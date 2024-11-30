"Тріумф", "Зоопарк", "Сонцепьок" , "Борисоглєбськ-2": "жирні цілі" армії РФ, знищені Силами оборони в листопаді

Упродовж листопада підрозділи Сил оборони уразили чимало дорогих зразків техніки та озброєння російської армії. У переліку "відмінусованих" ворожих зразків ОВТ, зокрема, зенітно-ракетні комплекси "Бук" різних модифікацій, "Тор" та С-400 "Тріумф", важкі вогнеметні системи залпового вогню "Солнцепек", комплекс РЕБ "Борисоглєбськ-2" та РЛС "Зоопарк".

Про це повідомили в Міноборони України, передає Цензор.НЕТ.

Так, на початку місяця українські оператори дронів уразили пускову установку ЗРК "Бук-М2" на гусеничному шасі. Під час бойової роботи цей ЗРК може уражати цілі як у складі зенітного ракетного комплексу при цілевказанні від командного пункту, так і автономно, в заздалегідь визначеному секторі. Трохи пізніше, 16, 19 та 29 листопада, наші воїни уразили ще три російські ЗРК "Бук" різних модифікацій.

Також українські захисники вполювали зенітно-ракетний комплекс "Тор". Це сухопутний "двійник" російського ЗРК "Кинджал" морського базування. Призначений для вирішення завдань протиповітряної та протиракетної оборони на рівні дивізійної ланки.

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У Міноборони зауважили, що в листопаді один із сухопутних підрозділів поповнив перелік уражених ворожих цілей відразу двома важкими вогнеметними системами залпового вогню ТОС-1А "Солнцепек".

Також минулого місяця наші воїни уразили російський комплекс радіоелектронної боротьби "Борисоглебськ-2", головне завдання якого - виявлення та придушення різних каналів зв’язку та інших систем, що використовують радіосигнали. Насамперед це системи зв’язку та управління тактичної ланки, зокрема супутникові.

Остання декада листопада була особливо продуктивною щодо ураження ворожих засобів озброєння та техніки. Зокрема, під час відбиття ворожого штурму на Донецькому напрямку підрозділи Сил оборони впродовж однієї доби уразили 7 російських БМД-4 з екіпажем та десантом. БМД-4 – це найновіша версія бойових машин десанту російської армії.

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Підрозділи ЗСУ також завдали ракетного удару по місцю розгортання дороговартісного російського зенітного ракетного комплексу С-400 "Тріумф". У результаті уражено радіолокаційну станцію.

У Міноборони наголосили, що на функціоналі радіолокаційної станції зав'язана бойова робота інших складових ЗРК.

Крім того, наприкінці листопада в тимчасово окупованому Криму наші розвідники знищили два (!) російські радіолокаційні комплекси "Подльот". Це мобільна РЛС, яка використовується ворогом для виявлення повітряних цілей на малих і гранично малих висотах у складній обстановці перешкод. Зокрема, ця РЛС задіяна в системі надання цілевказання зенітним ракетним комплексам С-300 та С-400.

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Також у переліку важливих цілей російської армії, які вразили Сили оборони в листопаді, є російський РЛС "Зоопарк" – мобільний засіб контрбатарейної боротьби. Основним призначенням комплексу є розвідка вогневих засобів противника та коригування вогню.

Ще однією дороговартісною мішенню наших воїнів стала російська рухома маловисотна радіолокаційна станція "Каста 2Е2". Її призначення – контроль повітряного простору, визначення координат та розпізнавання повітряних цілей, у тому числі на гранично малих висотах. Вона передає координати та параметри руху повітряних цілей на системи протиповітряної оборони. Однак може також використовуватися як РЛС управління повітряним рухом.

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