемогли би без українців та допомоги союзників, то, питається, якого буя аж бігом мобілізовувавли українців, якщо й самі впорались та так охоче брали союзну допомогу.
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02.12.2024 09:09 Відповісти
Так і було. На Холмщині під час німецької окупації, комуняки вивісили червоний прапор на управі, в селі мого діда. Усіх чоловіків до 40 років забрали у Майданек. Випустили коли почали мерти з голоду. Мій дід важив менше 40 кг. Ті, хто перші добрались до села, понажерались і померли від завороту кишок. Дід іти не міг, за ним приїхали пізніше. Виживших мобілізували до червоної армії. Чоловіків з усього села вижило двоє. Дід дойшов до Берліна і був двічі поранений. Вижив завдяки санітарним собакам, які запряжені в санки під'їжджали до поранених і хто міг заповзти, того везли по льоду Одера.
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02.12.2024 09:18 Відповісти
саме головне що цей комуно-нацистькій, кацапо-совковий біонепотріб країни антигітлерівсьткої коаліції записали в "пабедюітелі" авансом, з надією що совок по завершенню 2Світової одумається і стане на цивілізовані рейки !!! війну по факту вигала авіація В.Британії і США яка розбомбила військову промисловістиь 3 райху !!! при тому совок виявився невиправним - розв'язував "революції" і війни по усьому світу - в Африці,південно-східній Азії, в Латинській Америці !!! і всюди куди прийшов совок панує убожество, ніщета і лайно !!!
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02.12.2024 10:10 Відповісти
жаль что не порадуемся 800к в этом году - юбилей переносится на январь
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02.12.2024 08:52 Відповісти
Але будьте оптимістом, 750 000 буде десь за тиждень )
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02.12.2024 09:14 Відповісти
Вже в п'ятницю побачимо 750 тис.
Хіба що прогнозовані дощі на прикінці тижня остудять 3,14дарів, ну тоді 750 тис побачимо в суботу..
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02.12.2024 09:40 Відповісти
Я беру с запасом )
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02.12.2024 11:03 Відповісти
до кінця цього тижня на ранок п'ятниці, так сказати подарунок ЗСУ українцям на день Святого Миколая, ну на крайняк в суботу ...
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02.12.2024 10:13 Відповісти
не бачу великої користі в такій кількості закобзонених, якщо ворог крок за кроком захоплює територію України.
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02.12.2024 12:13 Відповісти
Враховуючи втрати москалів і поділені на території, то вся рашка повинна закінчитись не дійшовши до Дніпра.
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02.12.2024 15:13 Відповісти
Ціна "кроків" у болотних не міняється з неоліту! Ще б ту чортову Комі перейти... І машінки - невже ЗиЛ з ГАЗом запрацювали?
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02.12.2024 13:54 Відповісти
 
 