Війська РФ на Півдні намагаються прорвати оборону на декількох напрямках, їхні втрати за добу становлять 142 окупанти, - Сили оборони

На Півдні російські війська продовжують дії щодо прориву нашої оборони на декількох напрямках бойового зіткнення, а також зазнають втрат у живій силі та техніці.

Про це повідомили в Силах оборони Півдня, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ворог продовжує обстрілювати позиції наших військ та прифронтові регіони, де проживають цивільні мешканці. За минулу добу зафіксовано 237 ударів з артилерії, мінометів та РСЗВ.

Не припиняється й ворожий дроновий терор мирного населення.

Впродовж минулої доби окупанти застосовували майже 300 ударних дронів-камікадзе різних модифікацій та здійснили 250 скидів з БпЛА із застосуванням 350 боєприпасів.

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Штурми позицій Сил оборони України

"На Півдні України загарбницькі війська не полишають намірів щодо штурмів позицій українських захисників та продовжують дії щодо прориву нашої оборони на декількох напрямках бойового зіткнення. 7 разів ворог вдавався до штурмових дій, 3 з яких - на Запорізькому напрямку, намагаючись прорватись до Новодарівки та Новополя", - розповіли в Силах оборони Півдня.

На Гуляйпільському і Оріхівському напрямках окупанти продовжують підготовку до проведення штурмових дій, активно проводять повітряну та інженерну розвідки та нарощують системи РЕБ і ППО.

На Придніпровському напрямку ворог не полишає намагань зайняти позиції на острівній зоні. Так, за минулу добу здійснив 4 спроби невдалих штурмів. Зазнавши втрат в живій силі та техніці, відступив на вихідні позиції.

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Втрати окупантів

Сили оборони Півдня України й надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, його вогневих позиціях і тилах.

Так, за минулу добу ворожі втрати становлять 142 окупанти.

Крім того, армія РФ втратила:

16 одиниць авто та бронетехніки;

3 міномети;

2 гаубиці;

5 одиниць БпЛА типу "Shahed-136";

1 розвідувальний БпЛА "Суперкам";

6 мотоциклів та 1 квадрацикл;

5 човнів та 1 багі;

3 РЕБ-окопних, 2 камери відеоспостереження та генератор.

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Крім того, уражено:

12 інженерно-фортифікаційних споруд;

2 місця проживання особового складу;

15 бліндажів;

2 місця зберігання зброї та боєприпасів;

2 вогневі позиції.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські захисники ліквідували 742 130 російських загарбників.