Общие боевые потери РФ с начала войны – около 743 920 человек (+1790 за сутки), 9478 танков, 20 953 артсистемы, 19 397 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 743 920 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.12.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 743920 (+1790) человек,

танков - 9478 (+9) ед,

боевых бронированных машин - 19397 (+28) ед,

артиллерийских систем - 20953 (+30) ед,

РСЗО - 1253 (+0) ед,

средства ППО - 1019 (+0) ед,

самолетов - 369 (+0) ед,

вертолетов - 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 19886 (+83),

крылатые ракеты - 2852 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 30606 (+99) ед,

специальная техника - 3619 (+0)

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