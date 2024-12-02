Общие боевые потери РФ с начала войны – около 743 920 человек (+1790 за сутки), 9478 танков, 20 953 артсистемы, 19 397 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 743 920 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.12.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 743920 (+1790) человек,
- танков - 9478 (+9) ед,
- боевых бронированных машин - 19397 (+28) ед,
- артиллерийских систем - 20953 (+30) ед,
- РСЗО - 1253 (+0) ед,
- средства ППО - 1019 (+0) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 19886 (+83),
- крылатые ракеты - 2852 (+0),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 30606 (+99) ед,
- специальная техника - 3619 (+0)
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166!! одиниць техніки та 1790!! чумардосів за день.
Логістика файно, броня та арта трохи присутні.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 743 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Комі.
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
Хіба що прогнозовані дощі на прикінці тижня остудять 3,14дарів, ну тоді 750 тис побачимо в суботу..