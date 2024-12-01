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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Ворог 9 разів намагався просунутися в районах Вовчанська, Козачої Лопані та Гоптівки, - ОТУ "Харків"

Знищення техніки РФ

Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною. Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ.

Про це йдеться у зведенні ОТУ "Харків" щодо ситуації на фронті станом на 1 грудня, передає Цензор.НЕТ.

Так, протягом минулої ворог дев’ять разів намагався просунутись в районах Вовчанська, Козачої Лопані та Гоптівки. Російські окупанти завдали 1 ракетного удару та 33 удари дронами-камікадзе. Здійснили 316 обстрілів позицій захисників України.

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Втрати армії РФ

Сили оборони адекватно реагують на дії противника та продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.
Втрати ворога за минулу добу становлять 162 істоти, з них безповоротні - 73, санітарні – 88, полонені - 1.
Також на зазначеному напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 41 одиницю озброєння та військової техніки, зокрема:

  • 3 бойові броньовані машини;
  • 2 артилерійські системи;
  • 10 автомобілів;
  • 6 одиниць спецтехніки;
  • 20 БпЛА.

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Крім того, знищено:

  • 77 укриттів для особового складу;
  • 1 місце зберігання боєприпасів.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські захисники ліквідували 742 130 російських загарбників.

Автор: 

знищення (7204) бойові дії (3770) Вовчанськ (415) Харківська область (759) Гоптівка (3) Козача Лопань (16)


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Уже почали прощупувати оборону в Козачій і Гоптівці...Це найближчий шлях до Харкова, через Дергачі. Так само захлдили і у лютому 2022....
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01.12.2024 12:54 Відповісти
 
 