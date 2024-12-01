Ворог 9 разів намагався просунутися в районах Вовчанська, Козачої Лопані та Гоптівки, - ОТУ "Харків"
Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною. Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ.
Про це йдеться у зведенні ОТУ "Харків" щодо ситуації на фронті станом на 1 грудня, передає Цензор.НЕТ.
Так, протягом минулої ворог дев’ять разів намагався просунутись в районах Вовчанська, Козачої Лопані та Гоптівки. Російські окупанти завдали 1 ракетного удару та 33 удари дронами-камікадзе. Здійснили 316 обстрілів позицій захисників України.
Втрати армії РФ
Сили оборони адекватно реагують на дії противника та продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.
Втрати ворога за минулу добу становлять 162 істоти, з них безповоротні - 73, санітарні – 88, полонені - 1.
Також на зазначеному напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 41 одиницю озброєння та військової техніки, зокрема:
- 3 бойові броньовані машини;
- 2 артилерійські системи;
- 10 автомобілів;
- 6 одиниць спецтехніки;
- 20 БпЛА.
Крім того, знищено:
- 77 укриттів для особового складу;
- 1 місце зберігання боєприпасів.
Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські захисники ліквідували 742 130 російських загарбників.
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