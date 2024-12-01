Ворог 9 разів намагався просунутися в районах Вовчанська, Козачої Лопані та Гоптівки, - ОТУ "Харків"

Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною. Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ.

Про це йдеться у зведенні ОТУ "Харків" щодо ситуації на фронті станом на 1 грудня, передає Цензор.НЕТ.

Так, протягом минулої ворог дев’ять разів намагався просунутись в районах Вовчанська, Козачої Лопані та Гоптівки. Російські окупанти завдали 1 ракетного удару та 33 удари дронами-камікадзе. Здійснили 316 обстрілів позицій захисників України.

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Втрати армії РФ

Сили оборони адекватно реагують на дії противника та продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.

Втрати ворога за минулу добу становлять 162 істоти, з них безповоротні - 73, санітарні – 88, полонені - 1.

Також на зазначеному напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 41 одиницю озброєння та військової техніки, зокрема:

3 бойові броньовані машини;

2 артилерійські системи;

10 автомобілів;

6 одиниць спецтехніки;

20 БпЛА.

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Крім того, знищено:

77 укриттів для особового складу;

1 місце зберігання боєприпасів.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські захисники ліквідували 742 130 російських загарбників.