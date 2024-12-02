Больше всего вражеских атак отбито на Покровском и Кураховском направлениях, в районе Часова Яра боестолкновения, - Генштаб

В общем, за прошедшие сутки, 1 декабря 2024 года, на фронте зафиксировано 165 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 18 авиаударов, сбросил 25 КАБ, применил 1635 дронов-камикадзе. Кроме этого, совершил 5079 обстрелов, из них 145 из РСЗО.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Северск, Петровка, Константиновка, Пантелеймоновка, Елизаветовка, Гродовка, Даченское, Шевченко, Новопустинка и Улаклы.

Удары по врагу

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава и техники российских захватчиков.

Напоминается, что в целом, потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1790 человек. Также украинские воины обезвредили девять танков, 28 боевых бронированных машин, 30 артиллерийских систем, 83 БпЛА оперативно-тактического уровня и 99 автомобилей.

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Обстановка на Харьковщине

Как отмечается, на Харьковском направлении враг десять раз штурмовал в районах населенных пунктов Старица, Тихое, Волчанск и в направлении Казачьей Лопани.

На Купянском направлении за сутки произошло девять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Лозовой, Кругляковки, Глушковки и Зеленого Гая.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал восемь раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Дружелюбовки, Грековки, Григорьевки, Тернов и Торского.

На Краматорском направлении зафиксировано три боестолкновения в районе Часова Яра.

На Торецком направлении враг совершил восемь атак неподалеку Торецка и в направлении Щербиновки.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 33 штурмовых и наступательных действия агрессора в районах Миролюбовки, Променя, Лисовки, Даченского, Желтого и Чумацкого.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 48 атак позиций наших войск вблизи Берестков, Сонцовки, Зари, Новодмитровки, Курахово, Дальнего, Елизаветовки и Анновки", - говорится в сообщении.

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Обстановка на Юге

Генштаб также информирует, что на Времевском направлении противник совершил 24 наступательных действия на позиции украинских подразделений в районах Константинопольского, Трудового, Большой Новоселки, Новоселки, Нового Комара и Новодаровки.

На Приднепровском направлении российские захватчики пытались штурмовать позиции наших подразделений четыре раза, успеха эти действия им не принесли.

Обстановка на Севере

"В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 16 атак российских захватчиков", - отмечают в Генштабе.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

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Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.