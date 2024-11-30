"Триумф", "Зоопарк", "Солнцепек", "Борисоглебск-2": "Жирные цели" армии РФ, уничтоженные Силами обороны в ноябре

В течение ноября подразделения Сил обороны поразили немало дорогих образцов техники и вооружения российской армии. В перечне "отминусованных" вражеских образцов ВВТ, в частности, зенитно-ракетные комплексы "Бук" различных модификаций, "Тор" и С-400 "Триумф", тяжелые огнеметные системы залпового огня "Солнцепек", комплекс РЭБ "Борисоглебск-2" и РЛС "Зоопарк".

Об этом сообщили в Минобороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Так, в начале месяца украинские операторы дронов поразили пусковую установку ЗРК "Бук-М2" на гусеничном шасси. Во время боевой работы этот ЗРК может поражать цели как в составе зенитного ракетного комплекса при целеуказании от командного пункта, так и автономно, в заранее определенном секторе. Чуть позже, 16, 19 и 29 ноября, наши воины поразили еще три российских ЗРК "Бук" различных модификаций.

Также украинские защитники поймали зенитно-ракетный комплекс "Тор". Это сухопутный "двойник" российского ЗРК "Кинжал" морского базирования. Предназначен для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена.

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В Минобороны отметили, что в ноябре одно из сухопутных подразделений пополнило перечень пораженных вражеских целей сразу двумя тяжелыми огнеметными системами залпового огня ТОС-1А "Солнцепек".

Также в прошлом месяце наши воины поразили российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск-2", главная задача которого - выявление и подавление различных каналов связи и других систем, использующих радиосигналы. Прежде всего это системы связи и управления тактического звена, в частности спутниковые.

Последняя декада ноября была особенно продуктивной по поражению вражеских средств вооружения и техники. В частности, во время отражения вражеского штурма на Донецком направлении подразделения Сил обороны в течение суток поразили 7 российских БМД-4 с экипажем и десантом. БМД-4 - это новейшая версия боевых машин десанта российской армии.

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Подразделения ВСУ также нанесли ракетный удар по месту развертывания дорогостоящего российского зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф". В результате поражена радиолокационная станция.

В Минобороны отметили, что на функционале радиолокационной станции завязана боевая работа других составляющих ЗРК.

Кроме того, в конце ноября во временно оккупированном Крыму наши разведчики уничтожили два (!) российских радиолокационных комплекса "Подлет". Это мобильная РЛС, которая используется врагом для обнаружения воздушных целей на малых и предельно малых высотах в сложной обстановке помех. В частности, эта РЛС задействована в системе предоставления целеуказания зенитным ракетным комплексам С-300 и С-400.

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Также в перечне важных целей российской армии, которые поразили Силы обороны в ноябре, есть российский РЛС "Зоопарк" - мобильное средство контрбатарейной борьбы. Основным назначением комплекса является разведка огневых средств противника и корректировка огня.

Еще одной дорогостоящей мишенью наших воинов стала российская подвижная маловысотная радиолокационная станция "Каста 2Е2". Ее назначение - контроль воздушного пространства, определение координат и распознавание воздушных целей, в том числе на предельно малых высотах. Она передает координаты и параметры движения воздушных целей на системы противовоздушной обороны. Однако может также использоваться как РЛС управления воздушным движением.

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